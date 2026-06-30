ΕΠΑΛ: Τα προβλήματα στις εγγραφές που αφήνουν μαθητές εκτός

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Η Κατερίνα Νοτοπούλου κατηγόρησε το Υπουργείο Παιδείας ότι δεν έδωσε ουσιαστικές απαντήσεις για τη στεγαστική κρίση των εκπαιδευτικών και τις δυσλειτουργίες στις εγγραφές και μετεγγραφές στα ΕΠΑΛ.

Η παρέμβαση της Κατερίνας Νοτοπούλου ανέδειξε δύο μέτωπα πίεσης για τη δημόσια εκπαίδευση: την οικονομική και στεγαστική ασφυξία των εκπαιδευτικών και τα προβλήματα πρόσβασης των μαθητών στα ΕΠΑΛ.

Η βουλευτής κατηγόρησε το Υπουργείο Παιδείας ότι δεν παρουσίασε συγκεκριμένες λύσεις, ενώ υποστήριξε ότι η πραγματικότητα στα σχολεία απέχει σημαντικά από την εικόνα που περιγράφει η κυβέρνηση.

Σφοδρή κριτική στο Υπουργείο Παιδείας και στην κυβέρνηση άσκησε η βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κατερίνα Νοτοπούλου, μετά τη συζήτηση δύο επίκαιρων ερωτήσεών της στη Βουλή.

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Στο επίκεντρο βρέθηκαν, αφενός, οι χαμηλές αποδοχές των εκπαιδευτικών και η στεγαστική κρίση που δυσκολεύει την παραμονή τους στη δημόσια εκπαίδευση και, αφετέρου, οι δυσλειτουργίες στις εγγραφές και μετεγγραφές στα ΕΠΑΛ, οι οποίες, σύμφωνα με τη βουλευτή, οδηγούν σε αποκλεισμό μαθητών από τη δημόσια επαγγελματική εκπαίδευση.

Η Κατερίνα Νοτοπούλου υποστήριξε ότι το Υπουργείο Παιδείας απέφυγε να δώσει ουσιαστικές απαντήσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί.

Σύμφωνα με την ίδια, η κυβέρνηση περιορίστηκε σε γενικές αναφορές, χωρίς συγκεκριμένες δεσμεύσεις για αυξήσεις, στήριξη στη στέγαση ή άμεσα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας.

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έκανε λόγο για «τσάι και συμπάθεια» προς τους εκπαιδευτικούς, τονίζοντας ότι τα λόγια συμπάθειας δεν αρκούν όταν οι αναπληρωτές και οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί καλούνται να ζήσουν με χαμηλές αποδοχές και υψηλά ενοίκια.

Όπως ανέφερε, η οικονομική πίεση οδηγεί χιλιάδες εκπαιδευτικούς εκτός δημόσιου σχολείου, παρά τις συνέπειες που συνεπάγεται η παραίτηση ή η μη ανάληψη υπηρεσίας.

Τα στοιχεία για αναπληρωτές που δεν ανέλαβαν ή παραιτήθηκαν

Στην τοποθέτησή της, η Κατερίνα Νοτοπούλου παρέθεσε στοιχεία για τις αποχωρήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, το σχολικό έτος 2023-2024, 2.115 αναπληρωτές δεν ανέλαβαν υπηρεσία ή παραιτήθηκαν, ενώ το σχολικό έτος 2024-2025 ο αριθμός αυξήθηκε στους 2.300.

Η ποινή του διετούς αποκλεισμού

Η βουλευτής σημείωσε ότι οι εκπαιδευτικοί που αποχωρούν γνωρίζουν πως αντιμετωπίζουν την ποινή του διετούς αποκλεισμού από τις επόμενες προσλήψεις.

Παρόλα αυτά, όπως υποστήριξε, πολλοί αναγκάζονται να κάνουν αυτή την επιλογή, καθώς το κόστος διαβίωσης και στέγασης καθιστά αδύνατη την παραμονή τους σε περιοχές όπου τοποθετούνται.

Στην ίδια συζήτηση, η Κατερίνα Νοτοπούλου ανέφερε ότι στους νέους πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ υποβλήθηκαν 20.000 λιγότερες αιτήσεις σε σχέση με το 2023.

Το στοιχείο αυτό, σύμφωνα με τη βουλευτή, αποτελεί ένδειξη της αυξανόμενης απογοήτευσης και της ανησυχίας που επικρατεί στον εκπαιδευτικό κόσμο.

Κριτική για την επιστροφή δεύτερου ενοικίου

Η Κατερίνα Νοτοπούλου άσκησε κριτική και στο μέτρο της επιστροφής δεύτερου ενοικίου.

Όπως υποστήριξε, η ενίσχυση αυτή δεν επαρκεί για να αντιμετωπίσει το πραγματικό πρόβλημα, καθώς, σύμφωνα με την ίδια, μεταφράζεται κατά μέσο όρο σε περίπου 33 ευρώ τον μήνα ή 400 ευρώ τον χρόνο.

Τα ενοίκια και η πίεση στους εκπαιδευτικούς

Η βουλευτής σημείωσε ότι τα μεσαία ενοίκια αυξάνονται με ρυθμό 7,7%, ποσοστό που, όπως ανέφερε, είναι υπερδιπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, τα ενοίκια κυμαίνονται μεταξύ 450 και 650 ευρώ τον μήνα, ποσά που επιβαρύνουν σημαντικά τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

Κριτική και για προηγούμενη εξαγγελία στέγασης

Η Κατερίνα Νοτοπούλου αναφέρθηκε και σε προηγούμενη κυβερνητική εξαγγελία για τη στέγαση, υποστηρίζοντας ότι δεν απέδωσε τα αναμενόμενα.

Όπως είπε, από τα 948.000 ωφελούμενα νοικοκυριά που είχαν ανακοινωθεί, τελικά στηρίχθηκαν 877.000, με τη μέση επιστροφή να διαμορφώνεται στα 19 ευρώ τον μήνα.

Η βουλευτής κάλεσε την κυβέρνηση να προχωρήσει σε ουσιαστικά μέτρα στήριξης των εκπαιδευτικών.

Μεταξύ άλλων, ζήτησε μισθολογικές αυξήσεις, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, προστασία των ενοικιαστών και προγράμματα κοινωνικής κατοικίας.

Η Κατερίνα Νοτοπούλου έθεσε επίσης ζήτημα συνεργασίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την παροχή δωρεάν κατοικίας στους εκπαιδευτικούς, μέχρι να αναπτυχθούν ουσιαστικά προγράμματα κοινωνικής κατοικίας.

Όπως υποστήριξε, αντίστοιχα μοντέλα εφαρμόζονται στο εξωτερικό και μπορούν να αποτελέσουν βάση για πιο αποτελεσματικές παρεμβάσεις.

Στο επίκεντρο και τα ΕΠΑΛ

Πέρα από το στεγαστικό των εκπαιδευτικών, η βουλευτής έθεσε και το θέμα των εγγραφών και μετεγγραφών στα Επαγγελματικά Λύκεια.

Σύμφωνα με την ίδια, οι δυσλειτουργίες στη διαδικασία οδηγούν σε αποκλεισμό μαθητών από τη δημόσια επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας πρόσθετα εμπόδια σε οικογένειες και μαθητές.