Επιδόματα ΟΠΕΚΑ: Νέες πληρωμές – Ποιοί πάνε ταμείο σήμερα

Πρόσθεσε το iPaidia.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πίνακας περιεχομένων

Σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου, καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ κοινωνικά επιδόματα συνολικού ύψους 183.858.140 ευρώ σε 593.770 δικαιούχους.

Σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου, καταβάλλονται τα κοινωνικά επιδόματα του τρέχοντος μήνα από τον ΟΠΕΚΑ, με το συνολικό ποσό των πληρωμών να ανέρχεται στα 183.858.140 ευρώ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον εποπτευόμενο οργανισμό ΟΠΕΚΑ, οι καταβολές αφορούν συνολικά 593.770 δικαιούχους.

Ποια επιδόματα πληρώνονται σήμερα

Στις σημερινές πληρωμές περιλαμβάνονται βασικές κοινωνικές ενισχύσεις, όπως το Επίδομα Στέγασης, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, τα αναπηρικά επιδόματα, το Επίδομα Γέννησης και το Επίδομα Αναδοχής.

Οι πληρωμές καλύπτουν επίσης ειδικές κατηγορίες δικαιούχων, όπως ανασφάλιστους υπερήλικες, ευάλωτους οφειλέτες, δικαιούχους του προγράμματος Προσωπικού Βοηθού και μέλη της ελληνικής μειονότητας Αλβανίας.

ΔΥΠΑ: Ποιοί δικαιούνται το επίδομα 300 ευρώ

Αναλυτικά οι καταβολές

Για το Επίδομα Στέγασης καταβάλλονται 20.033.519 ευρώ σε 168.447 δικαιούχους.

Για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα με προπληρωμένη κάρτα καταβάλλονται 32.910.120 ευρώ σε 144.717 δικαιούχους, ενώ για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα χωρίς προπληρωμένη κάρτα καταβάλλονται 140.847 ευρώ σε 591 δικαιούχους.

Τα αναπηρικά επιδόματα αποτελούν τη μεγαλύτερη καταβολή, με 97.544.230 ευρώ σε 209.731 δικαιούχους.

Επίδομα παιδιού: Πότε θα πληρωθεί η έκτακτη ενίσχυση

Για τη σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων του ν.1296/1982 καταβάλλονται 4.895.315 ευρώ σε 11.685 δικαιούχους, ενώ για το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων καταβάλλονται 9.679.570 ευρώ σε 23.671 δικαιούχους.

Για το Επίδομα Γέννησης καταβάλλονται 12.276.650 ευρώ σε 9.303 δικαιούχους.

Για το Επίδομα Αναδοχής καταβάλλονται 497.788 ευρώ σε 638 δικαιούχους, ενώ για την επαγγελματική αναδοχή καταβάλλονται 14.800 ευρώ σε 8 δικαιούχους.

Στο πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού καταβάλλονται 1.860.767 ευρώ σε 2.401 δικαιούχους.

Για το Επίδομα Ομογενών καταβάλλονται 173.282 ευρώ σε 4.868 δικαιούχους.

Για το Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων καταβάλλονται 164.263 ευρώ σε 467 δικαιούχους.

Για έξοδα κηδείας καταβάλλονται 53.600 ευρώ σε 67 δικαιούχους, ενώ για το Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών καταβάλλονται 3.900 ευρώ σε 7 δικαιούχους.

Για τα κόκκινα δάνεια καταβάλλονται 231.044 ευρώ σε 2.679 δικαιούχους.

Για τους ευάλωτους οφειλέτες καταβάλλονται 40.023 ευρώ σε 379 δικαιούχους, ενώ για προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές καταβάλλονται 17.000 ευρώ σε 17 δικαιούχους.

Στις σημερινές πληρωμές περιλαμβάνεται και το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής μειονότητας Αλβανίας.

Για τη συγκεκριμένη κατηγορία καταβάλλονται 3.321.422 ευρώ σε 14.094 δικαιούχους.

Υπενθυμίζεται ότι το Α21 – Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, καθώς και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για τα επιδόματα στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.

Συνολικά, οι σημερινές καταβολές αφορούν 593.770 δικαιούχους.

Το συνολικό ποσό που καταβάλλεται ανέρχεται σε 183.858.140 ευρώ, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών ενισχύσεων για νοικοκυριά, οικογένειες, άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένους και ευάλωτες ομάδες.