Καθυστερήσεις σε παράλληλη στήριξη και μεταφορά μαθητών: To πρόβλημα στη Βουλή

Πίνακας περιεχομένων

Σαφή και ποσοτικά στοιχεία για την εφαρμογή της παράλληλης στήριξης και τη μεταφορά μαθητών με αναπηρία στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας ζητά με κοινοβουλευτική ερώτηση ο Κυριάκος Βελόπουλος προς τα Υπουργεία Παιδείας και Εσωτερικών.

Η παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια απαντήσεων της διοίκησης που κάνουν λόγο για διαδικαστικές δυσχέρειες, αναδεικνύοντας την ανάγκη καταγραφής μετρήσιμων δεδομένων για την πραγματική εικόνα κάλυψης των αναγκών.

Όπως επισημαίνεται, παρά το γεγονός ότι εκατοντάδες μαθητές ειδικής αγωγής στην Αχαΐα μεταφέρονται καθημερινά προς τις σχολικές μονάδες, παραμένουν ερωτήματα για τον χρόνο υλοποίησης των αποφάσεων παράλληλης στήριξης, την επάρκεια των δρομολογίων μεταφοράς και το κατά πόσο εξασφαλίζεται στην πράξη η ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση από την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Αναλυτικά η ερώτηση:

Βελόπουλου Κυριάκου, Προέδρου του Κόμματος, Βουλευτή Β3′ Νότιου Τομέα

Αθηνών

ΠΡΟΣ: Την κα. Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: «Ανάγκη ποσοτικής αποτύπωσης της υλοποίησης παράλληλης στήριξης και μεταφοράς μαθητών με αναπηρία στην ΠΕ Αχαΐας»

Κυρία, κύριε Υπουργοί,

Σε συνέχεια των απαντήσεων που δόθηκαν στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου σχετικά με την παράλληλη στήριξη και τη μεταφορά μαθητών με αναπηρία, στις οποίες γίνεται αναφορά σε διαδικαστικές δυσχέρειες (χρονισμός ετήσιου προγραμματισμού, άγονοι διαγωνισμοί, ενδιάμεσες γνωμοδοτήσεις ΚΕΔΑΣΥ), προκύπτει η ανάγκη συγκεκριμένης ποσοτικής αποτύπωσης των δεδομένων για την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στην Π.Ε. Αχαΐας μεταφέρονται 568 μαθητές που φοιτούν σε σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής, ενώ αναφέρεται ότι τα αιτήματα «είτε έχουν ικανοποιηθεί είτε έχουν δρομολογηθεί προς ανάθεση». Παράλληλα, το Υπουργείο Εσωτερικών επισημαίνει ότι σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης διαγωνιστικών διαδικασιών προβλέπεται μεταφορά με ευθύνη των γονέων και χορήγηση σχετικής επιδότησης.

Δεδομένου ότι η ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση προϋποθέτει έγκαιρη και πλήρη κάλυψη των αναγκών, ζητούνται σαφή και μετρήσιμα στοιχεία για την εφαρμογή των ανωτέρω στην Π.Ε. Αχαΐας.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω

Ερωτώνται η κυρία και ο κύριος Υπουργοί:

1.Πόσες αποφάσεις παράλληλης στήριξης εκδόθηκαν για μαθητές της Π.Ε. Αχαΐας για το σχολικό έτος 2025-2026 και σε πόσες περιπτώσεις η τοποθέτηση εκπαιδευτικού πραγματοποιήθηκε πριν ή κατά την ημερομηνία έναρξης του σχολικού έτους, με πλήρη κάλυψη ωραρίου (σύμφωνα με την απόφαση έγκρισης);

2.Ποιος ήταν ο μέσος χρόνος (σε ημέρες) από την έκδοση απόφασης παράλληλης στήριξης έως την πλήρη τοποθέτηση εκπαιδευτικού στην Π.Ε. Αχαΐας;

3.Από τα αιτήματα μεταφοράς μαθητών με αναπηρία στην Π.Ε. Αχαΐας:

•Πόσα δρομολόγια εκτελούνταν κανονικά κατά την ημερομηνία έναρξης του σχολικού έτους 2025-2026;

•Πόσα βρίσκονταν σε διαδικασία ανάθεσης κατά την ίδια ημερομηνία;

•Πότε ολοκληρώθηκε η συμβασιοποίηση των δρομολογίων που δεν εκτελούνταν κατά την έναρξη;

•Πόσους μαθητές αφορούσαν τα εν λόγω δρομολόγια;

4.Πόσοι γονείς στην Π.Ε. Αχαΐας αναγκάστηκαν να μεταφέρουν οι ίδιοι τα παιδιά τους λόγω μη ολοκλήρωσης διαγωνιστικής διαδικασίας και ποιο ήταν το συνολικό ποσό επιδότησης που καταβλήθηκε, καθώς και το χρονικό διάστημα καταβολής;

5.Υφίσταται συγκεκριμένος δείκτης παρακολούθησης (monitoring) για τον χρόνο από την υποβολή αιτήματος έως την πλήρη κάλυψη αναγκών παράλληλης στήριξης και μεταφοράς; Εάν ναι, ποια είναι τα αντίστοιχα στοιχεία για την Π.Ε. Αχαΐας;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ