Μηχανογραφικό 2026: Τα 7 συχνότερα λάθη των υποψηφίων – Πώς να επιλέξεις σωστά τις σπουδές σου

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Η Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Ροζαλία Αγγελάκη εξηγεί αποκλειστικά στο iPaidia.gr τα συχνότερα λάθη που κάνουν οι υποψήφιοι κατά τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου και δίνει χρήσιμες συμβουλές για πιο σωστές επιλογές.

Το Μηχανογραφικό 2026 αποτελεί το επόμενο καθοριστικό βήμα για χιλιάδες υποψηφίους μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Η διαδικασία επιλογής σχολών δεν αφορά μόνο την εισαγωγή σε ένα πανεπιστημιακό τμήμα, αλλά μια απόφαση που μπορεί να επηρεάσει τη μελλοντική επαγγελματική και ακαδημαϊκή πορεία κάθε μαθητή.

Η Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Ροζαλία Αγγελάκη, μιλώντας αποκλειστικά στο iPaidia.gr, επισημαίνει τα επτά συνηθέστερα λάθη που επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο κατά τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου και εξηγεί τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι πριν προχωρήσουν στην οριστική υποβολή.

Μηχανογραφικό 2026: Νέες σχολές και αλλαγές στα επιστημονικά πεδία

Ποιά είναι τα πιο συνχά λάθη; Αναλυτικά όλα όσα μας αποκαλύπτει η κ. Αγγελάκη:

Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών, χιλιάδες μαθητές βρίσκονται μπροστά σε μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις της ζωής τους: τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Και όμως, κάθε χρόνο πολλοί υποψήφιοι κάνουν λάθη που αργότερα μετανιώνουν.

Το Μηχανογραφικό δεν είναι απλώς μια λίστα σχολών. Είναι μια απόφαση που μπορεί να επηρεάσει τις σπουδές, την επαγγελματική πορεία και την καθημερινότητά σου για πολλά χρόνια.

Πριν πατήσεις «οριστική υποβολή», διάβασε προσεκτικά τα 7 συχνά λάθη που πραγματοποιούν κάθε χρόνο οι μαθητές.

1. Δηλώνουν σχολές μόνο με βάση τα μόρια

Αυτό είναι ίσως το πιο συχνό λάθος. Πολλοί μαθητές κοιτάζουν αποκλειστικά τις περσινές βάσεις και επιλέγουν σχολές μόνο επειδή μπορούν να εισαχθούν σε αυτές ή επιλέγουν σχολές με πιο υψηλά μόρια γιατί θεωρούν ότι είναι πιο καλή επιλογή για εκείνους. Στην πραγματικότητα όμως, η αξία μιας σχολής δεν “μετριέται” από τα μόρια, γι αυτό, υπάρχουν και πολλά τμήματα “διαμάντια”, με χαμηλή βάση εισαγωγής.

Η σωστή ερώτηση πριν τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου, δεν είναι:

Μηχανογραφικό 2026: Νέες σχολές και αλλαγές στα επιστημονικά πεδία

«Πού περνάω;» Αλλά: “Πού θέλω πραγματικά να σπουδάσω”;

2. Βάζουν σχολές επειδή τις προτείνουν άλλοι

Συγγενείς, φίλοι και γνωστοί συχνά εκφράζουν γνώμη για το ποια σχολή «έχει μέλλον». Όμως η κατάλληλη σχολή για έναν μαθητή μπορεί να είναι εντελώς ακατάλληλη για κάποιον άλλο. Η επιλογή πρέπει να βασίζεται στην προσωπικότητα, στα ενδιαφέροντα και στις δεξιότητές σου. Η ενημέρωση για τμήματα, σπουδές και το μηχανογραφικό δελτίο, πρέπει να πραγματοποιείται μόνο με την καθοδήγηση ειδικών, Συμβούλων Σταδιοδρομίας, και όχι βασισμένη στην προσωπική άποψη και τα βιώματα του περίγυρου μας. Χρειάζεται έγκυρη ενημέρωση για μια τόσο σημαντική απόφαση!

3.Δεν γνωρίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των τμημάτων

Στην τελική ευθεία: Πότε βγαίνουν οι Βάσεις 2026, πότε κάνουμε Μηχανογραφικό- Πλήρης οδηγός

Πολλά τμήματα έχουν παρόμοιους τίτλους αλλά διαφορετικές επαγγελματικές προοπτικές, αλλά υπάρχουν και τμήματα με “κρυφά” επαγγελματικά δικαιώματα, τα οποία μπορούν να σε οδηγήσουν σε αρκετές επαγγελματικές διαδρομές.

Πριν δηλώσεις μια σχολή, ενημερώσου για:

Τα επαγγελματικά δικαιώματα,

Τα μεταπτυχιακά που οδηγεί με την ολοκλήρωση των σπουδών σε αυτά,

Τις επαγγελματικές διεξόδους,

Τις δυνατότητες εξέλιξης.

4.Αγνοούν τμήματα που δεν τους είναι “οικεία”

Υπάρχουν πανεπιστημιακά τμήματα με ιδιαίτερα ενδιαφέροντα γνωστικά αντικείμενα, τα οποία είναι αρκετά σύγχρονα και ευθυγραμμίζονται με τις τάσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Πολλοί μαθητές δεν τα εξετάζουν καν επειδή δεν είναι τόσο γνωστά όσο οι παραδοσιακές σχολές. Αυτό έχεις ως αποτέλεσμα, να χάσουν την ευκαιρία να εισαχθούν σε αρκετά αξιόλογα τμήματα και αντικείμενα σπουδών.

5.Συμπληρώνουν μηχανογραφικό δελτίο με βάση την πόλη φοίτησης

Μια πολύ συνήθης τακτική από τους μαθητές, είναι η δήλωση σχολών με γνώμονα την πόλη , και όχι το αντικείμενο σπουδών. Κάθε χρόνο, δεκάδες μαθητές “χάνουν” τμήματα που τους ταιριάζουν επειδή δεν αξιολογούν ορθά το αντικείμενο σπουδών. Προσπαθούμε να φτιάχνουμε μια γκάμα τμημάτων σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος, ώστε να αυξήσουμε τις πιθανότητες εισαγωγής σε τμήματα που ανταποκρίνονται στις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα μας.

6.Δεν βάζουν τις σχολές με πραγματική σειρά προτίμησης

Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη είναι να μην υπάρχει σωστή “στρατηγική” ιεράρχησης των σχολών.

Το Μηχανογραφικό συμπληρώνεται με βάση τη σειρά που πραγματικά προτιμάς τις σχολές, ομαδοποιώντας τες με τρόπο που να αυξάνει τις πιθανότητες να εισαχθείς σε τμήμα με το αντικείμενο σπουδών που σου αρέσει περισσότερο.

7.Συμπληρώνω το Μηχανογραφικό χωρίς επαγγελματικό προσανατολισμό

Η επιλογή σχολής δεν πρέπει να γίνεται βιαστικά και στην τύχη! Η σωστή απόφαση προκύπτει όταν ο μαθητής γνωρίζει:

Τα ενδιαφέροντά του,

Τα δυνατά του σημεία,

Την προσωπικότητά του,

Τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα τμήματα.

Πότε Ανοίγει το Μηχανογραφικό 2026;

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει κάθε χρόνο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για τη συμπλήρωση και υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Συνήθως μετά την 1η εβδομάδα του Ιουλίου ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή των Μηχανογραφικών. Για τον λόγο αυτό οι υποψήφιοι πρέπει να παρακολουθούν συστηματικά τις επίσημες ανακοινώσεις και να μην αφήσουν τη διαδικασία για την τελευταία στιγμή.

Το Μηχανογραφικό Δελτίο είναι ίσως η σημαντικότερη εκπαιδευτική απόφαση που καλείται να πάρει ένας μαθητής μετά τις Πανελλήνιες.

Η σωστή επιλογή δεν βασίζεται μόνο στα μόρια αλλά στην αυτογνωσία, στην ενημέρωση και στον σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό.

Πριν οριστικοποιήσεις το Μηχανογραφικό σου, αφιέρωσε χρόνο για να εξετάσεις όλες τις επιλογές σου και ζήτα την βοήθεια ενός ειδικού, ώστε να αποφύγεις λάθη και “παγίδες”.

Γιατί η καλύτερη σχολή δεν είναι εκείνη που έχει τα περισσότερα μόρια, αλλά εκείνη που ταιριάζει πραγματικά σε εσένα.