Εκπαιδευτικοί: Ποιοί παίρνουν επιστροφή ενοικίου

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Επιστροφή ποσού που αντιστοιχεί σε δύο ενοίκια προβλέπεται για εκπαιδευτικούς, μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ και υγειονομικό προσωπικό που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια και μισθώνουν κατοικία στον τόπο υπηρεσίας τους.

Επιστροφή ποσού που αντιστοιχεί σε δύο ενοίκια ετησίως προβλέπεται για εκπαιδευτικούς, μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ και υγειονομικό προσωπικό που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια και μισθώνουν κατοικία στον τόπο υπηρεσίας τους.

Η ρύθμιση περιλαμβάνεται στο άρθρο 4 του νόμου 5313/2026, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 102/25-6-2026, και έρχεται να ενισχύσει εργαζομένους σε κρίσιμες δημόσιες υπηρεσίες που υπηρετούν εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων.

Τι προβλέπει η ρύθμιση

Η οικονομική ενίσχυση αντιστοιχεί στα δύο δωδέκατα του ετήσιου μισθώματος που καταβλήθηκε το προηγούμενο έτος.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει επιστροφή ποσού ίσου με δύο μηνιαία ενοίκια για όσους πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Ποιους αφορά το μέτρο

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται εκπαιδευτικοί, μόνιμοι και αναπληρωτές, καθώς και μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

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Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν υπηρετήσει, έστω και για μέρος του έτους αναφοράς, σε δημόσιες σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σε ποιες περιοχές εφαρμόζεται

Το μέτρο αφορά υπηρεσία σε περιοχές εκτός της Περιφέρειας Αττικής, με εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων που εμπίπτει στη ρύθμιση.

Εξαιρείται επίσης η Περιφερειακή, Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

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Η ενίσχυση αφορά τόσο την κύρια μισθωμένη κατοικία όσο και τη δευτερεύουσα κατοικία, όταν αυτή μισθώνεται λόγω υπηρεσίας σε άλλη περιοχή.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος μίσθωσε διαδοχικά περισσότερες από μία κατοικίες μέσα στο ίδιο έτος, το ετήσιο μίσθωμα προκύπτει από το άθροισμα των μισθωμάτων που καταβλήθηκαν.

Χωρίς αίτηση ο υπολογισμός

Ο υπολογισμός της ενίσχυσης γίνεται χωρίς αίτηση.

Η διαδικασία βασίζεται στα στοιχεία της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου του έτους καταβολής.

Πότε καταβάλλεται

Η ενίσχυση καταβάλλεται εφάπαξ έως το τέλος Νοεμβρίου κάθε έτους.

Η πληρωμή γίνεται στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει γνωστοποιηθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Τι ισχύει για την πρώτη εφαρμογή

Ειδικά για την ενίσχυση του έτους 2025, που αφορά μισθώματα τα οποία καταβλήθηκαν εντός του 2024, η καταβολή προβλέπεται να γίνει εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου.

Το μέτρο συνδέεται με την ήδη θεσπισμένη επιστροφή ενός ενοικίου και προσθέτει επιπλέον ενίσχυση για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων στην περιφέρεια.

Το ανώτατο όριο της ενίσχυσης

Το συνολικό ύψος των ενισχύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.600 ευρώ ετησίως.

Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του υπόχρεου και του ή της συζύγου, ενώ αντίστοιχη εφαρμογή προβλέπεται και για τα μέρη συμφώνου συμβίωσης.

Οι βασικές προϋποθέσεις

Για τη χορήγηση της ενίσχυσης πρέπει να έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας.

Επίσης, πρέπει να έχει δηλωθεί ο αριθμός της δήλωσης μίσθωσης στη φορολογική δήλωση του προηγούμενου έτους του μισθωτή.

Προσοχή στις ημερομηνίες

Η δήλωση μίσθωσης πρέπει να έχει υποβληθεί έως τη 15η Ιουλίου του έτους καταβολής της ενίσχυσης.

Για την πρώτη εφαρμογή, οι δηλώσεις που αφορούν ενεργές μισθώσεις κατά το έτος 2024 λαμβάνονται υπόψη εφόσον έχουν υποβληθεί έως τις 15 Ιουλίου 2025.

Η ΑΑΔΕ μπορεί να αξιοποιεί κάθε διαθέσιμη πληροφορία για να ελέγχει την ύπαρξη ενεργής μίσθωσης και το ύψος του καταβληθέντος μισθώματος.

Αν διαπιστωθεί ότι δηλώθηκαν ανακριβή στοιχεία και καταβλήθηκε αχρεωστήτως ποσό ενίσχυσης, το ποσό καταλογίζεται εντόκως, ενώ ο δικαιούχος αποκλείεται από την ενίσχυση για τα επόμενα τρία έτη.

Αφορολόγητη και ακατάσχετη η ενίσχυση

Η οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη.

Δεν δεσμεύεται, δεν συμψηφίζεται με χρέη προς τη φορολογική διοίκηση, το Δημόσιο, τους δήμους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και δεν υπόκειται σε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση.

Σύμφωνα με την εκτίμηση που συνοδεύει τη ρύθμιση, οι ωφελούμενοι αναμένεται να είναι περίπου 50.000.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης, καθώς και ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό υγειονομικό προσωπικό που διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία στην περιφέρεια.

Το επιπλέον δημοσιονομικό κόστος της ρύθμισης εκτιμάται σε περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Η παρέμβαση εντάσσεται στο πλαίσιο μέτρων για την αποκέντρωση και την επαρκή στελέχωση κρίσιμων δημόσιων υπηρεσιών στην ελληνική περιφέρεια.

Η ουσία για τους εκπαιδευτικούς

Για τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, η επιστροφή δύο ενοικίων αποτελεί σημαντική οικονομική στήριξη.

Το μέτρο έρχεται να αναγνωρίσει το αυξημένο κόστος στέγασης που αντιμετωπίζουν όσοι καλούνται να υπηρετήσουν σε περιοχές της περιφέρειας, καλύπτοντας μέρος της πραγματικής επιβάρυνσης που συνεπάγεται η μίσθωση κατοικίας.