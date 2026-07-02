Μετεγγραφές φοιτητών: Τι ισχύει για τα αδέρφια – Προϋποθέσεις, κριτήρια

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Η διαδικασία αφορά φοιτητές που έχουν εισαχθεί στα ΑΕΙ και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων ή άλλων προβλεπόμενων κατηγοριών εισαγωγής.

Τι ισχύει με τις μετεγγραφές και μετακινήσεις φοιτητών, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, βάσει της περσυνής εγκυκλίου.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά από 24 Σεπτεμβρίου έως και 2 Οκτωβρίου 2025 (ώρα 14:00) μέσω της ειδικής πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αιτηθούν είτε μετεγγραφή σε αντίστοιχο τμήμα είτε, υπό προϋποθέσεις, μετακίνηση σε τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου.

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Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν φοιτητές που εισήχθησαν:

μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ,

με το 10% χωρίς νέα εξέταση,

μέσω της ειδικής κατηγορίας σοβαρών παθήσεων,

ως μέλη της Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης.

Οι αιτήσεις μπορούν να αφορούν μετεγγραφή ή μετακίνηση, ανάλογα με την κατηγορία δικαιούχου.

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Πότε ξεκίνησαν οι αιτήσεις το 2025

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα ήταν ανοιχτή τις ακόλουθες ημερομηνίες για το 2025:

Έναρξη: Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Λήξη: Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025, ώρα 14:00

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του υπουργείου Παιδείας.

Οι βασικές προϋποθέσεις

Για τη μετεγγραφή απαιτείται:

αντιστοιχία του τμήματος προέλευσης και προορισμού,

να πληρούνται τα μόρια της βάσης μετεγγραφής,

το τμήμα υποδοχής να λειτουργεί στο αντίστοιχο έτος σπουδών.

Για τις μετακινήσεις σε τμήματα του ίδιου επιστημονικού πεδίου απαιτείται επιπλέον ο φοιτητής να πληροί τις προϋποθέσεις εισαγωγής του τμήματος που επιλέγει.

Ποιοι δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής

Μεταξύ άλλων, δικαίωμα μετεγγραφής δεν έχουν:

όσοι έχουν ήδη λάβει μετεγγραφή ή μετακίνηση,

όσοι έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών,

όσοι έχουν διακόψει τη φοίτησή τους,

όσοι εισήχθησαν σε ειδικές κατηγορίες που εξαιρούνται από τη νομοθεσία,

φοιτητές ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών.

Παράλληλα, δεν επιτρέπεται μετεγγραφή μεταξύ τμημάτων που βρίσκονται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα.

Οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια

Οι αιτήσεις με μοριοδότηση αξιολογούνται με βάση:

το κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα των τριών τελευταίων οικονομικών ετών,

την ιδιότητα τρίτεκνης ή πολύτεκνης οικογένειας,

την ορφάνια,

τη μονογονεϊκή οικογένεια,

την ύπαρξη αναπηρίας ή σοβαρής πάθησης σε μέλος της οικογένειας.

Η μοριοδότηση πραγματοποιείται μέσω αυτόματης διασταύρωσης στοιχείων με την ΑΑΔΕ.

Τι ισχύει για αδέλφια φοιτητές

Η εγκύκλιος προβλέπει ειδικό καθεστώς για αδέλφια που σπουδάζουν σε διαφορετικές πόλεις.

Οι διατάξεις αφορούν:

φοιτητές πρώτου έτους που έχουν αδελφό ή αδελφή σε άλλο ΑΕΙ,

τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες,

περιπτώσεις κοινής μετεγγραφής αδελφών, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις σχετικά με τη μόνιμη κατοικία, το εισόδημα και την ύπαρξη αντίστοιχων τμημάτων.

Μετά την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων, οι επιτυχόντες καλούνται να καταθέσουν στις Γραμματείες των Τμημάτων όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως:

εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης,

βεβαίωση εγγραφής,

πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

πιστοποιητικά αναπηρίας ή ιατρικές γνωματεύσεις, όπου απαιτούνται,

λοιπά δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τα δηλωθέντα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.