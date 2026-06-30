Φοιτητική στέγη με ενοίκια – «φωτιά»: «Γολγοθάς» για τις οικογένειες – Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις περιοχές

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Μετά την αγωνία των Πανελλαδικών, χιλιάδες οικογένειες βρίσκονται αντιμέτωπες με τη δύσκολη αναζήτηση φοιτητικού σπιτιού, καθώς τα μικρά διαμερίσματα έως 50 τ.μ. γίνονται ολοένα και ακριβότερα.

Η αγωνία των Πανελλαδικών μπορεί να έλαβε τέλος για χιλιάδες υποψηφίους, όμως για πολλές οικογένειες ξεκινά τώρα μια νέα και δύσκολη διαδικασία: η αναζήτηση φοιτητικού σπιτιού.

Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών και εν αναμονή των βάσεων εισαγωγής, γονείς και παιδιά καλούνται να κινηθούν σε μια αγορά όπου τα μικρά διαμερίσματα έως 50 τετραγωνικά μέτρα γίνονται ολοένα και πιο ακριβά, ενώ οι διαθέσιμες επιλογές παραμένουν περιορισμένες.

Η αναζήτηση φοιτητικού σπιτιού γίνεται όλο και πιο δύσκολη

Η αυξημένη ζήτηση για μικρά διαμερίσματα, σε συνδυασμό με τη χαμηλή προσφορά, έχει δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα πιεστικό περιβάλλον για τις οικογένειες.

Όπως επισημαίνει σε ρεπορτάζ της ΕΡΤ ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates, Θεμιστοκλής Μπάκας, οι τιμές στην αγορά ακινήτων είναι «εκρηκτικές», με τα ενοίκια να ανεβαίνουν σε επίπεδα που δυσκολεύουν σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

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«Χρυσάφι» τα μικρά διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας

Στο κέντρο της Αθήνας, η εικόνα είναι ιδιαίτερα δύσκολη για όσους αναζητούν φοιτητική κατοικία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, 7 στις 10 διαθέσιμες κατοικίες έως 50 τετραγωνικά μέτρα ζητούν μίσθωμα άνω των 500 ευρώ τον μήνα.

Πάνω από 600 και 700 ευρώ πολλά σπίτια

Από τα διαθέσιμα μικρά διαμερίσματα στο κέντρο της πρωτεύουσας, σχεδόν 4 στα 10 ξεπερνούν τα 600 ευρώ.

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Παράλληλα, 2 στα 10 αγγίζουν ή ξεπερνούν τα 700 ευρώ, ποσά που καθιστούν την αναζήτηση προσιτής φοιτητικής στέγης εξαιρετικά δύσκολη.

Η ανάλυση των τιμών στο κέντρο της Αθήνας δείχνει ότι οι πολύ χαμηλές τιμές έχουν σχεδόν εξαφανιστεί.

Τα σπίτια έως 300 ευρώ αντιστοιχούν μόλις στο 0,2% της διαθέσιμης προσφοράς, ενώ τα διαμερίσματα από 301 έως 350 ευρώ φτάνουν μόλις το 1,24%.

Στην κατηγορία από 351 έως 400 ευρώ βρίσκεται το 5,2% των διαθέσιμων κατοικιών, ενώ από 401 έως 450 ευρώ το ποσοστό διαμορφώνεται στο 10%.

Από 451 έως 500 ευρώ βρίσκεται το 13,1% της προσφοράς, ενώ η μεγάλη πλειονότητα, δηλαδή το 70,1%, αφορά κατοικίες με ζητούμενο μίσθωμα από 501 ευρώ και πάνω.

Η αναζήτηση εκτός κέντρου δεν σημαίνει απαραίτητα και φθηνότερο ενοίκιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Θεμιστοκλής Μπάκας, στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας το 90% των διαθέσιμων κατοικιών έχει ζητούμενο μίσθωμα από 501 ευρώ και άνω.

Στα Βόρεια Προάστια, το 91,04% των διαθέσιμων κατοικιών κοστίζει πάνω από 501 ευρώ τον μήνα.

Στα Νότια Προάστια, το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 80,1%, δείχνοντας ότι οι επιλογές για πιο οικονομική φοιτητική στέγη είναι περιορισμένες και εκτός κέντρου.

Πίεση και στα Δυτικά Προάστια

Στα Δυτικά Προάστια, η εικόνα είναι ελαφρώς καλύτερη, αλλά παραμένει πιεστική.

Το 51,67% των διαθέσιμων κατοικιών ζητά μίσθωμα άνω των 501 ευρώ, ποσοστό που εξακολουθεί να δείχνει πόσο δύσκολη είναι η αναζήτηση οικονομικού σπιτιού.

Στον Πειραιά, τα ενοίκια άνω των 501 ευρώ αφορούν το 73,39% των διαθέσιμων σπιτιών.

Σε περιοχές με έντονο φοιτητικό ενδιαφέρον ή υψηλή ζήτηση, όπως το Αιγάλεω, η Καλλιθέα, η Νέα Σμύρνη, του Ζωγράφου, η Αργυρούπολη και το Χαλάνδρι, το ποσοστό των κατοικιών με μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ ξεπερνά το 70%.

Στη Θεσσαλονίκη η εικόνα εμφανίζεται πιο ισορροπημένη σε σχέση με την Αθήνα, χωρίς όμως να λείπουν οι υψηλές τιμές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, 8 στις 10 κατοικίες ζητούν μίσθωμα άνω των 400 ευρώ, ενώ σχεδόν οι μισές, περίπου 45%, ξεπερνούν τα 500 ευρώ τον μήνα.

Στη Θεσσαλονίκη, το 11,16% των διαθέσιμων κατοικιών βρίσκεται στην κατηγορία από 351 έως 400 ευρώ.

Το 18,44% κινείται από 401 έως 450 ευρώ, το 17,52% από 451 έως 500 ευρώ, ενώ το 44,22% αφορά κατοικίες με μίσθωμα από 501 ευρώ και άνω.

Η πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς

Η φοιτητική στέγη εξελίσσεται σε έναν από τους βασικούς παράγοντες κόστους για τις οικογένειες που έχουν παιδιά στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Ακόμη και όταν ο υποψήφιος πετυχαίνει την εισαγωγή του σε σχολή, η εύρεση κατοικίας σε λογική τιμή μπορεί να αποδειχθεί εξίσου δύσκολη διαδικασία.