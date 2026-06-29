Ψηφιακό Φροντιστήριο: Ξεκινούν οι αιτήσεις για αποσπάσεις εκπαιδευτικών

Πρόσθεσε το iPaidia.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πίνακας περιεχομένων

Από τις 30 Ιουνίου έως τις 10 Ιουλίου μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί για απόσπαση στο Ψηφιακό Φροντιστήριο του ΥΠΑΙΘΑ για το σχολικό έτος 2026-2027.

Ανοίγει η διαδικασία για τις αποσπάσεις μονίμων εκπαιδευτικών στο Ψηφιακό Φροντιστήριο για το σχολικό έτος 2026-2027, με το Υπουργείο Παιδείας να καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους.

Η πρόσκληση αφορά την κάλυψη αναγκών πρόσθετης ψηφιακής διδακτικής υποστήριξης σε μαθητές και μαθήτριες που θα εξεταστούν σε πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

Πότε γίνονται οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις απόσπασης υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του ΙΕΠ.

Η διαδικασία ξεκινά στις 30 Ιουνίου 2026, στις 10:00, και ολοκληρώνεται στις 10 Ιουλίου 2026, στις 15:00.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε μόνιμους εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης των απαραίτητων κλάδων και ειδικοτήτων.

Οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν θα αποσπαστούν στο Τμήμα Δ’ Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του ΥΠΑΙΘΑ, για την παροχή ψηφιακής εκπαίδευσης.

Οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί θα παρέχουν σύγχρονη και ασύγχρονη ενισχυτική διδασκαλία.

Η υποστήριξη αφορά μαθητές της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου, του Λυκείου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, των ΕΠΑΛ, καθώς και της Δ’ τάξης Λυκείου ΕΝΕΕΓΥΛ.

Μέχρι 9 ώρες σύγχρονης διδασκαλίας την εβδομάδα

Οι εκπαιδευτικοί θα διδάσκουν απογευματινές ώρες, μετά το πέρας των μαθημάτων των ημερήσιων λυκείων.

Η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία μπορεί να φτάνει έως τις 9 ώρες των 45 λεπτών την εβδομάδα, ενώ στο υπόλοιπο ωράριό τους οι εκπαιδευτικοί θα ασχολούνται με ασύγχρονη προετοιμασία, ανατροφοδότηση και προετοιμασία δοκιμασιών.

Στα καθήκοντα των εκπαιδευτικών περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη διαδικτυακών μαθημάτων με βάση τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα θέματα.

Προβλέπεται επίσης ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, δημιουργία παρουσιάσεων, κουίζ και άλλων πολυμεσικών πηγών, καθώς και αξιολόγηση της κατανόησης του υλικού από τους μαθητές.

Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται ως χρόνος πραγματικής διδακτικής υπηρεσίας και ως χρόνος για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης.

Για τους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται, υπολογίζονται οι μονάδες μετάθεσης που προβλέπονται για την πλησιέστερη προς τον τόπο υπηρεσίας τους σχολική μονάδα, ενώ προστίθενται και 6 μονάδες μετάθεσης για κάθε έτος.

Επιπλέον μονάδες για στελέχη εκπαίδευσης

Οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν και 2 επιπλέον μονάδες ανά έτος για τη διδακτική υπηρεσία τους, οι οποίες προσμετρώνται στη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης στελεχών εκπαίδευσης.

Αν έχουν ήδη συμπληρώσει το ανώτατο όριο μονάδων διδακτικής εμπειρίας, λαμβάνουν κατ’ αναλογία 1 μονάδα ανά έτος.

Από τη διαδικασία εξαιρούνται συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευτικών.

Μεταξύ άλλων, δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση στελέχη εκπαίδευσης των οποίων η θητεία λήγει μετά τις 31 Αυγούστου 2026, εκπαιδευτικοί που έχουν αποσπαστεί με θητεία η οποία δεν λήγει έως την ίδια ημερομηνία, καθώς και εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε αργία ή αναστολή άσκησης καθηκόντων.

Για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης ισχύει ότι δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση αν δεν έχουν παρέλθει δύο έτη από τον διορισμό τους έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι όσοι διορίστηκαν έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2024 μπορούν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης, ανεξάρτητα από το αν έχουν υπηρετήσει τα δύο σχολικά έτη.

Τι ισχύει για την Ειδική Αγωγή

Για τους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης προβλέπεται περιορισμός, εφόσον δεν έχουν υπηρετήσει πέντε έτη σε μονάδες ΕΑΕ μετά τον διορισμό τους.

Από αυτά, τα δύο έτη πρέπει να έχουν υπηρετηθεί στην περιοχή διορισμού τους.

Τα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υπεύθυνη δήλωση, Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών, βιογραφικό σημείωμα και ένα βιντεοσκοπημένο μάθημα.

Το βιντεοσκοπημένο μάθημα είναι βασικό στοιχείο της διαδικασίας επιλογής.

Το βίντεο πρέπει να έχει διάρκεια από 4 έως 7 λεπτά και να αφορά εξ αποστάσεως διδασκαλία σε ενότητα ή κεφάλαιο πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος.

Στο βιντεοσκοπημένο μάθημα πρέπει υποχρεωτικά να εμφανίζεται το πρόσωπο του εκπαιδευτικού. Αν δεν εμφανίζεται, το βίντεο δεν λαμβάνεται υπόψη και ο υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που αποτιμώνται συνολικά έως 100 μονάδες.

Τα κριτήρια περιλαμβάνουν τη γενική παρουσία, την επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία, καθώς και το βιντεοσκοπημένο μάθημα.

Η γενική παρουσία αποτιμάται έως 35 μονάδες και περιλαμβάνει τη συγκρότηση σκέψης και λόγου, καθώς και τις επικοινωνιακές δεξιότητες.

Η επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία αποτιμάται έως 30 μονάδες και περιλαμβάνει διδακτορικό, μεταπτυχιακό, εμπειρία σε πανελλαδικές εξετάσεις, διδακτική προϋπηρεσία σε πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα και πιστοποιημένη γνώση ΤΠΕ.

Το βιντεοσκοπημένο μάθημα αποτιμάται έως 35 μονάδες.

Η αποτίμηση της γενικής παρουσίας γίνεται με διά ζώσης συνέντευξη ενώπιον τριμελούς επιτροπής.

Στη συνέντευξη καλείται, κατά ανώτατο όριο, τριπλάσιος αριθμός υποψηφίων σε σχέση με τον αριθμό των θέσεων που απαιτούνται κάθε φορά, με βάση τα μόρια που έχουν συγκεντρώσει στα υπόλοιπα κριτήρια και εφόσον έχουν πιάσει τη βάση στο βιντεοσκοπημένο μάθημα.

Υποψήφιος που δεν παρουσιαστεί στη συνέντευξη αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής.

Για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕΛ προβλέπονται θέσεις σε Αρχαία Ελληνικά, Λατινικά, Ιστορία, Μαθηματικά, Χημεία, Φυσική, Βιολογία, Πληροφορική, Οικονομία, Γερμανικά, Γραμμικό Σχέδιο, Ισπανικά και Ιταλικά.

Σύμφωνα με το παράρτημα, οι θέσεις για τα ΓΕΛ ανέρχονται συνολικά σε 29.

Για τα Ημερήσια και Εσπερινά ΕΠΑΛ προβλέπονται θέσεις σε πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα όπως Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Τεχνολογία Υλικών, Προγραμματισμός Υπολογιστών, Δίκτυα Υπολογιστών, Υγιεινή και άλλα μαθήματα ειδικοτήτων.

Οι θέσεις για τα ΕΠΑΛ ανέρχονται σε 14, ενώ για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση προβλέπονται 7 θέσεις.

Με βάση τους πίνακες του παραρτήματος, οι θέσεις που προβλέπονται για το Ψηφιακό Φροντιστήριο ανέρχονται συνολικά σε 50.

Αφορούν μαθήματα ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ειδικότητες της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Η πρόσκληση αφορά μια διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικών για την παροχή ψηφιακής διδακτικής υποστήριξης σε μαθητές που προετοιμάζονται για πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κινηθούν μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, να συγκεντρώσουν εγκαίρως τα δικαιολογητικά και να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στο βιντεοσκοπημένο μάθημα, καθώς αποτελεί κρίσιμο κριτήριο επιλογής.