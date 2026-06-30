Νέες εκτιμήσεις για τις βάσεις 2026: Πού αναμένεται άνοδος και πού πτώση

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Μικρές μεταβολές στις περισσότερες σχολές, αλλά αισθητή άνοδος σε Πολυτεχνεία, Ιατρικές και τμήματα υψηλής ζήτησης δείχνουν οι πρώτες εκτιμήσεις του Γιώργου Χατζητέγα για τις βάσεις των Πανελλαδικών.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις 2026 δείχνουν ένα τοπίο με ήπιες μεταβολές στις περισσότερες σχολές, αλλά και σημαντικές ανοδικές πιέσεις στα τμήματα υψηλής ζήτησης.

Πολυτεχνεία, Ιατρικές και δημοφιλή τμήματα Πληροφορικής αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο, ενώ η ΕΒΕ θα συνεχίσει να καθορίζει όχι μόνο ποιοι εισάγονται, αλλά και πόσες θέσεις μένουν τελικά κενές.

Μικρές μεταβολές στη μεγάλη πλειονότητα των πανεπιστημιακών τμημάτων, αλλά αισθητή άνοδος στις υψηλόβαθμες και ιδιαίτερα περιζήτητες σχολές, δείχνουν οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις εισαγωγής των Πανελλαδικών 2026.

Οι εκτιμήσεις για τις βάσεις 2026 και το «αγκάθι» της ΕΒΕ

Σύμφωνα με την ανάλυση του εκπαιδευτικού αναλυτή Γιώργου Χατζητέγα στο CNN Greece, οι βάσεις αναμένεται να κινηθούν με διαφορετικές ταχύτητες ανά επιστημονικό πεδίο, ενώ η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής παραμένει καθοριστικός παράγοντας για τη διαμόρφωση του τελικού χάρτη εισαγωγής στα ΑΕΙ.

Μικρές μεταβολές στις περισσότερες σχολές

Η συνολική εικόνα δείχνει ότι στις περισσότερες σχολές οι μεταβολές θα είναι περιορισμένες.

Ωστόσο, στις σχολές υψηλής ζήτησης, όπου ο ανταγωνισμός είναι έντονος και οι επιδόσεις των υποψηφίων παίζουν καθοριστικό ρόλο, αναμένονται πιο αισθητές αυξήσεις.

1ο Επιστημονικό Πεδίο: Οριακή πτώση στις Νομικές

Στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο, των Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Σπουδών, οι εκτιμήσεις δείχνουν οριακές πτώσεις σχεδόν σε όλο το εύρος των βαθμολογιών.

Βάσεις 2026: Τα μαθήματα που φέρνουν άνοδο, πτώση και ανατροπές

Οι Νομικές Σχολές Αθήνας και Θεσσαλονίκης, καθώς και δημοφιλή τμήματα όπως η Ψυχολογία και οι Διεθνείς Σπουδές, αναμένεται να διατηρήσουν υψηλά επίπεδα εισαγωγής, με περιορισμένες διαφοροποιήσεις.

Η ΕΒΕ στο 1ο Πεδίο

Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής στο 1ο Πεδίο εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 8,91.

Το επίπεδο αυτό είναι ελαφρώς χαμηλότερο από το περσινό, γεγονός που συνδέεται με την εικόνα των επιδόσεων στα μαθήματα του πεδίου.

2ο Επιστημονικό Πεδίο: Ισχυρή άνοδος στα Πολυτεχνεία

Η μεγαλύτερη μεταβολή αναμένεται στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο, των Θετικών και Πολυτεχνικών Σπουδών.

Καθοριστικό ρόλο παίζει η μεγάλη αύξηση των αριστούχων στη Φυσική, η οποία οδηγεί σε ανοδικές πιέσεις στις σχολές υψηλής ζήτησης.

Ποιες σχολές αναμένεται να ανέβουν

Μεγαλύτερη άνοδος αναμένεται στις περιζήτητες Πολυτεχνικές σχολές των μεγάλων αστικών κέντρων.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τμήματα όπως οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών, οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί, οι Πολιτικοί Μηχανικοί και οι Αρχιτέκτονες των κεντρικών ιδρυμάτων.

Η ΕΒΕ στο 2ο Πεδίο

Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής στο 2ο Πεδίο εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο 10,48, από 9,82 πέρυσι.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις των τελευταίων ετών, σύμφωνα με την ανάλυση.

Κενές θέσεις λόγω ΕΒΕ

Παρά την άνοδο στις σχολές αιχμής, το 2ο Πεδίο αναμένεται να συγκεντρώσει και φέτος μεγάλο αριθμό κενών θέσεων.

Ο λόγος είναι η εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, η οποία μπορεί να αφήσει εκτός υποψηφίους ακόμη και σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

3ο Επιστημονικό Πεδίο: Άνοδος στις σχολές Υγείας

Ανοδική πορεία προβλέπεται και στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο, των Επιστημών Υγείας.

Οι καλύτερες επιδόσεις στη Φυσική, σε συνδυασμό με τη σταθερή εικόνα στη Χημεία, δημιουργούν προϋποθέσεις αύξησης των βάσεων στις υψηλόβαθμες σχολές.

Ποιες σχολές επηρεάζονται

Αύξηση αναμένεται στις Ιατρικές Σχολές Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ιωαννίνων.

Ανοδικά αναμένεται να κινηθούν και τμήματα όπως η Οδοντιατρική, η Φαρμακευτική και η Κτηνιατρική, που παραμένουν σταθερά στις πρώτες επιλογές πολλών υποψηφίων.

Η ΕΒΕ στο 3ο Πεδίο

Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής στο 3ο Πεδίο αναμένεται να διαμορφωθεί στο 9,84.

Η αύξηση εκτιμάται στις 0,24 μονάδες σε σχέση με πέρυσι, αποτυπώνοντας τη συνολική εικόνα των φετινών επιδόσεων.

4ο Επιστημονικό Πεδίο: Μικτή εικόνα

Στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο, της Οικονομίας και Πληροφορικής, η εικόνα είναι πιο σύνθετη.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Χατζητέγα, συνυπάρχουν ανοδικές και πτωτικές τάσεις, καθώς η μείωση των αριστούχων στην Οικονομία πιέζει προς τα κάτω αρκετές σχολές.

Η Οικονομία αλλάζει τα δεδομένα

Πέρυσι, περίπου το 30% των υποψηφίων είχε γράψει από 18 έως 20 στο μάθημα της Οικονομίας.

Φέτος, το αντίστοιχο ποσοστό περιορίζεται στο 14%, γεγονός που δημιουργεί συνθήκες συγκράτησης ή και πτώσης των βάσεων σε αρκετά τμήματα του πεδίου.

Από την άλλη πλευρά, για πρώτη φορά η μέση επίδοση στα Μαθηματικά του 4ου Πεδίου ξεπερνά το 7 και φτάνει στο 7,84.

Η εξέλιξη αυτή χαρακτηρίζεται θετική και μπορεί να λειτουργήσει αντισταθμιστικά σε ορισμένες σχολές.

Πληροφορική: Σταθερότητα ή μικρή άνοδος

Τα τμήματα Πληροφορικής υψηλής ζήτησης, ιδιαίτερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αναμένεται να διατηρήσουν ή και να ενισχύσουν ελαφρώς τις βάσεις τους.

Η αυξημένη ζήτηση συνδέεται με τις προοπτικές απασχόλησης και τη σταθερή προτίμηση των υποψηφίων προς τον κλάδο.

Η ΕΒΕ παραμένει καθοριστικός παράγοντας

Ο Γιώργος Χατζητέγας επαναφέρει την κριτική του για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, σημειώνοντας ότι συνεχίζει να δημιουργεί στρεβλώσεις στο σύστημα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, περίπου 10.000 θέσεις στα δημόσια πανεπιστήμια ενδέχεται να μείνουν και φέτος κενές.

Οι Πανελλαδικές ως διαδικασία κατάταξης

Ο εκπαιδευτικός αναλυτής επισημαίνει ότι οι Πανελλαδικές Εξετάσεις αποτελούν πρωτίστως διαδικασία κατάταξης και όχι αποκλεισμού.

Με βάση αυτή τη λογική, η ύπαρξη κενών θέσεων σε δημόσια πανεπιστήμια, ενώ υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, αναδεικνύεται ως βασικό σημείο προβληματισμού.