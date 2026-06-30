Συντάξεις – Δημόσιοι υπάλληλοι: Ποιοί βγαίνουν κερδισμένοι στη σύνταξη το 2026

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Αυξήσεις έως 65 ευρώ μπορούν να δουν στις συντάξεις τους οι δημόσιοι υπάλληλοι που αποχωρούν το 2026, καθώς κάθε επιπλέον μήνας ασφάλισης μέσα στο έτος μπορεί να ανεβάσει το τελικό ποσό.

Αυξήσεις έως 65 ευρώ μπορούν να κερδίσουν στις συντάξεις τους οι δημόσιοι υπάλληλοι που συνταξιοδοτούνται μέσα στο 2026, ανάλογα με τα έτη ασφάλισης και τον μήνα υποβολής της αίτησης εξόδου.

Το τελικό ποσό δεν επηρεάζεται μόνο από τα συνολικά χρόνια ασφάλισης, αλλά και από τους επιπλέον μήνες που συμπληρώνει ο ασφαλισμένος μέσα στο ίδιο έτος. Έτσι, διαφορετική σύνταξη θα λάβει κάποιος που αποχωρεί τον Ιανουάριο και διαφορετική, υψηλότερη, κάποιος που αποχωρεί τον Ιούνιο, τον Σεπτέμβριο ή τον Δεκέμβριο.

Ο μηχανισμός υπολογισμού των συντάξεων πριμοδοτεί τους επιπλέον μήνες ασφάλισης, καθώς αυξάνεται το ποσοστό αναπλήρωσης.

Για παράδειγμα, ασφαλισμένος που αποχωρεί τον Ιανουάριο του 2026 με 35 έτη ασφάλισης λαμβάνει ανταποδοτική σύνταξη με ποσοστό αναπλήρωσης 37,31%.

Αν ο ίδιος ασφαλισμένος αποχωρήσει τον Δεκέμβριο του 2026, έχοντας συμπληρώσει 36 έτη, το ποσοστό αναπλήρωσης ανεβαίνει στο 39,81%.

Κάθε μήνας προσθέτει ποσό στη σύνταξη

Η διαφορά περίπου 2,5 ποσοστιαίων μονάδων στο ποσοστό αναπλήρωσης μεταφράζεται σε περισσότερα ευρώ στη σύνταξη.

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Αυτό σημαίνει ότι κάθε επιπλέον μήνας ασφάλισης μέσα στο 2026 μπορεί να αυξήσει το τελικό ποσό, ειδικά για όσους βρίσκονται κοντά σε κρίσιμα όρια, όπως τα 36, 38 ή 40 έτη.

Ποιοι βγαίνουν κερδισμένοι

Οι δημόσιοι υπάλληλοι που θα αποχωρήσουν το 2026 αναμένεται να λάβουν μεγαλύτερες συντάξεις σε σχέση με όσους αποχώρησαν το 2025.

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Επιπλέον όφελος θα έχουν όσοι συμπληρώσουν μέσα στο 2026 περισσότερους μήνες ασφάλισης, καθώς το ποσοστό αναπλήρωσης βελτιώνεται όσο αυξάνονται τα έτη.

Υπάλληλος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με συντάξιμο μισθό 2.550 ευρώ, που υπέβαλε αίτηση τον Ιανουάριο με 39 έτη ασφάλισης, θα λάβει σύνταξη 1.657 ευρώ.

Αν υποβάλει αίτηση τον Ιούνιο με 39,6 έτη, η σύνταξη ανεβαίνει στα 1.690 ευρώ. Αν αποχωρήσει τον Δεκέμβριο, έχοντας συμπληρώσει 40ετία, θα λάβει 1.722 ευρώ.

Η διαφορά από τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο φτάνει τα 65 ευρώ.

Με 39 έτη ασφάλισης, το ποσοστό αναπλήρωσης είναι 47,46%.

Στα 40 έτη, ανεβαίνει στο 50,01%, γεγονός που οδηγεί σε αισθητά υψηλότερη σύνταξη για όσους μπορούν να συμπληρώσουν το συγκεκριμένο όριο.

Παράδειγμα για υπάλληλο ΤΕ

Υπάλληλος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που αποχωρεί τον Ιανουάριο με 37 έτη ασφάλισης και συντάξιμο μισθό 2.201 ευρώ θα λάβει σύνταξη 1.379 ευρώ.

Αν αποχωρήσει τον Δεκέμβριο με 38 έτη ασφάλισης, η σύνταξη ανεβαίνει στα 1.435 ευρώ, δηλαδή αυξάνεται κατά 56 ευρώ.

Υπάλληλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θα υποβάλει αίτηση τον Ιούνιο με 35,6 έτη ασφάλισης και συντάξιμο μισθό 1.668 ευρώ θα λάβει σύνταξη 1.090 ευρώ.

Αν αντίστοιχος υπάλληλος αποχωρήσει τον Δεκέμβριο με 36 έτη, θα λάβει 1.111 ευρώ, δηλαδή 21 ευρώ περισσότερα σε σχέση με την έξοδο στα 35,6 έτη.

Σύμφωνα με τους σχετικούς πίνακες, η διαφορά από τα 35 στα 36 έτη ασφάλισης διαμορφώνεται ως εξής:

Για υπάλληλο ΠΕ, η σύνταξη αυξάνεται από 1.296 ευρώ στα 1.353 ευρώ, με διαφορά 57 ευρώ.

Για υπάλληλο ΤΕ, ανεβαίνει από 1.247 ευρώ στα 1.301 ευρώ, με διαφορά 54 ευρώ.

Για υπάλληλο ΔΕ, αυξάνεται από 1.069 ευρώ στα 1.111 ευρώ, με διαφορά 42 ευρώ.

Για υπάλληλο ΥΕ, ανεβαίνει από 965 ευρώ στα 1.000 ευρώ, με διαφορά 35 ευρώ.

Στην κατηγορία των 37 έως 38 ετών ασφάλισης, τα οφέλη είναι επίσης σημαντικά.

Για υπάλληλο ΠΕ, η σύνταξη αυξάνεται από 1.436 ευρώ στα 1.496 ευρώ, με διαφορά 60 ευρώ.

Για υπάλληλο ΤΕ, ανεβαίνει από 1.379 ευρώ στα 1.435 ευρώ, με διαφορά 56 ευρώ.

Για υπάλληλο ΔΕ, αυξάνεται από 1.182 ευρώ στα 1.226 ευρώ, με διαφορά 44 ευρώ.

Για υπάλληλο ΥΕ, διαμορφώνεται από 1.055 ευρώ σε 1.091 ευρώ, με διαφορά 36 ευρώ.

Τα μεγαλύτερα ποσά καταγράφονται κοντά στην 40ετία.

Για υπάλληλο ΠΕ, η σύνταξη αυξάνεται από 1.657 ευρώ στα 1.722 ευρώ, με διαφορά 65 ευρώ.

Για υπάλληλο ΤΕ, ανεβαίνει από 1.517 ευρώ στα 1.575 ευρώ, με διαφορά 58 ευρώ.

Για υπάλληλο ΔΕ, αυξάνεται από 1.294 ευρώ στα 1.340 ευρώ, με διαφορά 46 ευρώ.

Για υπάλληλο ΥΕ, ανεβαίνει από 1.145 ευρώ στα 1.182 ευρώ, με διαφορά 37 ευρώ.

Οι νέες επικουρικές συντάξεις

Για όσους συνταξιοδοτηθούν το 2026 από το Δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, οι νέες επικουρικές συντάξεις κυμαίνονται από 160 έως 401 ευρώ.

Τα ποσά υπολογίζονται με διπλό σύστημα: ένα τμήμα με σταθερό ποσοστό αναπλήρωσης 0,45% επί των συντάξιμων αποδοχών της περιόδου 2002-2014 και ένα δεύτερο τμήμα με βάση τις εισφορές από το 2015 έως τη συνταξιοδότηση.

Ασφαλισμένος του Δημοσίου που αποχωρεί στο 67ο έτος με 40 χρόνια ασφάλισης και μέσο όρο αποδοχών 2.260 ευρώ για την περίοδο 2002-2014 και 2.599 ευρώ για την περίοδο 2015-2026 θα λάβει επικουρική σύνταξη 401 ευρώ μικτά.

Ασφαλισμένος που αποχωρεί στο 64ο έτος με 40 χρόνια ασφάλισης και αντίστοιχες μέσες αποδοχές 2.180 ευρώ και 2.507 ευρώ θα λάβει επικουρική σύνταξη 376 ευρώ μικτά.

Στον ιδιωτικό τομέα, ασφαλισμένος που θα συνταξιοδοτηθεί στο 67ο έτος με 35 χρόνια ασφάλισης και μέσο όρο αποδοχών 1.880 ευρώ για την περίοδο 2002-2014 και 2.162 ευρώ για την περίοδο 2015-2026 θα λάβει επικουρική σύνταξη 308 ευρώ μικτά.

Ασφαλισμένος που θα αποχωρήσει στο 62ο έτος με 33 έτη ασφάλισης και μέσες αποδοχές 1.370 ευρώ και 1.576 ευρώ θα λάβει επικουρική σύνταξη 160 ευρώ μικτά.

Στη μειωμένη σύνταξη, για το τμήμα της επικουρικής έως το 2014 εφαρμόζεται μείωση έως 30%.

Για το τμήμα που αφορά τα έτη ασφάλισης από το 2015 και μετά εφαρμόζεται συντελεστής μείωσης, ανάλογα με την ηλικία εξόδου.

Όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία συνταξιοδότησης, τόσο μικρότερη είναι η μείωση. Αντίθετα, σε μικρότερη ηλικία εξόδου, η μείωση της επικουρικής είναι μεγαλύτερη.

Κερδισμένοι είναι κυρίως οι ασφαλισμένοι με υψηλές συντάξιμες αποδοχές, άνω των 2.500 ευρώ, και με 37 έως 40 έτη ασφάλισης.

Οι ασφαλισμένοι αυτοί αξιοποιούν το ευνοϊκότερο τμήμα των ποσοστών αναπλήρωσης και εξασφαλίζουν υψηλότερη σύνταξη.

Χαμένοι θεωρούνται όσοι παραμένουν στην εργασία μετά τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης.

Μετά τα 40 έτη, η ετήσια αύξηση του ποσοστού αναπλήρωσης μειώνεται στο 0,5%, ενώ έως τα 40 έτη φτάνει στο 2,55%.

Αυτό σημαίνει ότι η παραμονή πέραν της 40ετίας δεν οδηγεί σε ουσιαστική αύξηση της σύνταξης.

Με πληροφορίες από Ελεύθερο Τύπο