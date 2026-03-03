Παρέμβαση για την παράλληλη στήριξη και τη μεταφορά μαθητών με αναπηρία – Τι αναφέρει ερώτηση στη Βουλή

Ερώτηση στη Βουλή για την ανάγκη ποσοτικής αποτύπωσης της υλοποίησης της παράλληλης στήριξης και της μεταφοράς μαθητών με αναπηρία στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας κατέθεσε στις 26 Φεβρουαρίου 2026 ο Κυριάκος Βελόπουλος, Πρόεδρος κόμματος Ελληνική Λύση.

Ερώτηση στη Βουλή για την ανάγκη ποσοτικής αποτύπωσης της υλοποίησης της παράλληλης στήριξης και της μεταφοράς μαθητών με αναπηρία στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας κατέθεσε στις 26 Φεβρουαρίου 2026 ο Κυριάκος Βελόπουλος, Πρόεδρος κόμματος Ελληνική Λύση.

. Η παρέμβαση απευθύνεται προς την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και τον Υπουργό Εσωτερικών, με αιχμή την ανάγκη για σαφή και μετρήσιμα στοιχεία σχετικά με την κάλυψη των αναγκών των μαθητών στην περιοχή.

Όπως επισημαίνεται, μετά τις απαντήσεις που έχουν δοθεί στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου και τις αναφορές σε διαδικαστικές δυσχέρειες —όπως ο χρονισμός του ετήσιου προγραμματισμού, οι άγονοι διαγωνισμοί και οι ενδιάμεσες γνωμοδοτήσεις ΚΕΔΑΣΥ— προκύπτει ζήτημα διαφάνειας και ουσιαστικής αποτίμησης της κατάστασης στην Π.Ε. Αχαΐας. Στο επίκεντρο τίθεται η ισότιμη πρόσβαση των μαθητών με αναπηρία στην εκπαίδευση, που προϋποθέτει έγκαιρη και πλήρη κάλυψη τόσο της παράλληλης στήριξης όσο και της μεταφοράς τους προς και από τις σχολικές μονάδες.

Αναλυτικά η ερώτηση :

ΘΕΜΑ: «Ανάγκη ποσοτικής αποτύπωσης της υλοποίησης παράλληλης στήριξης και μεταφοράς μαθητών με αναπηρία στην ΠΕ Αχαΐας»

Κυρία, κύριε Υπουργοί,

Σε συνέχεια των απαντήσεων που δόθηκαν στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου σχετικά με την παράλληλη στήριξη και τη μεταφορά μαθητών με αναπηρία, στις οποίες γίνεται αναφορά σε διαδικαστικές δυσχέρειες (χρονισμός ετήσιου προγραμματισμού, άγονοι διαγωνισμοί, ενδιάμεσες γνωμοδοτήσεις ΚΕΔΑΣΥ), προκύπτει η ανάγκη συγκεκριμένης ποσοτικής αποτύπωσης των δεδομένων για την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στην Π.Ε. Αχαΐας μεταφέρονται 568 μαθητές που φοιτούν σε σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής, ενώ αναφέρεται ότι τα αιτήματα «είτε έχουν ικανοποιηθεί είτε έχουν δρομολογηθεί προς ανάθεση». Παράλληλα, το Υπουργείο Εσωτερικών επισημαίνει ότι σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης διαγωνιστικών διαδικασιών προβλέπεται μεταφορά με ευθύνη των γονέων και χορήγηση σχετικής επιδότησης.

Δεδομένου ότι η ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση προϋποθέτει έγκαιρη και πλήρη κάλυψη των αναγκών, ζητούνται σαφή και μετρήσιμα στοιχεία για την εφαρμογή των ανωτέρω στην Π.Ε. Αχαΐας.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω

Ερωτώνται η κυρία και ο κύριος Υπουργοί:

1.Πόσες αποφάσεις παράλληλης στήριξης εκδόθηκαν για μαθητές της Π.Ε. Αχαΐας για το σχολικό έτος 2025-2026 και σε πόσες περιπτώσεις η τοποθέτηση εκπαιδευτικού πραγματοποιήθηκε πριν ή κατά την ημερομηνία έναρξης του σχολικού έτους, με πλήρη κάλυψη ωραρίου (σύμφωνα με την απόφαση έγκρισης);

2.Ποιος ήταν ο μέσος χρόνος (σε ημέρες) από την έκδοση απόφασης παράλληλης στήριξης έως την πλήρη τοποθέτηση εκπαιδευτικού στην Π.Ε. Αχαΐας;

3.Από τα αιτήματα μεταφοράς μαθητών με αναπηρία στην Π.Ε. Αχαΐας:

•Πόσα δρομολόγια εκτελούνταν κανονικά κατά την ημερομηνία έναρξης του σχολικού έτους 2025-2026;

•Πόσα βρίσκονταν σε διαδικασία ανάθεσης κατά την ίδια ημερομηνία;

•Πότε ολοκληρώθηκε η συμβασιοποίηση των δρομολογίων που δεν εκτελούνταν κατά την έναρξη;

•Πόσους μαθητές αφορούσαν τα εν λόγω δρομολόγια;

4.Πόσοι γονείς στην Π.Ε. Αχαΐας αναγκάστηκαν να μεταφέρουν οι ίδιοι τα παιδιά τους λόγω μη ολοκλήρωσης διαγωνιστικής διαδικασίας και ποιο ήταν το συνολικό ποσό επιδότησης που καταβλήθηκε, καθώς και το χρονικό διάστημα καταβολής;

5.Υφίσταται συγκεκριμένος δείκτης παρακολούθησης (monitoring) για τον χρόνο από την υποβολή αιτήματος έως την πλήρη κάλυψη αναγκών παράλληλης στήριξης και μεταφοράς; Εάν ναι, ποια είναι τα αντίστοιχα στοιχεία για την Π.Ε. Αχαΐας;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ