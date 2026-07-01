Έκτακτο επίδομα παιδιού 150 ευρώ: Γιατί έμειναν εκτός πληρωμής χιλιάδες δικαιούχοι – Τι απαντά η ΑΑΔΕ

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Η ΑΑΔΕ δίνει απαντήσεις για τις περιπτώσεις δικαιούχων που δεν έλαβαν το έκτακτο επίδομα παιδιού των 150 ευρώ, εξηγώντας ποιοι θα πληρωθούν σε επόμενη φάση και για ποιους απαιτούνται πρόσθετες ενέργειες.

Το επίδομα παιδιού των 150 ευρώ καταβλήθηκε την Τρίτη 30 Ιουνίου στους δικαιούχους, ωστόσο αρκετές οικογένειες διαπίστωσαν ότι δεν είδαν την οικονομική ενίσχυση στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους. Με αφορμή τις σχετικές καταγγελίες, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχώρησε σε διευκρινίσεις για τις περιπτώσεις που η πληρωμή δεν πραγματοποιήθηκε.

Συνολικά, η ενίσχυση καταβλήθηκε σε 947.609 δικαιούχους και αφορούσε 1.525.188 εξαρτώμενα τέκνα, ενώ το συνολικό ποσό των πληρωμών ανήλθε σε 219.737.550 ευρώ.

Ποιοι θα πληρωθούν σε δεύτερη φάση

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, προβλέπεται ειδική συμπληρωματική καταβολή για τις οικογένειες που απέκτησαν παιδί από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και τις 31 Ιουλίου 2026.

Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, η οικονομική ενίσχυση θα καταβληθεί έως τις 31 Αυγούστου 2026, λαμβάνοντας υπόψη τις εμπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται κατά το τρέχον έτος, καθώς και τις μεταβολές που έχουν καταχωριστεί στο Φορολογικό Μητρώο.

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Παράλληλα, για τα παιδιά που γεννήθηκαν μέσα στο 2026 και δεν διαθέτουν ακόμη Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), απαιτείται η υποβολή αιτήματος για την έκδοσή του έως τις 10 Αυγούστου 2026, ώστε να καταστεί δυνατή η καταβολή της ενίσχυσης.

Οι περιπτώσεις με λανθασμένο ή ανύπαρκτο IBAN

Κατά τη διαδικασία των πληρωμών εντοπίστηκαν ακόμη 33.351 ΑΦΜ, για τα οποία είτε δεν είχε δηλωθεί τραπεζικός λογαριασμός (IBAN) στην ΑΑΔΕ είτε ο δηλωμένος αριθμός ήταν λανθασμένος.

Για τις περιπτώσεις αυτές, η ΑΑΔΕ γνωστοποιεί ότι θα αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στους δικαιούχους, προκειμένου να δηλώσουν ή να διορθώσουν τον IBAN τους και να μπορέσει να ολοκληρωθεί η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης.

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Πώς γίνεται η καταβολή του επιδόματος

Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι στις κοινές φορολογικές δηλώσεις έγγαμων ή μερών συμφώνου συμβίωσης το σύνολο της ενίσχυσης καταβάλλεται στον σύζυγο ή στο μέρος συμφώνου συμβίωσης που έχει δηλωθεί ως υπόχρεος στην εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Όταν οι γονείς υποβάλλουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις, η ενίσχυση για τα κοινά εξαρτώμενα τέκνα καταβάλλεται κατά το ήμισυ σε κάθε γονέα. Για τα μη κοινά εξαρτώμενα τέκνα, το ποσό μοιράζεται επίσης ισόποσα όταν και οι δύο γονείς τα δηλώνουν ως εξαρτώμενα, ενώ διαφορετικά καταβάλλεται εξ ολοκλήρου στον γονέα που τα δηλώνει.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι γονείς εξαρτώμενων τέκνων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια.

Ειδικότερα, το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το αντίστοιχο όριο ανέρχεται στις 39.000 ευρώ, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο μετά το πρώτο.

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την καταβολή της ενίσχυσης, η ΑΑΔΕ ενημερώνει ότι οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλεφωνικό κέντρο 1521 για διευκρινίσεις.