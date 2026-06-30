Αποσπάσεις εκπαιδευτικών – Δευτεροβάθμια: «Απαράδεκτη καθυστέρηση – Παίζουν με τις ζωές χιλιάδων συναδέλφων»

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Ο αιρετός στο ΚΥΣΔΕ Θοδωρής Κατσωνόπουλος καταγγέλλει αδικαιολόγητη καθυστέρηση στις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας, αναφέροντας ότι το σύστημα αναμένεται να «τρέξει» την Τετάρτη 1 Ιουλίου για ΠΥΣΔΕ, ΕΑΕ και ΚΕΔΑΣΥ.

Με έντονη κριτική προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας συνοδεύει την ενημέρωσή του για τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 30 Ιουνίου 2026 ο αιρετός Θοδωρής Κατσωνόπουλος, εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τον αιρετό να κάνει λόγο για «απαράδεκτη» εξέλιξη και να τονίζει ότι χιλιάδες εκπαιδευτικοί περιμένουν να μάθουν πού θα υπηρετήσουν τη νέα σχολική χρονιά.

«Αδικαιολόγητη καθυστέρηση» στις αποσπάσεις

Ο Θοδωρής Κατσωνόπουλος χαρακτηρίζει απολύτως αδικαιολόγητη την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των φετινών αποσπάσεων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Όπως αναφέρει, η διαδικασία θα μπορούσε και όφειλε να έχει ολοκληρωθεί εντός Ιουνίου, με τα σχολεία ακόμη ανοιχτά, έστω και την τελευταία ημέρα του μήνα.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών: Στην τελική ευθεία… μετ’ εμποδίων

Στην ενημέρωσή του, ο αιρετός στο ΚΥΣΔΕ σημειώνει ότι η καθυστέρηση αποδεικνύει έλλειψη σεβασμού απέναντι στην αγωνία και στις πραγματικές ανάγκες των εκπαιδευτικών.

Όπως επισημαίνει, πολλοί εκπαιδευτικοί βρίσκονται «με τη βαλίτσα στο χέρι», περιμένοντας να μάθουν πού θα υπηρετήσουν, ώστε να οργανώσουν μετακινήσεις, κατοικία και την καθημερινότητα των οικογενειών τους.

Πότε αναμένεται να «τρέξει» το σύστημα

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Θοδωρή Κατσωνόπουλου, όλα δείχνουν ότι, εφόσον δεν υπάρξει νέο απρόοπτο, οι αποσπάσεις θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη 1 Ιουλίου.

Τότε αναμένεται να «τρέξει» το σύστημα, να υπογραφούν οι αποφάσεις και να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα για τις αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, στην Ειδική Αγωγή και στα ΚΕΔΑΣΥ.

Τι αποφασίστηκε στη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ

Κατά τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ εξετάστηκαν οι αιτήσεις απόσπασης των εκπαιδευτικών Μουσικής Παιδείας, κλάδων ΠΕ79.01 και ΤΕ16, για τα Μουσικά Σχολεία.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών: Για ποιούς ξεκίνησε να «τρέχει» το σύστημα

Συνολικά υποβλήθηκαν 256 αιτήσεις, από τις οποίες 217 πληρούσαν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, ενώ οι υπόλοιπες είτε ανακλήθηκαν είτε δεν πληρούσαν τα απαιτούμενα κριτήρια.

124 αποσπάσεις σε Μουσικά Σχολεία

Με βάση την εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής Μουσικής Παιδείας, αποφασίστηκε η απόσπαση 124 εκπαιδευτικών.

Οι αιρετοί, σύμφωνα με την ενημέρωση, εξέφρασαν σοβαρές επιφυλάξεις και διαφωνία με το ισχύον σύστημα επιλογής, υποστηρίζοντας ότι δεν διασφαλίζει την απαιτούμενη διαφάνεια, αντικειμενικότητα και μοριοδότηση των προσόντων των υποψηφίων.

Η εκκρεμής δέσμευση για τα Μουσικά Σχολεία

Ο Θοδωρής Κατσωνόπουλος υπενθυμίζει ότι η υπουργός Παιδείας, με έγγραφό της στις 22 Απριλίου 2025, είχε δεσμευθεί ότι θα προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση για τη μοριοδότηση των προσόντων στις μεταθέσεις και αποσπάσεις προς τα Μουσικά Σχολεία.

Όπως τονίζει, η δέσμευση αυτή παραμένει μέχρι σήμερα ανεκπλήρωτη.

Λοιπές αποφάσεις του Συμβουλίου

Το ΚΥΣΔΕ ενέκρινε επίσης δύο αιτήματα τροποποίησης αποσπάσεων για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους.

Η συνεδρίαση, σύμφωνα με την ενημέρωση, εντάσσεται στην τελική φάση πριν από την ανακοίνωση των βασικών αποτελεσμάτων αποσπάσεων για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Τα επόμενα βήματα

Αφού ολοκληρωθούν οι αποσπάσεις της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα γίνει η τελική ενημέρωση των λειτουργικών κενών για τις κοινές ειδικότητες.

Στη συνέχεια θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία του συστήματος, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία για τις αποσπάσεις της Δευτεροβάθμιας.

Τι θα γίνει μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τον αιρετό στο ΚΥΣΔΕ, θα ανοίξει εκ νέου το ΟΠΣΥΔ.

Οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις επανεξέτασης, αιτήσεις ανάκλησης, καθώς και νέες αιτήσεις για επιγενόμενους ή άλλους σοβαρούς λόγους.

Νέα φάση αποσπάσεων μέσω ΟΠΣΥΔ

Θα ακολουθήσει νέα φάση αποσπάσεων, αποκλειστικά μέσω των αιτήσεων που θα υποβληθούν στο ΟΠΣΥΔ.

Ο Θοδωρής Κατσωνόπουλος καλεί όσους εκπαιδευτικούς δεν ικανοποιηθεί η αίτησή τους να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα αυτή, τεκμηριώνοντας αναλυτικά τους λόγους που καθιστούν αναγκαία την απόσπασή τους.