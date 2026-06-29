Ζαχαράκη για διορισμούς εκπαιδευτικών: Πότε θα γίνουν – Τι είπε για τα κενά

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Το Υπουργείο Παιδείας παρουσιάζει τις παρεμβάσεις για την ενίσχυση της Φυσικής Αγωγής στα σχολεία, με διορισμούς, προγράμματα άθλησης, νέο εξοπλισμό, κολύμβηση, νέα Προγράμματα Σπουδών και δράσεις σχολικού αθλητισμού.

Η Φυσική Αγωγή βρίσκεται στο επίκεντρο των στοιχείων που παρουσίασε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την ενίσχυση της φυσικής δραστηριότητας των μαθητών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο αυτό, αναδεικνύονται δράσεις για τον σχολικό αθλητισμό, προγράμματα κολύμβησης, νέος αθλητικός εξοπλισμός, αλλαγές στα Προγράμματα Σπουδών, καθώς και στοιχεία για διορισμούς και προσλήψεις εκπαιδευτικών, με ιδιαίτερη αναφορά στον κλάδο ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής.

Νέος εξοπλισμός σε 4.550 σχολικές μονάδες

Κεντρική θέση στις παρεμβάσεις έχει το πρόγραμμα «Εμπνέομαι – Αθλούμαι – ΕυΖώ», που αφορά την ενίσχυση της Φυσικής Αγωγής, της υγιεινής ζωής και της αθλητικής έμπνευσης στα σχολεία.

Το πρόγραμμα προβλέπει προμήθεια σύγχρονου αθλητικού εξοπλισμού σε 4.550 σχολικές μονάδες, με προϋπολογισμό 9.796.000 ευρώ, στο πλαίσιο του «ΤΠΑ ΥΠΑΙΘΑ – Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων 2021-2025».

Στην παρούσα φάση, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της 27ης Μαΐου 2026, βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαραίτητες ενέργειες από το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘΑ, ώστε να διενεργηθεί ηλεκτρονικός, διεθνής, ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού σε σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

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Στόχος της συγκεκριμένης παρέμβασης είναι η ουσιαστική αναβάθμιση της παροχής Φυσικής Αγωγής και της σχολικής άθλησης, μέσα από την ενίσχυση των σχολείων με σύγχρονα μέσα.

Κολύμβηση στο Δημοτικό και αντιμετώπιση της υποκινητικότητας

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη διδασκαλία της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής. Από το σχολικό έτος 2016-2017 η διδασκαλία της γενικεύτηκε υποχρεωτικά και κατά προτεραιότητα για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ΄ τάξης Δημοτικών Σχολείων που απέχουν έως 25 χιλιόμετρα από τον χώρο διεξαγωγής του μαθήματος.

Από το σχολικό έτος 2017-2018 το πρόγραμμα διευρύνθηκε, όπου υπήρχε δυνατότητα, και με τη συμμετοχή μαθητών και μαθητριών της Δ΄ τάξης. Για το σχολικό έτος 2025-2026 έχει εκδοθεί σχετική εγκύκλιος για τον προγραμματισμό του αντικειμένου της κολύμβησης.

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Για το διδακτικό έτος 2026-2027 έχει απευθυνθεί πρόσκληση σε μόνιμους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής ΠΕ11, καθώς και σε μόνιμους εκπαιδευτικούς ΠΕ11 με ειδικότητα ή εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση διάθεσης, μερικής ή ολικής, για τη διδασκαλία της κολύμβησης στις Γ΄ και Δ΄ τάξεις του Δημοτικού.

Η καθιέρωση αυτής της φυσικής δραστηριότητας στο ωρολόγιο πρόγραμμα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης παρουσιάζεται ως μέτρο που μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση της υποκινητικότητας των παιδιών.

Στο ωρολόγιο πρόγραμμα, η Φυσική Αγωγή διδάσκεται με συγκεκριμένες ώρες ανά βαθμίδα, ενώ τα τελευταία χρόνια καταγράφεται αύξηση των ωρών σε ορισμένες τάξεις.

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση προβλέπονται τρεις διδακτικές ώρες στις τάξεις Α΄ έως Δ΄ Δημοτικού και δύο διδακτικές ώρες στις τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού. Στο Γυμνάσιο το μάθημα διδάσκεται δύο ώρες εβδομαδιαίως σε όλες τις τάξεις.

Στο Γενικό Λύκειο προβλέπονται δύο διδακτικές ώρες στην Α΄ και Β΄ Λυκείου, με αύξηση κατά μία ώρα στη Β΄ Λυκείου από το σχολικό έτος 2020-2021. Στη Γ΄ Λυκείου προβλέπονται τρεις διδακτικές ώρες, επίσης με αύξηση κατά μία ώρα από το σχολικό έτος 2020-2021.

Η εικόνα αυτή εντάσσεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Η απάντηση στη Βουλή και τα στοιχεία για τους διορισμούς

Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν από την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, στο πλαίσιο απάντησης σε ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για την υποκινητικότητα των παιδιών και των εφήβων και την ανάγκη ενίσχυσης της σχολικής Φυσικής Αγωγής.

Στην απάντηση επισημαίνεται ότι το ΥΠΑΙΘΑ, μέσω της αρμόδιας Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής, προγραμματίζει και συντονίζει αθλητικές δράσεις και αγώνες, ενώ συνεργάζεται με Αθλητικές Ομοσπονδίες και αναγνωρισμένους Αθλητικούς Φορείς για τη δημιουργία επιπλέον ευκαιριών άθλησης και βιωματικής συμμετοχής.

Για το 2025 αναφέρεται ότι διορίστηκαν συνολικά 8.900 μόνιμοι εκπαιδευτικοί σε κενές οργανικές θέσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, στη Γενική Εκπαίδευση και στα Μουσικά Σχολεία.

Από αυτούς, 5.905 διορίστηκαν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, εκ των οποίων 3.937 στη Γενική Εκπαίδευση και 1.968 στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση διορίστηκαν 2.970 εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων 1.615 στη Γενική Εκπαίδευση, 1.203 στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και 152 σε Μουσικά Σχολεία.

Επιπλέον, για πρώτη φορά διορίστηκαν 25 εκπαιδευτικοί κλάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΚΕΔΑΣΥ. Συνολικά, οι μόνιμοι διορισμοί της περιόδου 2020-2025 ανέρχονται σε 44.753 εκπαιδευτικούς.

Για τον κλάδο ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, το 2025 διορίστηκαν 227 εκπαιδευτικοί. Από αυτούς, 210 διορίστηκαν στη Γενική Εκπαίδευση, με 132 στην Πρωτοβάθμια και 78 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Άλλοι 17 εκπαιδευτικοί του κλάδου διορίστηκαν στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, εκ των οποίων 3 στην Πρωτοβάθμια και 14 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Συνολικά, κατά τα έτη 2020-2025 διορίστηκαν 857 εκπαιδευτικοί ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής. Από αυτούς, 761 αφορούν τη Γενική Εκπαίδευση, με 467 στην Πρωτοβάθμια και 294 στη Δευτεροβάθμια, ενώ 96 αφορούν την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, με 17 στην Πρωτοβάθμια και 79 στη Δευτεροβάθμια.

Για το διδακτικό έτος 2025-2026 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 35.652 προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών και αναπληρωτριών. Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση οι προσλήψεις ανήλθαν σε 22.970 και στη Δευτεροβάθμια σε 12.682.

Ειδικά στον κλάδο ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής προσλήφθηκαν 1.409 αναπληρωτές και αναπληρώτριες για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών. Από αυτούς, 1.233 στη Γενική Εκπαίδευση και 176 στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Προγραμματισμός νέων μόνιμων διορισμών

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού μόνιμων διορισμών, έχει εγκριθεί η κίνηση διαδικασιών για την πλήρωση 5.487 θέσεων μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Η σχετική έγκριση έγινε με κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, με ημερομηνία 14 Μαΐου 2026.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών πραγματοποιούνται με βάση τις υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις. Οι θέσεις αυτές προσδιορίζονται ώστε να προηγηθεί η διαδικασία των μεταθέσεων των υπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών.

Οι νέοι διορισμοί ακολουθούν τις μεταθέσεις και γίνονται στις κενές θέσεις που απομένουν μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.

Στις δράσεις που ενισχύουν τη φυσική δραστηριότητα των μαθητών εντάσσεται και η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, η οποία κάθε σχολική χρονιά συνδέεται με έναν κεντρικό θεματικό άξονα και υλοποιείται βιωματικά μέσα από τον σχολικό αθλητισμό.

Την ημέρα αυτή οργανώνονται ειδικές εκδηλώσεις στις σχολικές μονάδες της χώρας, όπως ενδοσχολικοί αγώνες «Αθλοπαιδείας», σε άθλημα ή αθλήματα που επιλέγει ο Σύλλογος Διδασκόντων, ύστερα από εισήγηση των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής.

Για το σχολικό έτος 2025-2026, η 12η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού – Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 2025 εορτάστηκε την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025.

Οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλήθηκαν να υλοποιήσουν αθλητικές δράσεις και δραστηριότητες, εντός ή και εκτός σχολικού χώρου, καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, με κοινό σύνθημα «Κινούμαι, Ενεργώ, Δημιουργώ».

Ο φετινός εορτασμός αφιερώθηκε στη σύνδεση του σχολικού αθλητισμού με την έννοια του ενεργού πολίτη, μέσα από μια ολιστική προσέγγιση που εναρμονίζεται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Νέα Προγράμματα Σπουδών από το Νηπιαγωγείο έως το Λύκειο

Ιδιαίτερη μέριμνα για τη Φυσική Αγωγή προβλέπεται και μέσα από τα νέα Προγράμματα Σπουδών, τα οποία αφορούν όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, από το Νηπιαγωγείο έως το Λύκειο.

Στο Νηπιαγωγείο, το νέο Πρόγραμμα Σπουδών δεν οργανώνει τη μάθηση σε διακριτά γνωστικά αντικείμενα, αλλά σε τέσσερα θεματικά πεδία. Στο πεδίο «Παιδί, Σώμα, Δημιουργία και Έκφραση», το σώμα και η κίνηση συνδέονται με ποικίλες ψυχοκινητικές εμπειρίες.

Η «Κινητική Αγωγή» προάγει την ποιότητα και την υγεία στην καθημερινή και σωματική δραστηριοποίηση των παιδιών, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της προσχολικής ηλικίας. Διαρθρώνεται σε τρεις υποενότητες: «Σώμα και Κίνηση», «Φυσικά Δραστήρια Ζωή» και «Αθλητική-Πολιτιστική Παράδοση και Δημιουργική Κίνηση».

Νέα Προγράμματα Σπουδών έχουν εκπονηθεί και για το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο. Στόχος τους είναι η προώθηση της διά βίου άσκησης για την υγεία και την ποιότητα ζωής, καθώς και η διαμόρφωση φυσικά και σωματικά εγγράμματων μαθητών και μαθητριών.

Τα θεματικά πεδία που αναπτύσσονται στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής είναι το κινητικό, το γνωστικό, το συμπεριφορικό και το ηθικό-συναισθηματικό-κοινωνικό πεδίο.

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών και το πολλαπλό βιβλίο

Στο πλαίσιο των νέων Προγραμμάτων Σπουδών, ο ρόλος του εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής ενισχύεται. Ο εκπαιδευτικός καλείται να καθοδηγεί τους μαθητές ώστε να καλλιεργούν την εσωτερική παρακίνηση, την προσωπική βελτίωση, την υπευθυνότητα, την αυτονομία, την αυτοεκτίμηση, την ομαδικότητα, τη συνεργασία και τον σεβασμό.

Η νέα προσέγγιση για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στηρίζεται σε σύγχρονες στρατηγικές και μεθόδους διδασκαλίας, σε ποικιλία δραστηριοτήτων, αλλά και στην ενίσχυση της αυτονομίας του εκπαιδευτικού ως προς τον διδακτικό σχεδιασμό.

Τα νέα Προγράμματα Σπουδών θα εφαρμοστούν σε συνδυασμό με τον θεσμό του πολλαπλού βιβλίου στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων και στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων περιλαμβάνονται και διδακτικά πακέτα για τη Φυσική Αγωγή, για όλες τις τάξεις από την Α΄ Δημοτικού έως την Α΄ Λυκείου.

Τα πακέτα αυτά συνδέουν το βασικό εκπαιδευτικό υλικό με συμπληρωματικό ηλεκτρονικό περιεχόμενο, μέσω ψηφιακών μαθησιακών αντικειμένων και QR code, ώστε να εμπλουτίζεται στοχευμένα το περιεχόμενο του μαθήματος.

Εργαστήρια Δεξιοτήτων και προγράμματα για τον αθλητισμό

Στην ενίσχυση της Φυσικής Αγωγής εντάσσονται και τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, τα οποία έχουν ενσωματωθεί στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Πρόκειται για εκπαιδευτική δράση που προσθέτει νέες θεματικές ενότητες στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου, του Δημοτικού και του Γυμνασίου, με έμφαση στις δεξιότητες και αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων μάθησης.

Μέσα από τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων καλλιεργούνται ήπιες δεξιότητες, δεξιότητες ζωής, υπευθυνότητας, διαμεσολάβησης, ψηφιακής μάθησης, τεχνολογίας και επιστήμης.

Στο ίδιο πλαίσιο περιλαμβάνονται και προγράμματα που ενισχύουν το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, όπως το «Ολυμπισμός σημαίνει ΠαίΖΩ με ασφάλεια» της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας και του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας, για μαθητές Νηπιαγωγείου και Α΄ έως ΣΤ΄ Δημοτικού.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι οι μαθητές να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στον αθλητισμό μέσα από τη φροντίδα του σώματος, την υγιεινή διατροφή και την άσκηση.

Οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής οργανώνουν, συντονίζουν και διδάσκουν στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και με πρώτη ανάθεση στο Γυμνάσιο.