Φοιτητές κατά Μαρινάκη: «Επιχειρεί να συνδέσει το φοιτητικό κίνημα με την επίθεση στη Θεσσαλονίκη»

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Το ΜΑΣ, με ανακοίνωση της Εκτελεστικής Γραμματείας, υποστηρίζει ότι η εγκληματική επίθεση στη Θεσσαλονίκη δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη στοχοποίηση του οργανωμένου φοιτητικού κινήματος και των διεκδικήσεών του.

Το ΜΑΣ υποστηρίζει ότι η πρόσφατη εγκληματική επίθεση στη Θεσσαλονίκη δεν μπορεί να αποτελέσει αφορμή για τη στοχοποίηση του οργανωμένου φοιτητικού κινήματος, των φοιτητικών συλλόγων και των αγώνων της νεολαίας. Σε σχόλιο της Εκτελεστικής Γραμματείας, η οργάνωση ασκεί έντονη κριτική στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, κάνοντας λόγο για προσπάθεια σύνδεσης άσχετων γεγονότων.

Σύμφωνα με το ΜΑΣ, οι αναφορές κυβερνητικών στελεχών επιχειρούν να συνδέσουν έναν τραγικό θάνατο με τις διεκδικήσεις των φοιτητών, κάτι που, όπως επισημαίνει, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτό.

Κριτική στις κυβερνητικές δηλώσεις

Στην ανακοίνωσή του, το ΜΑΣ χαρακτηρίζει απαράδεκτη την προσπάθεια να συνδεθούν οι φοιτητικοί σύλλογοι με ομάδες και ενέργειες που, όπως αναφέρει, δεν έχουν καμία σχέση με το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα.

Παράλληλα, απορρίπτει τη «θεωρία των δύο άκρων», υποστηρίζοντας ότι τέτοιες προσεγγίσεις δεν θα περάσουν και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συκοφάντηση των κινητοποιήσεων και των διεκδικήσεων των φοιτητών.

Οι θέσεις ΜΑΣ για το φοιτητικό κίνημα

Το ΜΑΣ αναφέρει ότι το φοιτητικό κίνημα θα συνεχίσει να διεκδικεί, όπως υποστηρίζει, τα αιτήματα της νεολαίας και ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο.

Όπως σημειώνει, οι μορφές πάλης θα εξακολουθήσουν να αποφασίζονται μέσα από συλλογικές και δημοκρατικές διαδικασίες, ενώ δηλώνει ότι θα συνεχιστεί η αντιπαράθεση με την πολιτική των κυβερνήσεων.

Η Εκτελεστική Γραμματεία του ΜΑΣ εκφράζει επίσης την αντίθεσή της σε οποιαδήποτε σκέψη για νέα μέτρα καταστολής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δεν θα πρέπει να ληφθούν μέτρα που, όπως υποστηρίζει η οργάνωση, θα θέσουν στο στόχαστρο το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα και τη συλλογική διεκδίκηση.