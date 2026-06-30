IRIS: Τι αλλάζει στις μεταφορές χρημάτων

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Από σήμερα οι χρήστες του IRIS Payments μπορούν να στέλνουν χρήματα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες μόνο με τον αριθμό κινητού του παραλήπτη, χωρίς καταχώριση IBAN, μέσω της διασύνδεσης με το EuroPA.

Νέα δυνατότητα για άμεσες μεταφορές χρημάτων σε ευρωπαϊκές χώρες αποκτούν από σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου, οι χρήστες του IRIS Payments, καθώς μπορούν πλέον να στέλνουν χρήματα χρησιμοποιώντας μόνο τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του παραλήπτη.

Η εξέλιξη έρχεται μέσω της συμμετοχής της ΔΙΑΣ Α.Ε. στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία EuroPA, η οποία διασυνδέει το ελληνικό σύστημα άμεσων πληρωμών με αντίστοιχες υπηρεσίες του εξωτερικού, καταργώντας στην πράξη την ανάγκη καταχώρισης IBAN για τις συγκεκριμένες συναλλαγές.

Στην πρώτη φάση, οι Έλληνες χρήστες μπορούν να αποστέλλουν χρήματα σε πολίτες που χρησιμοποιούν αντίστοιχες υπηρεσίες σε Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία και Ανδόρα.

Η υπηρεσία ξεκινά μέσω των Eurobank, Τράπεζας Πειραιώς και Viva.com, ενώ σταδιακά αναμένεται να ενταχθούν και άλλες ελληνικές τράπεζες.

Το EuroPA λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στις εθνικές λύσεις άμεσων πληρωμών από λογαριασμό σε λογαριασμό.

Συνδέει το IRIS της Ελλάδας με το MB WAY της Πορτογαλίας, το Bizum της Ισπανίας και το BANCOMAT Pay της Ιταλίας, με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού οικοσυστήματος πληρωμών.

Η νέα δυνατότητα αφορά, σε πρώτη φάση, μεταφορές χρημάτων μεταξύ φυσικών προσώπων.

Ο χρήστης θα μπορεί να στέλνει χρήματα άμεσα, χρησιμοποιώντας τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του παραλήπτη, χωρίς να χρειάζεται να γνωρίζει ή να πληκτρολογεί IBAN.

Πόσοι πολίτες συνδέονται στην πρώτη φάση

Η πρώτη φάση της διασύνδεσης συνδέει 57,3 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες σε πέντε χώρες.

Στόχος είναι έως το τέλος του έτους το δίκτυο να καλύπτει σωρευτικά περισσότερους από 176 εκατομμύρια πολίτες σε 18 χώρες.

Το 2027 προγραμματίζεται η επέκταση της διαλειτουργικότητας και στις πληρωμές προς επιχειρήσεις.

Αυτό σημαίνει ότι η υπηρεσία θα μπορεί να αξιοποιηθεί όχι μόνο για μεταφορές χρημάτων μεταξύ φυσικών προσώπων, αλλά και για πληρωμές σε ηλεκτρονικά και φυσικά καταστήματα.

Ο ρόλος της ΔΙΑΣ

Η τεχνική διασύνδεση υλοποιείται μέσω της ΔΙΑΣ Α.Ε., του εθνικού φορέα εκκαθάρισης διατραπεζικών πληρωμών.

Η υποδομή εφαρμόζει τους κανόνες του ευρωπαϊκού σχήματος SEPA Instant Credit Transfer, ώστε οι συναλλαγές να δρομολογούνται και να εκκαθαρίζονται με ασφάλεια μέσα σε δευτερόλεπτα.

Ασφάλεια στις συναλλαγές

Όλες οι μεταφορές πραγματοποιούνται με Strong Customer Authentication, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας.

Έτσι, ο χρήστης διατηρεί την ίδια εμπειρία που γνωρίζει ήδη από το IRIS, με την προσθήκη της δυνατότητας αποστολής χρημάτων και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Τη νέα δυνατότητα παρουσίασε η διευθύνουσα σύμβουλος της ΔΙΑΣ Α.Ε., Σταυρούλα Καμπουρίδου, στο Payments 360 Conference powered by DIAS, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Στο σχετικό πάνελ συμμετείχαν επίσης ο CEO της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, καθώς και εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών σχημάτων SIBS, Bizum και Bancomat.

Η Σταυρούλα Καμπουρίδου χαρακτήρισε τη διασύνδεση του IRIS Payments με το EuroPA σημαντικό ορόσημο για τη ΔΙΑΣ, το ελληνικό οικοσύστημα πληρωμών και τη δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής εμπειρίας πληρωμών.

Όπως ανέφερε, για πρώτη φορά οι χρήστες του IRIS μπορούν να στέλνουν και να λαμβάνουν χρήματα άμεσα από χρήστες αντίστοιχων υπηρεσιών άλλων ευρωπαϊκών χωρών, χρησιμοποιώντας μόνο τον αριθμό κινητού τηλεφώνου.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της ΔΙΑΣ σημείωσε ότι η σημερινή διαλειτουργικότητα αφορά μεταφορές χρημάτων μεταξύ φυσικών προσώπων, αλλά αποτελεί μόνο το πρώτο βήμα.

Όπως είπε, η επόμενη φάση είναι η επέκταση σε πληρωμές προς επιχειρήσεις, ώστε οι Ευρωπαίοι πολίτες να μπορούν να πληρώνουν σε όλη την Ευρώπη με την ίδια ευκολία που στέλνουν σήμερα χρήματα από το κινητό τους.