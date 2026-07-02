Στάση εργασίας από την ΑΔΕΔΥ – Δείτε πότε
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Η ΑΔΕΔΥ προκήρυξε πανδημοσιοϋπαλληλική στάση εργασίας στις 14 Ιουλίου και καλεί σε συγκέντρωση στα Προπύλαια, εκφράζοντας την αντίθεσή της στην προωθούμενη Συνταγματική Αναθεώρηση.
Η ΑΔΕΔΥ προχωρά σε πανδημοσιοϋπαλληλική κινητοποίηση την Τρίτη 14 Ιουλίου, εκφράζοντας την αντίθεσή της στην επιχειρούμενη, όπως αναφέρει, Συνταγματική Αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση.
Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ στις 30 Ιουνίου, με την οργάνωση να ανακοινώνει στάση εργασίας και να καλεί τους εργαζόμενους του Δημοσίου σε μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις.
Πότε θα πραγματοποιηθεί η στάση εργασίας
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ, η στάση εργασίας θα ισχύσει την Τρίτη 14 Ιουλίου, από τις 11:00 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου.
Παράλληλα, η ΑΔΕΔΥ καλεί τους δημοσίους υπαλλήλους να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση που έχει προγραμματιστεί για τις 12:00 στα Προπύλαια, μαζί με φοιτητικούς συλλόγους, ενώ στη συνέχεια αναμένεται να πραγματοποιηθεί πορεία προς τη Βουλή.
Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ
Στην ανακοίνωσή της, η ΑΔΕΔΥ τονίζει ότι η κινητοποίηση εντάσσεται στον αγώνα για μόνιμη και σταθερή εργασία, πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και αντίθεση, όπως αναφέρει, στη φίμωση των εργαζομένων.
Παράλληλα, επισημαίνει ότι διεκδικεί δημόσια και δωρεάν Παιδεία και Υγεία για όλους, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι να βρεθούν στο επίκεντρο οι ανάγκες των εργαζομένων και της κοινωνίας.
Με πληροφορίες από την ΕΡΤ.
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