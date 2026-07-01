Καιρός: Έρχονται καταιγίδες, πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρά μελτέμια

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Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open Κλέαρχο Μαρουσάκη, οι επόμενες ημέρες θα φέρουν καταιγίδες, ενισχυμένα μελτέμια, πτώση της θερμοκρασίας και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών.

Ο καιρός αλλάζει σταδιακά τις επόμενες ημέρες, με το σκηνικό να περιλαμβάνει φαινόμενα αστάθειας, ενίσχυση των ανέμων και υποχώρηση της θερμοκρασίας, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Όπως εκτιμά ο μετεωρολόγος, η μεταβολή των καιρικών συνθηκών θα συνοδευτεί από τοπικές μπόρες και καταιγίδες, ενώ προς το τέλος της εβδομάδας τα μελτέμια θα ενισχυθούν αισθητά, αυξάνοντας παράλληλα και τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.

Έντονη αστάθεια με βροχές και καταιγίδες

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, τις επόμενες ημέρες αναμένεται αυξημένη αστάθεια, με βροχοπτώσεις και τοπικά ισχυρές καταιγίδες κυρίως τις απογευματινές ώρες.

Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας, καθώς και το εσωτερικό της Πελοποννήσου. Κατά τόπους οι καταιγίδες ενδέχεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, ενώ κατά τη διάρκεια των μπουρινιών οι άνεμοι θα ενισχύονται πρόσκαιρα έως και τα 6 μποφόρ.

Από το απόγευμα της Πέμπτης έως και το μεσημέρι του Σαββάτου, τα φαινόμενα αστάθειας αναμένεται να επεκταθούν τόσο σε ηπειρωτικές όσο και σε νησιωτικές περιοχές, περιλαμβάνοντας ακόμη και τμήματα του βόρειου και δυτικού Αιγαίου.

Πώς θα κινηθεί η θερμοκρασία

Για σήμερα, ο υδράργυρος προβλέπεται να φτάσει έως και τους 38 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας και στην Κρήτη, με τις υψηλές θερμοκρασίες να ενισχύονται από τους θερμούς ανέμους που θα επικρατήσουν κυρίως στις ανατολικές και νότιες περιοχές.

Ωστόσο, από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με την πρόγνωση, το Σαββατοκύριακο οι μέγιστες τιμές θα διαμορφωθούν κοντά στους 30 έως 33 βαθμούς Κελσίου, επίπεδα χαμηλότερα από τον μέσο όρο της εποχής.

Ενισχύονται τα μελτέμια και αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιών

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης επισημαίνει ότι το Σαββατοκύριακο θα σημειωθεί σημαντική ενίσχυση των βοριάδων, με τα μελτέμια να φτάνουν κατά τόπους ακόμη και τα 8 μποφόρ, κυρίως στο Αιγαίο και στις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας.

Παρότι η πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται να προσφέρει ανακούφιση από τη ζέστη, οι ισχυροί άνεμοι θα αυξήσουν τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Συνολικά, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, η Ελλάδα φαίνεται ότι θα αποφύγει έντονα επεισόδια καύσωνα τουλάχιστον έως τα μέσα Ιουλίου, ωστόσο οι πολίτες θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για τα φαινόμενα αστάθειας και τους ισχυρούς ανέμους που θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες