Με 1.500 ιδιοκτήτες ακινήτων ξεκινούν οι έλεγχοι στις βραχυχρόνιες μισθώσεις

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Στην ενεργοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών για τα ακίνητα που διατίθενται μέσω πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης προχωράει το υπουργείο Τουρισμού, δίνοντας σαφείς εντολές στις κατά τόπους Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού.

Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο, η διαδικασία ξεκινάει με ένα αρχικό δείγμα 1.500 ακινήτων, τα οποία επιλέχθηκαν τυχαία και απεστάλησαν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προς τη Διεύθυνση Ποιοτικών Προτύπων, από όπου και θα προωθηθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες. Επειδή οι συγκεκριμένες λίστες περιέχουν προσωπικά δεδομένα, οι υπάλληλοι καλούνται να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να διασφαλίσουν τον απόλυτα εμπιστευτικό χαρακτήρα των στοιχείων κατά την επεξεργασία τους.

Αν ο ιδιοκτήτης ανταποκριθεί και προσκομίσει τα ζητούμενα έγγραφα, τότε η διενέργεια επιτόπιας αυτοψίας στο ακίνητο δεν είναι πλέον υποχρεωτική.

Η διαδικασία που προβλέπεται από τη νομοθεσία ορίζει ότι οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού οφείλουν να στείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στους διαχειριστές ή τους ιδιοκτήτες των ακινήτων τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από την ημερομηνία του ελέγχου. Μέσω αυτής της έγγραφης ενημέρωσης, οι ελεγχόμενοι καλούνται να καταθέσουν εντός μιας συγκεκριμένης προθεσμίας όλα τα απαραίτητα παραστατικά που ορίζει ο νόμος. Αν ο ιδιοκτήτης ανταποκριθεί και προσκομίσει τα ζητούμενα έγγραφα, ολοκληρώνεται ουσιαστικά ο πρώτος διοικητικός έλεγχος, γεγονός που σημαίνει ότι η διενέργεια επιτόπιας αυτοψίας στο ακίνητο δεν είναι πλέον υποχρεωτική, αλλά επαφίεται στην κρίση και την αξιολόγηση των ίδιων των ελεγκτών της υπηρεσίας.

Στις περιπτώσεις που κριθεί απαραίτητο και αποφασιστεί τελικά να πραγματοποιηθεί επιτόπιος έλεγχος, οι αρμόδιοι υπάλληλοι είναι υποχρεωμένοι να φέρουν μαζί τους γραπτή εντολή ελέγχου. Για να εκδοθεί αυτή η εντολή, η εκάστοτε περιφερειακή υπηρεσία πρέπει προηγουμένως να ενημερώσει τη Διεύθυνση Ποιοτικών Προτύπων με όλα τα απαραίτητα στοιχεία που προβλέπει ο νόμος, ενώ τα σχετικά Φύλλα Ελέγχου είναι ήδη διαθέσιμα και αναρτημένα στην ιστοσελίδα του υπουργείου.

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Τέλος, προκειμένου να ρυθμιστούν όλες οι λεπτομέρειες και να δοθούν αναλυτικές διευκρινίσεις για την εφαρμογή των μέτρων, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή σύσκεψη των υπηρεσιών με τη συμμετοχή της γενικής γραμματέως Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Βασιλικής (Βάσια) Κουτσούκου, που χειρίζεται το κρίσιμο αυτό θέμα.

Οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις, που θεσμοθετήθηκαν με πρωτοβουλία της υπουργού Τουρισμού Ολγας Κεφαλογιάννη πέρυσι και τις οποίες καλούνται πλέον να αποδείξουν ότι πληρούν οι διαχειριστές, απορρέουν άμεσα από τη νομοθετική παρέμβαση του υπουργείου αναφορικά με τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των καταλυμάτων. Σύμφωνα με το πλαίσιο αυτό, τα ακίνητα πρέπει υποχρεωτικά να αποτελούν χώρους κύριας χρήσης, διαθέτοντας κατάλληλο φυσικό φωτισμό, επαρκή αερισμό και σύστημα κλιματισμού.

Παράλληλα, θεσπίζεται η υποχρέωση για ασφάλιση έναντι αστικής ευθύνης, ώστε να καλύπτονται τυχόν ζημιές ή ατυχήματα που μπορεί να προκληθούν στους φιλοξενουμένους. Σημαντικό σκέλος των ρυθμίσεων αφορά την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, με τους ιδιοκτήτες να οφείλουν να παρουσιάσουν πρόσφατη υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, να έχουν τοποθετήσει πυροσβεστήρες, ανιχνευτές καπνού και ρελέ αντιηλεκτροπληξίας, καθώς και τις απαραίτητες σημάνσεις διαφυγής. Τέλος, ο νόμος επιβάλλει τη διατήρηση πιστοποιητικού μυοκτονίας και απεντόμωσης, την ύπαρξη φαρμακείου με είδη πρώτων βοηθειών και τη διάθεση ενός χρηστικού οδηγού με τηλέφωνα πρώτης ανάγκης, στοιχεία που αποτελούν πλέον βασική προϋπόθεση για τη νόμιμη λειτουργία των συγκεκριμένων καταλυμάτων.