Έκτακτο επίδομα παιδιού: Ποιοί θα πληρωθούν σε δεύτερο χρόνο

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Οι πληρωμές της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ για το επίδομα παιδιού ολοκληρώνονται για την πλειονότητα των δικαιούχων, ενώ ειδικές περιπτώσεις θα εξυπηρετηθούν τον Αύγουστο.

Ολοκληρώθηκαν οι πρώτες πληρωμές για το επίδομα παιδιού των 150 ευρώ, με τις περισσότερες οικογένειες να βλέπουν τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους την Τρίτη.

Η δεύτερη φάση των καταβολών προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί έως τις 10 Αυγούστου και αφορά συγκεκριμένες περιπτώσεις δικαιούχων που δεν ήταν δυνατό να ενταχθούν στην πρώτη πληρωμή, σύμφωνα με όσα ανέφερε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, σε δηλώσεις της στον ΑΝΤ1.

Ποιοι θα λάβουν την ενίσχυση σε δεύτερο χρόνο

Από την πρώτη καταβολή εξαιρούνται οικογένειες με παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2025 και μετά, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η έκδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) για τα παιδιά.

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Οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι θα μπορέσουν να λάβουν την οικονομική ενίσχυση κατά τον Αύγουστο, εφόσον εκδοθεί ο απαιτούμενος ΑΦΜ, με τις σχετικές πληρωμές να πραγματοποιούνται έως τις 10 Αυγούστου.

Σε ό,τι αφορά τη σημασία του μέτρου, η υπουργός υπογράμμισε ότι τα 150 ευρώ δεν αποτελούν πανάκεια, αλλά μπορούν να προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια σε μια οικογένεια ώστε να ανταποκριθεί ευκολότερα στις μηνιαίες υποχρεώσεις της.

Τα εισοδηματικά όρια για τους δικαιούχους

Την ενίσχυση δικαιούνται γονείς εξαρτώμενων τέκνων, εφόσον για το φορολογικό έτος 2024 έχουν δηλώσει συνολικό οικογενειακό εισόδημα, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης και είτε πρόκειται για φορολογούμενο είτε για απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.

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Για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης το εισοδηματικό όριο ανέρχεται έως τις 40.000 ευρώ, με προσαύξηση κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο παιδί πέρα από το πρώτο.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το αντίστοιχο όριο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο μετά το πρώτο, ενώ για τον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των κοινών και μη κοινών εξαρτώμενων παιδιών.

Πώς γίνεται η καταβολή της ενίσχυσης

Η οικονομική ενίσχυση πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με βάση τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2024, όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαΐου 2026.

Για την καταβολή του ποσού δεν απαιτείται η υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους.

Ωστόσο, για όσους έως και τις 31 Ιουλίου 2026 προχωρήσουν σε δήλωση μεταβολής στοιχείων φυσικού προσώπου στο Μητρώο της ΑΑΔΕ, λόγω προσθήκης εξαρτώμενου τέκνου μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης του 2024, προβλέπεται η δυνατότητα καταβολής της ενίσχυσης ή τυχόν πρόσθετου ποσού έως και τις 31 Αυγούστου 2026, με βάση τα προβλεπόμενα εισοδηματικά όρια για κάθε κατηγορία νοικοκυριού.