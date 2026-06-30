Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις στο stegastiko.minedu.gov.gr – Ποιοί το δικαιούνται

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Ανοίγει η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, δίνοντας τη δυνατότητα στους δικαιούχους να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους από την Τρίτη 30 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026.

Η διαδικασία θα πραγματοποιείται μέσω της ειδικής εφαρμογής stegastiko.minedu.gov.gr, με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet, ενώ το Υπουργείο Παιδείας επισημαίνει ότι η σχετική εγκύκλιος περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες για τη χορήγηση του επιδόματος.

Το άνοιγμα της πλατφόρμας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος στέγασης εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική επιβάρυνση για χιλιάδες οικογένειες με παιδιά που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, τόνισε ότι η στήριξη των φοιτητών και των οικογενειών τους αποτελεί επένδυση στο μέλλον της χώρας, συνδέοντας το στεγαστικό επίδομα με ένα ευρύτερο σχέδιο φοιτητικής μέριμνας, που περιλαμβάνει και την αναβάθμιση των φοιτητικών εστιών.

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Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου, υπογράμμισε ότι η έναρξη των αιτήσεων εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια ενίσχυσης της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης και στήριξης όσων σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους-δικαιούχους του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, ότι από την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 έως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για τη χορήγησή του.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος https://stegastiko.minedu.gov.gr, προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκαν από την Α.Α.Δ.Ε. για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

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Η Υουργός Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε:

«Σε μια περίοδο που το στεγαστικό κόστος αποτελεί σημαντική πρόκληση για πολλές ελληνικές οικογένειες, στεκόμαστε έμπρακτα δίπλα στους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας, μειώνοντας τα οικονομικά βάρη που συνοδεύουν τη φοίτηση και δημιουργώντας ίσες ευκαιρίες σπουδών για όλους. Με το άνοιγμα της πλατφόρμας για το στεγαστικό επίδομα, κάνουμε ακόμη ένα ουσιαστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, με στόχο να στηριχθούν ακόμη περισσότεροι φοιτητές και οι οικογένειές τους. Από το 2019, η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αποδεικνύει ότι η φοιτητική μέριμνα αποτελεί σταθερή προτεραιότητα. Το στεγαστικό επίδομα δεν είναι απλώς μια οικονομική ενίσχυση, αλλά μια ουσιαστική συμβολή στον οικογενειακό προϋπολογισμό και μια επένδυση στη δυνατότητα κάθε νέου να σπουδάσει με αξιοπρέπεια, όπου κι αν βρίσκεται το Πανεπιστήμιό του. Εφαρμόζοντας ένα Σχέδιο Δίκαιης Στήριξης της Φοιτητικής Στέγης, συνεχίζουμε πέραν της χορήγησης του στεγαστικού επιδόματος, να ανακαινίζουμε και να δημιουργούμε σύγχρονες φοιτητικές εστίες, ώστε κάθε φοιτητής να απολαμβάνει ένα αξιοπρεπές στεγαστικό περιβάλλον. Η πολιτική μας όμως, δεν σταματά εδώ. Στόχος είναι έως το 2030 να διπλασιάσουμε ουσιαστικά την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των φοιτητών, από το 7% στο 15%. Γιατί η στήριξη της νέας γενιάς, αποτελεί επιλογή ευθύνης και επένδυση στο μέλλον της Ελλάδας».

Ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση, καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου, δήλωσε:

«Η στήριξη των φοιτητών και των οικογενειών τους αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της Κυβέρνησης. Με την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα συνεχίζουμε να ενισχύουμε έμπρακτα τη φοιτητική μέριμνα. Η σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης του προγράμματος τα τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό με την ενίσχυση του ίδιου του επιδόματος και τις πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη νέων φοιτητικών εστιών, αποδεικνύει ότι επενδύουμε συστηματικά στη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση και στηρίζουμε ουσιαστικά όσους σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.»

Η εγκύκλιος εδώ