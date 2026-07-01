«Aerial Autonomous Systems»: Αγγλόφωνο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο ΑΠΘ

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Το πρόγραμμα συνδυάζει τη Μηχανολογία, την Ηλεκτρολογία, τη Ρομποτική, τη Γεωπληροφορική και τις Τεχνολογίες Υπολογιστών.

Το Αγγλόφωνο Δ.Π.Μ.Σ. «Εναέρια Αυτόνομα Συστήματα – Aerial Autonomous Systems» της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. αποτελεί ένα καινοτόμο πρόγραμμα υψηλής εξειδίκευσης, που συνδυάζει τεχνολογίες αιχμής και εφαρμοσμένη μηχανική στους τομείς των UAVs, της πλοήγησης, της γεωπληροφορικής και των έξυπνων συστημάτων.

Ξεχωρίζει στον ακαδημαϊκό και τεχνολογικό χάρτη της Ελλάδας, προσφέροντας σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα που το καθιστούν μοναδικό.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τρία κορυφαία Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανολόγων Μηχανικών και Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών.

Διεπιστημονικότητα και εξειδίκευση σε τεχνολογίες αιχμής

Το πρόγραμμα συνδυάζει τη Μηχανολογία, την Ηλεκτρολογία, τη Ρομποτική, τη Γεωπληροφορική και τις Τεχνολογίες Υπολογιστών, προσφέροντας στους φοιτητές ολοκληρωμένη γνώση γύρω από τα αυτόνομα εναέρια συστήματα και τις εφαρμογές τους.

Το ΔΠΜΣ εστιάζει σε σύγχρονα αντικείμενα όπως:

αεροδυναμικός και κατασκευαστικός σχεδιασμός UAVs,

αυτόνομη πλοήγηση και έλεγχος πτήσης,

αισθητήρες, τηλεμετρία και radar,

ρομποτική και τεχνητή νοημοσύνη,

συστήματα GNSS και αδρανειακή πλοήγηση,

γεωπληροφορική και τεχνολογίες επιτήρησης.

Σύνδεση με την αγορά εργασίας και τις νέες τεχνολογίες

Οι απόφοιτοι του προγράμματος αποκτούν δεξιότητες υψηλής ζήτησης και μπορούν να απασχοληθούν:

σε εταιρείες drones και UAVs,

στη βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας,

σε ερευνητικά κέντρα,

σε οργανισμούς άμυνας και ασφάλειας,

σε εταιρείες γεωπληροφορικής και τηλεπικοινωνιών,

στην ελληνική και διεθνή αγορά εργασίας.

Έμφαση στην καινοτομία και την εφαρμοσμένη μηχανική

Το πρόγραμμα δεν περιορίζεται στη θεωρητική κατάρτιση, αλλά δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική εφαρμογή τεχνολογιών αυτόνομων συστημάτων, στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και στη σύνδεση της έρευνας με τις πραγματικές ανάγκες της σύγχρονης βιομηχανίας.

Το πρόγραμμα προσφέρεται κυρίως εξ αποστάσεως, παρέχοντας ευελιξία σε εργαζόμενους και επαγγελματίες, ενώ ο αγγλόφωνος χαρακτήρας του ενισχύει τον διεθνή προσανατολισμό και τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Υποβολή Αιτήσεων έως 31-08-2026. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Πληροφορίες & κατάθεση αιτήσεων: [email protected]