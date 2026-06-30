ΑΣΕΠ – Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής: Αναρτήθηκαν οι τελικοί πίνακες της 3ΕΑ/2025

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Εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης και απορριπτέων της Προκήρυξης 3ΕΑ/2025 για υποψήφιους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης και οι πίνακες απορριπτέων της Προκήρυξης 3ΕΑ/2025.

Η διαδικασία αφορά υποψήφιους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ, οι οποίοι κατατάσσονται με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΔΩ

Τι ανακοίνωσε το ΑΣΕΠ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι τελικοί πίνακες αφορούν τον αξιολογικό πίνακα Β΄, τον επικουρικό πίνακα εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, καθώς και τους πίνακες απορριπτέων της Προκήρυξης 3ΕΑ/2025.

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Οι πίνακες εκδόθηκαν με βάση τα στοιχεία που απεστάλησαν από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Για ποιους υποψηφίους αφορά

Η Προκήρυξη 3ΕΑ/2025 αφορά υποψήφιους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ.

Η κατάταξη γίνεται κατά κλάδο και ειδικότητα, με σειρά προτεραιότητας, όπως προβλέπεται από τη σχετική διαδικασία του ΑΣΕΠ. Οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης έχουν ήδη αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.

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Μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ, οι πίνακες θα αναρτηθούν και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

Τι ισχύει για τους απορριπτέους

Ιδιαίτερη επισήμανση γίνεται για τους απορριπτέους υποψηφίους.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου υποψηφίου.

Πού φαίνεται ο αριθμός μητρώου

Ο αριθμός μητρώου υποψηφίου είναι ο ίδιος που αναγράφεται και στην ηλεκτρονική αίτηση.

Με αυτόν τον τρόπο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τη σχετική καταχώριση, χωρίς να δημοσιοποιούνται προσωπικά δεδομένα.

Η έκδοση των τελικών πινάκων της Προκήρυξης 3ΕΑ/2025 αποτελεί σημαντικό βήμα για τη διαδικασία κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Το επόμενο στάδιο είναι η δημοσίευση στο ΦΕΚ και στη συνέχεια η ανάρτηση των πινάκων στη «Διαύγεια».