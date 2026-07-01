ΑΣΕΠ – Δημοσίευση πινάκων Ειδικής Αγωγής: Απαντήσεις σε ερωτήματα εκπαιδευτικών

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Μετά τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων της προκήρυξης 3ΕΑ/2025, ο ΠΑ.ΣΥ.Ν. δίνει διευκρινίσεις για τη διαδικασία, τις κατατάξεις και τα επόμενα βήματα.

Οι οριστικοί πίνακες της προκήρυξης 3ΕΑ/2025 για την Ειδική Αγωγή δημοσιεύθηκαν από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). Με αφορμή τα ερωτήματα που έχουν διατυπωθεί από εκπαιδευτικούς, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Νηπιαγωγών (ΠΑ.ΣΥ.Ν.) προχώρησε σε ενημέρωση με διευκρινίσεις για τη διαδικασία και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

Ο Σύλλογος υπογραμμίζει ότι οι πίνακες που αναρτήθηκαν είναι οι οριστικοί της διαδικασίας, ενώ παραθέτει χρήσιμες επισημάνσεις σχετικά με τις μεταβολές στις κατατάξεις, τους εκκαθαριστικούς πίνακες και τη σχέση της προκήρυξης της Ειδικής Αγωγής με εκείνη της Γενικής Αγωγής.

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Τι αναφέρει ο ΠΑ.ΣΥ.Ν. για τους οριστικούς πίνακες

Σύμφωνα με τον ΠΑ.ΣΥ.Ν., με τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων. Ως εκ τούτου, δεν προβλέπεται νέα δυνατότητα υποβολής ένστασης από τους υποψηφίους.

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Παράλληλα, ο Σύλλογος σημειώνει ότι οι μεταβολές που παρατηρούνται στη σειρά κατάταξης θεωρούνται φυσιολογικές. Όπως επισημαίνει, η αξιολόγηση της θέσης κάθε υποψηφίου θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά σε σύγκριση με τους επίσημους προσωρινούς πίνακες του ΑΣΕΠ και όχι με ανεπίσημους εκκαθαριστικούς πίνακες που έχουν κυκλοφορήσει για ενημερωτικούς σκοπούς.

Οι διορισμένοι του 2025 και οι εκκαθαριστικοί πίνακες

Ο ΠΑ.ΣΥ.Ν. επισημαίνει ακόμη ότι στους οριστικούς πίνακες εξακολουθούν να εμφανίζονται οι εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν στην Ειδική Αγωγή το 2025. Για τον λόγο αυτό, η σημερινή σειρά κατάταξης δεν θα είναι ίδια με εκείνη που θα διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση των διορισμών.

Σε ό,τι αφορά τους εκκαθαριστικούς πίνακες, ο Σύλλογος διευκρινίζει ότι αυτοί δεν αποτελούν επίσημο εργαλείο του ΑΣΕΠ. Εφόσον δημοσιευθούν νέες εκδόσεις, αυτές θα προκύψουν, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, από την εθελοντική εργασία συναδέλφων, ζητώντας κατανόηση σχετικά με τον χρόνο δημοσίευσής τους.

Ξεχωριστή διαδικασία η Γενική και η Ειδική Αγωγή

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο ΠΑ.ΣΥ.Ν. και στη σχέση μεταξύ των δύο προκηρύξεων, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία της Γενικής Αγωγής είναι ανεξάρτητη από εκείνη της Ειδικής Αγωγής.

Όπως αναφέρει, οι δύο προκηρύξεις βασίζονται σε διαφορετικά δικαιολογητικά, διαφορετικό τρόπο μοριοδότησης και ξεχωριστούς πίνακες κατάταξης, γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορούν να γίνουν συγκρίσεις μεταξύ τους.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συλλόγου Νηπιαγωγών εύχεται καλή συνέχεια στη διαδικασία και καλή επιτυχία σε όλες και όλους τους συναδέλφους.