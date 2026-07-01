Πότε βγαίνουν οι βαθμολογίες πανελληνίων 2026 για τα ειδικά μαθήματα

Κατά την υποβολή της αίτησης καταχωρίζονται, ανάλογα με τον τύπο σχολείου, η τάξη φοίτησης για το επόμενο σχολικό έτος, η ομάδα προσανατολισμού για τα ΓΕΛ, ο τομέας ή η ειδικότητα για τα ΕΠΑΛ, καθώς και οι επιλογές σχολικών μονάδων όπου προβλέπονται.