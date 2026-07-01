Νέες ταυτότητες: Τι αλλάζει και πότε καταργούνται οι παλαιού τύπου

Πίνακας περιεχομένων

Οι παλιές μπλε ταυτότητες παύουν σταδιακά να ισχύουν, ενώ οι πολίτες καλούνται να προχωρήσουν στην έκδοση των νέων δελτίων πριν από την οριστική κατάργησή τους το 2027.

Νέες ταυτότητες: Οι κρίσιμες ημερομηνίες, η διαδικασία έκδοσης και τι αλλάζει για τους πολίτες

Οι νέες ταυτότητες εισέρχονται πλέον στην τελική φάση αντικατάστασης των παλαιών δελτίων, καθώς από τις 3 Αυγούστου οι μπλε ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα εκτός Ελλάδας. Η οριστική κατάργησή τους προβλέπεται για τον Σεπτέμβριο του 2027, οπότε θα πάψουν να χρησιμοποιούνται και στις συναλλαγές με τις δημόσιες υπηρεσίες.

Νέες ταυτότητες: Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους

Όσοι πολίτες δεν έχουν προχωρήσει μέχρι τότε στην έκδοση του νέου αστυνομικού δελτίου, ουσιαστικά δεν θα διαθέτουν έγκυρο έγγραφο ταυτοποίησης, καθώς τα παλαιά δελτία δεν θα αναγνωρίζονται πλέον από τη διοίκηση.

Πόσοι έχουν εκδώσει τη νέα ταυτότητα και τι ισχύει για τα ραντεβού

Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί περίπου 3.790.000 ταυτότητες νέου τύπου, αριθμός που παραμένει χαμηλός σε σχέση με το σύνολο των πολιτών που θα πρέπει να αντικαταστήσουν τα παλαιά δελτία μέσα στους επόμενους 15 μήνες.

Παράλληλα, έχουν ήδη προγραμματιστεί περίπου 580.000 ραντεβού έως τις 24 Σεπτεμβρίου. Επιπλέον, προβλέπεται η δυνατότητα έκτακτων ραντεβού σε περιπτώσεις απώλειας ή κλοπής ταυτότητας, καθώς και όταν υπάρχει άμεση ανάγκη ταξιδιού στο εξωτερικό.

Η διαδικασία έκδοσης της νέας ταυτότητας

Η έκδοση πραγματοποιείται κατόπιν ηλεκτρονικού ραντεβού μέσω της ειδικής πλατφόρμας. Οι πολίτες καταβάλλουν δύο ηλεκτρονικά παράβολα, ύψους 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους πολύτεκνους, καθώς και ένα επιπλέον παράβολο 0,50 ευρώ.

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

Δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών, καθώς τα απαραίτητα στοιχεία αντλούνται αυτόματα από την αρμόδια αστυνομική αρχή. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί είτε να φωτογραφηθεί στο σημείο έκδοσης είτε να χρησιμοποιήσει φωτογραφία που έχει αναρτήσει επαγγελματίας φωτογράφος.

Η νέα ταυτότητα παραδίδεται περίπου μέσα σε επτά ημέρες, ενώ η παλαιά επιστρέφεται στον κάτοχό της. Παράλληλα, η ενημέρωση της ΑΑΔΕ γίνεται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε επιπλέον ενέργεια από τον πολίτη.

Γιατί καθυστέρησε η αντικατάσταση των παλαιών δελτίων

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, λιγότεροι από τους μισούς Έλληνες έχουν προχωρήσει στην αντικατάσταση της παλαιάς ταυτότητας. Μεταξύ των αιτιών που αναφέρονται είναι η αναμονή για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόδοσης του Προσωπικού Αριθμού, ο οποίος πλέον ενσωματώνεται στη νέα ταυτότητα.

Επιπλέον, αρκετοί πολίτες δυσκολεύτηκαν να βρουν διαθέσιμα ραντεβού, ενώ άλλοι εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με ζητήματα παρακολούθησης.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα τέθηκε σε λειτουργία στα τέλη του 2023. Η ζήτηση αυξήθηκε σημαντικά μετά το 2025, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μεγάλες αναμονές, ιδιαίτερα στα Αστυνομικά Τμήματα της Αττικής και των μεγάλων πόλεων. Η κατάσταση βελτιώθηκε όταν δόθηκε η δυνατότητα έκδοσης ταυτότητας ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας, επιτρέποντας στους πολίτες να εξυπηρετούνται ακόμη και στον τόπο των διακοπών τους, εφόσον παραμένουν εκεί για διάστημα μεγαλύτερο της μίας εβδομάδας.

Υπενθυμίζεται ότι δελτίο ταυτότητας υποχρεούνται να διαθέτουν όλοι οι Έλληνες πολίτες ηλικίας άνω των 12 ετών, ενώ η νέα ταυτότητα αποτελεί πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση διαβατηρίου.

Η υποχρέωση αντικατάστασης και τα χαρακτηριστικά της νέας ταυτότητας

Η αντικατάσταση των μπλε ταυτοτήτων αποτελεί υποχρέωση της Ελλάδας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2019/1157, ο οποίος προβλέπει ότι τα δελτία ταυτότητας χωρίς μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ) παύουν να ισχύουν από τις 3 Αυγούστου 2026.

Οι νέες ταυτότητες πληρούν τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας του ICAO και αντικαθιστούν τα παλαιά δελτία, τα οποία παρέμεναν σχεδόν αμετάβλητα από το 1961 και θεωρούνται πλέον εύκολα πλαστογραφήσιμα.

Το νέο δελτίο είναι κατασκευασμένο από πολυανθρακικό υλικό, σε μορφή πιστωτικής κάρτας (ID1), με στοιχεία και φωτογραφία ενσωματωμένα μέσω εγχάραξης λέιζερ στο εσωτερικό του, ώστε να μην είναι δυνατή η αλλοίωσή τους.

Στο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης της νέας ταυτότητας περιλαμβάνονται η ψηφιακή φωτογραφία του κατόχου, η μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ), δύο δακτυλικά αποτυπώματα, το επώνυμο του πατέρα και της μητέρας, ο δήμος εγγραφής, ο αριθμός δημοτολογίου και ο Προσωπικός Αριθμός.