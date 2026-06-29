Αποσπάσεις εκπαιδευτικών: Πότε θα «τρέξει» το σύστημα
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Την Τρίτη 30 Ιουνίου αναμένεται να «τρέξει» το σύστημα για τις αποσπάσεις, αφού προηγηθεί η επικαιροποίηση των λειτουργικών κενών.
Στην τελική φάση μπαίνει η διαδικασία για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών, καθώς την Τρίτη 30 Ιουνίου αναμένεται να «τρέξει» το σύστημα, σύμφωνα με πληροφορίες του iPaidia.gr.
Προηγουμένως θα πρέπει να γίνει η επικαιροποίηση των λειτουργικών κενών, διαδικασία που θεωρείται απαραίτητη για να προχωρήσει το επόμενο βήμα.
Το κρίσιμο βήμα πριν από τις αποσπάσεις
Η επικαιροποίηση των κενών θα καθορίσει τα δεδομένα πάνω στα οποία θα βασιστεί η διαδικασία.
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Μετά την ολοκλήρωσή της, το σύστημα θα μπορέσει να προχωρήσει στην επεξεργασία των αιτήσεων, ώστε να διαμορφωθεί η τελική εικόνα των αποσπάσεων.
Τι περιμένουν οι εκπαιδευτικοί
Χιλιάδες εκπαιδευτικοί αναμένουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας, καθώς οι αποσπάσεις συνδέονται άμεσα με τον οικογενειακό, προσωπικό και υπηρεσιακό τους προγραμματισμό για τη νέα σχολική χρονιά.
Η αυριανή ημέρα θεωρείται καθοριστική, καθώς μετά την επικαιροποίηση των κενών θα ανοίξει ο δρόμος για τα επόμενα αποτελέσματα.
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