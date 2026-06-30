Αποσπάσεις εκπαιδευτικών: Πόσες έγιναν στη Δευτεροβάθμια – Καταγγελίες για αδιαφάνεια και επιλογές εκτός ΚΥΣΔΕ

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Σύμφωνα με την ενημέρωση του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ Θοδωρή Κατσωνόπουλου, οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας σε φορείς και υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ φτάνουν τις 1.040, με τον ίδιο να ζητά αλλαγή της διαδικασίας και μεταφορά της αρμοδιότητας στο ΚΥΣΔΕ.

Στο θέμα των αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς και υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας επανέρχεται ο αιρετός στο ΚΥΣΔΕ, Θοδωρής Κατσωνόπουλος, εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων.

Σύμφωνα με την ενημέρωσή του, οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας σε φορείς και υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ ανέρχονται, με τα έως τώρα δεδομένα, σε 1.040, ενώ ο ίδιος ασκεί έντονη κριτική για καθυστερήσεις, έλλειψη διαφάνειας και απουσία ενιαίων κριτηρίων.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών: Στην τελική ευθεία… μετ’ εμποδίων

1.040 αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας

Ο Θοδωρής Κατσωνόπουλος αναφέρει ότι το απόγευμα της Δευτέρας 29 Ιουνίου ανακοινώθηκαν, με «αδικαιολόγητη καθυστέρηση», νέες αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε φορείς και υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ.

Οι αποφάσεις αυτές αφορούν αποσπάσεις σε υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, καθώς και σε Γενικές Διευθύνσεις με αντικείμενο τα ψηφιακά συστήματα, τις υποδομές, τις εξετάσεις και τον στρατηγικό σχεδιασμό.

Οι αποσπάσεις που ανακοινώθηκαν στις 29 Ιουνίου

Σύμφωνα με την ενημέρωση του αιρετού, στις 29 Ιουνίου ανακοινώθηκαν αποσπάσεις 3 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΑΙΘΑ.

Ανακοινώθηκαν επίσης αποσπάσεις 7 εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ86 Πληροφορικής στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων και στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Παράλληλα, ανακοινώθηκαν 149 αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Παιδείας για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028 και 2028-2029.

Ο αιρετός στο ΚΥΣΔΕ σημειώνει ότι μέχρι τις 24 Ιουνίου είχαν ήδη ανακοινωθεί, επίσης με μεγάλη καθυστέρηση, σειρά αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘΑ.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται αποσπάσεις σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμια, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΣΑΕΚ, ΕΣΚ, βιβλιοθήκες, Γενικά Αρχεία του Κράτους και άλλους φορείς.

Οι μεγαλύτερες κατηγορίες αποσπάσεων

Από τα στοιχεία που παραθέτει ο Θοδωρής Κατσωνόπουλος, οι μεγαλύτερες αριθμητικά αποσπάσεις αφορούν 287 εκπαιδευτικούς σε Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Ακολουθούν 211 αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας σε Πανεπιστήμια και ΑΣΠΑΙΤΕ, 150 αποσπάσεις για άσκηση διοικητικού έργου σε ΣΑΕΚ και ΕΣΚ, καθώς και 63 αποσπάσεις στα Γενικά Αρχεία του Κράτους.

Στην ενημέρωση καταγράφονται επίσης 53 αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες.

Άλλες αποσπάσεις αφορούν το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το ΙΤΥΕ «Διόφαντος», το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και άλλους φορείς.

Το αίτημα για αρμοδιότητα στο ΚΥΣΔΕ

Ο Θοδωρής Κατσωνόπουλος θέτει ως κεντρικό αίτημα να περάσουν όλες οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε φορείς και υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ στην αρμοδιότητα των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

Όπως επισημαίνει, από τις αποσπάσεις που καταγράφονται, οι μόνες που εξετάστηκαν από το ΚΥΣΔΕ ήταν οι αποσπάσεις στο Γυμνάσιο «Αρμενικός Κυανούς Σταυρός».

«Φτάνει πια» για τις αποσπάσεις σε φορείς

Στην ενημέρωσή του, ο αιρετός στο ΚΥΣΔΕ χρησιμοποιεί ιδιαίτερα αιχμηρή διατύπωση, ζητώντας «εδώ και τώρα» αλλαγή στη διαδικασία αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε φορείς και υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας.

Το βασικό του επιχείρημα είναι ότι η σημερινή διαδικασία δεν διασφαλίζει, όπως υποστηρίζει, πλήρη διαφάνεια, ενιαία κριτήρια και αξιοκρατική αξιολόγηση των αιτήσεων.

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κατσωνόπουλο, ένα μέρος των αποσπάσεων εγκρίνεται εκτός ΚΥΣΔΕ, με βάση την πρακτική της επιλογής από τον ή την υπουργό, στο όνομα της ανάγκης ή της εμπιστοσύνης του φορέα.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η διαδικασία αυτή δεν προβλέπει υποχρεωτική μοριοδότηση, δεν βρίσκεται υπό δημόσιο έλεγχο και δεν συνοδεύεται από αξιολογικά φύλλα ή αιτιολόγηση.

Καταγγελίες για αδιαφάνεια

Στην ενημέρωση γίνεται λόγος για καταγγελίες εκπαιδευτικών που αφορούν έλλειψη διαφάνειας, μη τήρηση της νομιμότητας, ζητήματα συνάφειας ειδικοτήτων και απουσία σαφούς μοριοδότησης.

Ο αιρετός αναφέρει ότι ειδικά στις αποσπάσεις σε φορείς και σε ΑΕΙ εγείρονται σοβαρά ερωτήματα ως προς τη νομιμότητα, τη διαφάνεια και την αντιστοιχία των ειδικοτήτων.

Ο Θοδωρής Κατσωνόπουλος υποστηρίζει ότι η σημερινή κατάσταση δημιουργεί στρεβλώσεις και εντάσεις μεταξύ εκπαιδευτικών.

Όπως αναφέρει, εκπαιδευτικοί με ανάλογα ή και ανώτερα προσόντα μπορεί να απορρίπτονται υπέρ άλλων χωρίς αιτιολόγηση, γεγονός που, κατά την άποψή του, πλήττει και το κύρος των φορέων που δέχονται τις αποσπάσεις.

Ο αιρετός στο ΚΥΣΔΕ ζητά θεσμικές αλλαγές στη διαδικασία αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε φορείς και υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας.

Σύμφωνα με την πρότασή του, οι αποσπάσεις αυτές πρέπει να περνούν στην αρμοδιότητα των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων, με σαφή κριτήρια, μοριοδότηση και πλήρη διαφάνεια.

Ο Θοδωρής Κατσωνόπουλος καλεί την ΟΛΜΕ να θέσει το θέμα σε πρώτη προτεραιότητα στην πρώτη συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.

Ζητά, επίσης, να τεθεί συνολικά το ζήτημα του πλαισίου για τις αποσπάσεις σε φορείς, αλλά και των υπηρεσιακών μεταβολών στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία, με βάση και τις συνεδριακές αποφάσεις της ΟΛΜΕ.