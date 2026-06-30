Αποσπάσεις εκπαιδευτικών: Στην τελική ευθεία… μετ’ εμποδίων

Πίνακας περιεχομένων

Η συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 29 Ιουνίου 2026 επικύρωσε τους πίνακες λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων, ωστόσο κρίσιμες εκκρεμότητες εξακολουθούν να κρατούν «μπλοκαρισμένη» την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Σε καθεστώς αναμονής παραμένουν χιλιάδες εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς η διαδικασία των αποσπάσεων για το σχολικό έτος 2026-2027 βρίσκεται στην τελική της φάση, αλλά δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του αιρετού μέλους του ΚΥΣΔΕ, Θοδωρή Κατσωνόπουλου, οι καθυστερήσεις οφείλονται κυρίως στην εκκρεμότητα αποσπάσεων σε φορείς και υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ, μεταξύ των οποίων και η Κεντρική Υπηρεσία, αλλά και στην αναμονή για τις αιτήσεις εκπαιδευτικών Μουσικής Παιδείας στα Μουσικά Σχολεία.

Την ίδια ώρα, για τις αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, η διαδικασία θα βασιστεί σε 7.385 λειτουργικά κενά και 306 πλεονάσματα στη Γενική Εκπαίδευση, 2.368 λειτουργικά κενά και 13 πλεονάσματα στην Ειδική Αγωγή, καθώς και 174 λειτουργικά κενά στα ΚΕΔΑΣΥ.

Οι αιρετοί κάνουν λόγο για αδικαιολόγητη ταλαιπωρία των εκπαιδευτικών και ζητούν την άμεση ολοκλήρωση και ανακοίνωση των αποσπάσεων, επισημαίνοντας ότι πίσω από κάθε αίτηση υπάρχουν πραγματικές οικογενειακές, οικονομικές, προσωπικές και σοβαρές ανάγκες υγείας.

Παράλληλα, τονίζουν ότι τα δηλωμένα λειτουργικά κενά δεν αποτυπώνουν τις πραγματικές ανάγκες των σχολικών μονάδων, ενώ υπογραμμίζουν την ανάγκη για διαφάνεια, αξιοκρατία και ένα δικαιότερο πλαίσιο υπηρεσιακών μεταβολών.

Τι αναφέρει ο Θοδωρής Κατσωνόπουλος , Αιρετό μέλος του ΚΥΣΔΕ εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων (ΣΥΝΕΚ):

Απαιτούμε την άμεση ολοκλήρωση και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

Συνάδελφοι/ισσες,

Η διαδικασία των αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2026-2027 βρίσκεται πλέον στην τελική της φάση. Ωστόσο, οι καθυστερήσεις που έχουν σημειωθεί φέτος ξεπερνούν κάθε προηγούμενο και δημιουργούν εύλογη αναστάτωση στους χιλιάδες συναδέλφους και συναδέλφισσες που αναμένουν τα αποτελέσματα, προκειμένου να προγραμματίσουν τη ζωή και την εργασία τους.

Ως αιρετοί εκπρόσωποι του κλάδου απαιτούμε την άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας και την ανακοίνωση των αποσπάσεων, χωρίς άλλη καθυστέρηση.

Δυστυχώς, η διαδικασία εξακολουθεί να παραμένει «μπλοκαρισμένη», καθώς μέχρι και σήμερα δεν έχουν ανακοινωθεί οι αποσπάσεις σε ορισμένους φορείς, κυρίως στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΑΙΘΑ, όπου αρκετοί εκπαιδευτικοί έχουν υποβάλει παράλληλες αιτήσεις απόσπασης. Η εκκρεμότητα αυτή δεν επιτρέπει την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Παράλληλα, εκκρεμεί ακόμη η εξέταση των αιτήσεων των εκπαιδευτικών Μουσικής Παιδείας για τα Μουσικά Σχολεία, παρότι η αρμόδια Επιστημονική Επιτροπή έχει ήδη ολοκληρώσει την εισήγησή της.

Την ίδια στιγμή πληροφορηθήκαμε ότι ακόμη και οι αποσπάσεις της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που είχαν προγραμματιστεί για τις 29 Ιουνίου, μετατίθενται για τις 30 Ιουνίου, προκειμένου να επικαιροποιηθούν τα λειτουργικά κενά και πλεονάσματα.

Υπενθυμίζεται ότι οι αποσπάσεις της Δευτεροβάθμιας πραγματοποιούνται μετά την ολοκλήρωση των αντίστοιχων διαδικασιών της Πρωτοβάθμιας, καθώς τα λειτουργικά κενά των κοινών ειδικοτήτων που παραμένουν στην Πρωτοβάθμια διατίθενται στη συνέχεια για την κάλυψή τους από εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας.

Θεωρούμε όμως ότι αυτή η διαδικασία θα μπορούσε να πραγματοποιείται παράλληλα ή, έστω, να ολοκληρώνεται την ίδια ημέρα, ώστε να αποφεύγονται οι αδικαιολόγητες καθυστερήσεις που ταλαιπωρούν τους εκπαιδευτικούς κάθε χρόνο.

Η διαδικασία μέχρι σήμερα

Το ΚΥΣΔΕ έχει ήδη ολοκληρώσει:

τις αποσπάσεις κατά προτεραιότητα,

την εξέταση των αιτήσεων ένταξης σε ειδική κατηγορία,

τον έλεγχο των προϋποθέσεων απόσπασης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση,

τις κατ’ εξαίρεση αποσπάσεις για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους,

τις αποσπάσεις σε Καλλιτεχνικά Σχολεία,

τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών γενικών ειδικοτήτων στα Μουσικά Σχολεία,

καθώς και την επικύρωση του τελικού πίνακα λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων, βάσει του οποίου θα πραγματοποιηθούν οι φετινές αποσπάσεις.

Απομένουν:

η εξέταση των αιτήσεων των εκπαιδευτικών Μουσικής Παιδείας για τα Μουσικά Σχολεία,

η ολοκλήρωση και ανακοίνωση των αποσπάσεων στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΑΙΘΑ και στους υπόλοιπους φορείς, διαδικασία που – πολύ κακώς – δεν αποτελεί αρμοδιότητα του ΚΥΣΔΕ,

και στη συνέχεια η τελική εκτέλεση της διαδικασίας των αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ.

Τα λειτουργικά κενά – πλεονάσματα (ΠΡΩΤΟ ΣΧΟΛΙΟ)

Στη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ της 29ης Ιουνίου 2026 επικυρώθηκαν οι πίνακες λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων που είχαν καταχωριστεί στο ΟΠΣΥΔ από τις Διευθύνσεις και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Η διαδικασία των αποσπάσεων θα πραγματοποιηθεί με:

7.385 λειτουργικά κενά και 306 πλεονάσματα στη Γενική Εκπαίδευση για τια αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ

2.368 λειτουργικά κενά και 13 πλεονάσματα στην ΕΑΕ,

174 λειτουργικά κενά στα ΚΕΔΑΣΥ (121 για ΠΕ02 και 53 για ΠΕ03/ΠΕ04).

Όπου υπήρχαν διαφοροποιήσεις μεταξύ των στοιχείων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Περιφερειακών Διευθύνσεων, το ΚΥΣΔΕ υιοθέτησε την πρότασή μας να χρησιμοποιηθούν τα περισσότερα λειτουργικά κενά και τα λιγότερα πλεονάσματα, ώστε να μεγιστοποιηθούν οι δυνατότητες ικανοποίησης των αιτήσεων.

Παράλληλα προτείναμε να συνυπολογιστούν και τα νέα λειτουργικά κενά που έχουν ήδη προκύψει από τις αποσπάσεις σε σχολικές μονάδες, φορείς και υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ μετά την καταχώριση των στοιχείων από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Η πρότασή μας, δυστυχώς, δεν έγινε αποδεκτή.

Η θέση μας

Καταψηφίσαμε τους πίνακες λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων, καθώς θεωρούμε ότι δεν αποτυπώνουν τις πραγματικές ανάγκες των σχολικών μονάδων. Τα δηλωμένα λειτουργικά κενά εξακολουθούν να υπολείπονται σημαντικά των πραγματικών αναγκών των σχολείων, αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης πολιτικής περιορισμού του εκπαιδευτικού προσωπικού και του λεγόμενου «εξορθολογισμού».

Παρά την καταψήφιση των πινάκων, συμμετείχαμε ενεργά στη διαμόρφωση των τελικών αποφάσεων του Συμβουλίου, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή ικανοποίηση των αιτήσεων απόσπασης.

Τι πετύχαμε

Το ΚΥΣΔΕ υιοθέτησε την πρότασή μας ώστε:

όλες οι κατά προτεραιότητα αποσπάσεις να πραγματοποιηθούν εκτός λειτουργικών κενών,

καθώς και όλες οι κατ’ εξαίρεση αποσπάσεις εκπαιδευτικών που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια.

Η απόφαση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς επιτρέπει τα λειτουργικά κενά που θα «τρέξουν» στο σύστημα να διεκδικηθούν αποκλειστικά με βάση τα μόρια από τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς, χωρίς να μειώνονται από τις κατά προτεραιότητα ή κατ’ εξαίρεση αποσπάσεις.

Οι καθυστερήσεις δεν δικαιολογούνται

Οι φετινές καθυστερήσεις δεν μπορούν να θεωρηθούν φυσιολογικές.

Δεν είναι δυνατόν, ενώ το ΚΥΣΔΕ έχει ολοκληρώσει σχεδόν το σύνολο του έργου του και έχουν ληφθεί όλες οι βασικές αποφάσεις, να παραμένουν σε εκκρεμότητα οι αποσπάσεις εξαιτίας διοικητικών καθυστερήσεων άλλων υπηρεσιών του Υπουργείου.

Οι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν εγκαίρως τον τόπο υπηρεσίας τους, ώστε να προγραμματίσουν τη ζωή τους, τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις και την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Συνεχίζουμε να διεκδικούμε

Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για:

την άμεση ολοκλήρωση και ανακοίνωση των αποσπάσεων,

την αποτύπωση των πραγματικών λειτουργικών αναγκών των σχολείων,

τη μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των αιτήσεων,

ένα δικαιότερο και περισσότερο ανθρώπινο πλαίσιο υπηρεσιακών μεταβολών,

τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και τον σεβασμό των δικαιωμάτων όλων των εκπαιδευτικών.

Πίσω από κάθε αίτηση απόσπασης υπάρχουν πραγματικές ανθρώπινες ανάγκες, οικογενειακοί, οικονομικοί, προσωπικοί και σοβαροί λόγοι υγείας. Η διοίκηση οφείλει να αντιμετωπίζει τις ανάγκες αυτές με υπευθυνότητα και όχι με αδικαιολόγητες καθυστερήσεις.

Αναμένουμε την άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας και θα ενημερώσουμε άμεσα τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες μόλις υπάρξουν οι τελικές αποφάσεις.