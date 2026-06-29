Αποσπάσεις εκπαιδευτικών: Στην τελική ευθεία η Δευτεροβάθμια – Πότε ανακοινώνονται

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Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με το ΚΥΣΔΕ να αναμένεται να αποφασίσει για τα λειτουργικά κενά και πλεονάσματα, ώστε οι αποσπάσεις να ολοκληρωθούν και να ανακοινωθούν την Τρίτη 30 Ιουνίου.

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με στόχο την ολοκλήρωση και ανακοίνωσή τους την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, εφόσον δεν υπάρξει νέο απρόοπτο.

Σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου , το Συμβούλιο αναμένεται να αποφασίσει για τα λειτουργικά κενά και πλεονάσματα, με βάση τα οποία θα «τρέξει» το σύστημα των φετινών αποσπάσεων.

Τι αναμένεται να αποφασίσει το ΚΥΣΔΕ

Το ΚΥΣΔΕ αναμένεται να επικυρώσει τους πίνακες λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων, όπως έχουν καταχωριστεί στο ΟΠΣΥΔ από τις Διευθύνσεις και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Η επικύρωση των στοιχείων αυτών αποτελεί κρίσιμο βήμα, καθώς πάνω σε αυτά θα βασιστεί η διαδικασία των αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ.

Τα λειτουργικά κενά για αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ

Σύμφωνα με την ενημέρωση, οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατέγραψαν 7.376 λειτουργικά κενά για τις αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ.

Αντίστοιχα, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καταχώρισαν 7.303 κενά.

Τα κενά στην Ειδική Αγωγή

Για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καταχώρισαν 2.393 λειτουργικά κενά.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, από την πλευρά τους, κατέγραψαν 2.330 κενά για την ΕΑΕ.

Τα λειτουργικά κενά στα ΚΕΔΑΣΥ

Για τα ΚΕΔΑΣΥ, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο αιρετός, καταγράφηκαν 174 λειτουργικά κενά από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις.

Από αυτά, τα 121 αφορούν τον κλάδο ΠΕ02 και τα 53 τους κλάδους ΠΕ03 και ΠΕ04.

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Εκτός κενών οι κατά προτεραιότητα και κατ’ εξαίρεση αποσπάσεις

Σύμφωνα με την ενημέρωση, η αρχική απόφαση του ΚΥΣΔΕ είναι οι κατά προτεραιότητα και οι κατ’ εξαίρεση αποσπάσεις να πραγματοποιηθούν εκτός κενών.

Η επιλογή αυτή, όπως σημειώνεται, ακολουθεί την πρακτική των τελευταίων ετών και δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς που δεν ανήκουν στις συγκεκριμένες κατηγορίες να διεκδικήσουν τα λειτουργικά κενά με βάση τα μόριά τους.

Τι έχει ήδη ολοκληρωθεί

Από το ΚΥΣΔΕ έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι κατά προτεραιότητα αποσπάσεις, οι αιτήσεις ένταξης σε ειδική κατηγορία και ο έλεγχος των προϋποθέσεων απόσπασης στην Ειδική Αγωγή.

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Έχουν επίσης ολοκληρωθεί οι κατ’ εξαίρεση αποσπάσεις για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, καθώς και όλες οι αποσπάσεις σε Καλλιτεχνικά Σχολεία και των γενικών ειδικοτήτων σε Μουσικά Σχολεία.

Τι εκκρεμεί για τα Μουσικά Σχολεία

Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου αναμένεται να εξεταστούν και οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών Μουσικής Παιδείας για τα Μουσικά Σχολεία.

Η εξέταση θα γίνει με βάση την εισήγηση της αρμόδιας Επιστημονικής Επιτροπής, ενώ η ενημέρωση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εκκρεμοτήτων έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Οι αποσπάσεις στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΑΙΘΑ

Παράλληλα, αναμένεται να ολοκληρωθούν και οι αποσπάσεις στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, αν και δεν αποτελούν αρμοδιότητα του ΚΥΣΔΕ.

Το θέμα έχει σημασία για τη συνολική διαδικασία, καθώς αρκετοί εκπαιδευτικοί έχουν υποβάλει παράλληλες αιτήσεις και αυτό έχει επηρεάσει την εξέλιξη των αποσπάσεων.

Ο στόχος για ανακοίνωση την Τρίτη

Εφόσον δεν υπάρξει νέο απρόοπτο, στόχος είναι οι αποσπάσεις της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να ολοκληρωθούν και να ανακοινωθούν την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026.

Η ανακοίνωση αυτή αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από χιλιάδες εκπαιδευτικούς, καθώς οι αποσπάσεις αφορούν έναν σχολικό χρόνο και συνδέονται άμεσα με οικογενειακές, οικονομικές, προσωπικές και υπηρεσιακές ανάγκες.

Ο Θοδωρής Κατσωνόπουλος επισημαίνει ότι σε όλες τις προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ κατατέθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις, ώστε να ικανοποιηθεί ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός αιτήσεων απόσπασης.

Όπως τονίζει, πίσω από κάθε αίτηση υπάρχουν πραγματικές ανάγκες, λόγοι υγείας, οικογενειακές και οικονομικές συνθήκες, που πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και ευαισθησία.

Η διαδικασία των αποσπάσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης φαίνεται να μπαίνει στο τελικό της στάδιο, μετά από καθυστερήσεις που χαρακτηρίζονται μεγάλες και αδικαιολόγητες.

Το κρίσιμο βήμα είναι η επικύρωση των λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων, ώστε στη συνέχεια να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να ανακοινωθούν οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών.