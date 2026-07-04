Airbnb: Ξεκίνησαν οι νέοι περιορισμοί – Ποιές περιοχές αφορά

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Το μέτρο ακολουθεί το μοντέλο που εφαρμόζεται ήδη σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας και έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση.

Νέοι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση ισχύουν από 1η Ιουλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 – Αφορούν και στην Α΄ Δημοτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης

Στη Θεσσαλονίκη, η αναστολή νέων εγγραφών αφορά την Α΄ Δημοτική Κοινότητα και θα ισχύσει από τον Ιούλιο έως το τέλος του 2026.

Αυτό σημαίνει ότι κατά το συγκεκριμένο διάστημα δεν θα μπορούν να προστεθούν νέα ακίνητα στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής για τη συγκεκριμένη περιοχή.

Στην Αθήνα, το «πάγωμα» νέων εγγραφών αφορά περιοχές με υψηλή συγκέντρωση καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το ιστορικό κέντρο, η Πλάκα, το Κουκάκι και το Μεταξουργείο.

Δεν επηρεάζονται τα ήδη νόμιμα καταλύματα

Η αναστολή αφορά νέες εγγραφές ακινήτων στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής.

Τα καταλύματα που ήδη λειτουργούν νόμιμα στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης δεν επηρεάζονται από το συγκεκριμένο μέτρο.

Στόχος η μακροχρόνια μίσθωση

Ο βασικός στόχος των περιορισμών είναι να αυξηθεί η διαθέσιμη προσφορά κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση.

Η παρέμβαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το στεγαστικό κόστος παραμένει υψηλό, ενώ η πίεση στην αγορά κατοικίας είναι έντονη σε περιοχές με μεγάλη τουριστική δραστηριότητα.

Τα πρόστιμα για παραβάσεις

Οι κυρώσεις για παραβάσεις είναι ιδιαίτερα αυστηρές.

Το πρόστιμο ανέρχεται στο 50% των εισοδημάτων από τη βραχυχρόνια μίσθωση και δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 20.000 ευρώ.

Σε περίπτωση υποτροπής μέσα στο ίδιο φορολογικό έτος, το ελάχιστο πρόστιμο διπλασιάζεται.

Έτσι, το κατώτατο ποσό της κύρωσης ανεβαίνει στις 40.000 ευρώ.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει και για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές όπου ισχύει απαγόρευση νέων εγγραφών.

Εφόσον τα ακίνητα αυτά μεταβιβαστούν για οποιονδήποτε λόγο, διαγράφονται από το Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής και δεν μπορούν να επανεγγραφούν όσο διαρκεί ο περιορισμός.

Την ίδια ώρα, η ζήτηση για βραχυχρόνια μίσθωση στην Ελλάδα παραμένει αυξημένη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της AirDNA, η ζήτηση στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 2% σε ετήσια βάση, ενώ η συνολική ευρωπαϊκή αγορά κατέγραψε μείωση 1,1%.

Παρά την αύξηση της ζήτησης, η προσφορά καταλυμάτων στην Ελλάδα περιορίστηκε κατά 2,3%.

Οι ενεργές καταχωρίσεις διαμορφώθηκαν στις 142.633, γεγονός που δείχνει μικρότερη διαθέσιμη προσφορά στην αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Αύξηση πληρότητας και τιμών

Η αύξηση της ζήτησης σε συνδυασμό με τη μείωση της προσφοράς οδήγησε σε βελτίωση της πληρότητας.

Η πληρότητα αυξήθηκε κατά 5,4% και έφτασε στο 58,1%, ενώ η μέση ημερήσια τιμή ανά διανυκτέρευση αυξήθηκε κατά 9,1% και διαμορφώθηκε στα 135,5 ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκε και το RevPAR, δηλαδή ο δείκτης εσόδων ανά διαθέσιμη διανυκτέρευση.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, αυξήθηκε κατά 15,1% και ανήλθε στα 78,7 ευρώ.

Οι νέοι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά παραμένει ισχυρή, με αυξημένη ζήτηση, υψηλότερες τιμές και βελτιωμένη πληρότητα.

Το κρίσιμο ζήτημα είναι αν το «πάγωμα» νέων εγγραφών σε περιοχές με έντονη πίεση θα συμβάλει ουσιαστικά στην αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση.