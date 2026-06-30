ΣΟΚ! Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα – Πληροφορίες για τέσσερις εγκλωβισμένους

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Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το κτήριο που κατέρρευσε κατοικούνταν και αυτή τη στιγμή ειδικές υπηρεσίες της Πυροσβεστικής ερευνούν για τυχόν εγκλωβισμένους.

Τα πρώτα στοιχεία αναφέρουν πως στα συντρίμμια έχουν εγκλωβιστεί τουλάχιστον 4 άτομα. Ερευνάται το ενδεχόμενο στο κτήριο να βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες, που εκτελούνταν από τετραμελές συνεργείο και οι εγκλωβισμένοι να είναι οι εργάτες.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έπειτα από κατάρρευση πολυκατοικίας επί της οδού Αλκμήνης 22, στα Πετράλωνα. Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, η 1η Ε.Μ.Α.Κ., με σκύλο έρευνας – διάσωσης, ενώ συνδράμουν η Ελληνική Αστυνομία, το ΕΚΑΒ, η ΔΕΦΑ και ο ΔΕΔΔΗΕ.

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Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν 4 εγκλωβισμένα άτομα. Η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών στο κτίριο. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.