Πότε βγαίνουν οι βαθμολογίες πανελληνίων 2026 για τα ειδικά μαθήματα
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Την Παρασκευή 3 Ιουλίου αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των υποψηφίων στα ειδικά και μουσικά μαθήματα των πανελλαδικών εξετάσεων.
Την Παρασκευή ανακοινώνονται οι βαθμολογίες στα ειδικά και μουσικά μαθήματα
Οι βαθμολογίες των ειδικών και μουσικών μαθημάτων των πανελλαδικών εξετάσεων αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα την Παρασκευή 3 Ιουλίου, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ακόμη ενός σταδίου της φετινής εξεταστικής διαδικασίας.
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Το υπουργείο Παιδείας έχει ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες, αποστέλλοντας σχετική οδηγία προς τα Βαθμολογικά Κέντρα, προκειμένου να ολοκληρωθεί έγκαιρα η διαδικασία της βαθμολόγησης.
Ολοκληρώνεται η διαδικασία βαθμολόγησης
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις εξετάσεις των ειδικών και μουσικών μαθημάτων θα ενημερωθούν για τις επιδόσεις τους την Παρασκευή 3 Ιουλίου.
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Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών από τα αρμόδια Βαθμολογικά Κέντρα.
Η οδηγία του υπουργείου Παιδείας
Όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Παιδείας, έχει αποσταλεί σχετική οδηγία προς τα Βαθμολογικά Κέντρα με στόχο να ολοκληρωθεί εγκαίρως η βαθμολόγηση των γραπτών.
Με την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης διαδικασίας θα καταστεί δυνατή η ανακοίνωση των βαθμολογιών των υποψηφίων στα ειδικά και μουσικά μαθήματα, όπως έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 3 Ιουλίου.
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