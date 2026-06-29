Αποσπάσεις εκπαιδευτικών: Πότε θα «τρέξει» το σύστημα

Χωρίς ενδιάμεση κλήρωση θα συνεχιστεί το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους», καθώς οι δικαιούχοι της β’ φάσης θα αντληθούν από τους πίνακες των μη κληρωθέντων της α’ φάσης, με στόχο την κάλυψη της χειμερινής περιόδου και την ενίσχυση του ορεινού τουρισμού.