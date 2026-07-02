Ενοίκια: Τι μπορεί να κάνει ο ιδιοκτήτης όταν ο ενοικιαστής δεν αποχωρεί μετά τη λήξη της μίσθωσης

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Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας ενημερώνει τους ιδιοκτήτες ακινήτων για τις νόμιμες ενέργειες που μπορούν να ακολουθήσουν όταν ο ενοικιαστής παραμένει στο ακίνητο μετά τη λήξη της μίσθωσης.

Η λήξη της μίσθωσης δεν σημαίνει πάντα ότι το ακίνητο παραδίδεται άμεσα στον ιδιοκτήτη. Σε περιπτώσεις όπου ο ενοικιαστής εξακολουθεί να διαμένει στο ακίνητο χωρίς τη συναίνεση του ιδιοκτήτη, η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) παρουσιάζει τα βασικά βήματα που προβλέπει η νομοθεσία.

Σύμφωνα με την ΕΕΚΕ, ο ιδιοκτήτης διαθέτει συγκεκριμένα δικαιώματα για να ανακτήσει το ακίνητό του, ωστόσο η διαδικασία πρέπει να ακολουθήσει αποκλειστικά τη νόμιμη οδό.

Πότε θεωρείται ότι έχει λήξει η μίσθωση

Η ΕΕΚΕ διευκρινίζει ότι όταν η μίσθωση έχει συμφωνηθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα, όπως για παράδειγμα τρία χρόνια, ολοκληρώνεται αυτοδικαίως με τη λήξη της διάρκειάς της, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ειδοποίηση.

Αντίθετα, στις μισθώσεις αορίστου χρόνου απαιτείται προηγουμένως έγγραφη καταγγελία, σύμφωνα με όσα προβλέπονται είτε στη σύμβαση είτε από τη νομοθεσία.

Ποιες είναι οι νόμιμες ενέργειες του ιδιοκτήτη

Η Ένωση συστήνει αρχικά να προηγηθεί επικοινωνία με τον ενοικιαστή και να ζητηθεί η αποχώρησή του, υπενθυμίζοντας ότι η μίσθωση έχει λήξει.

Εφόσον δεν υπάρξει ανταπόκριση, μπορεί να αποσταλεί εξώδικη δήλωση μέσω δικηγόρου.

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Εάν ο ενοικιαστής εξακολουθήσει να παραμένει στο ακίνητο χωρίς ενεργή σύμβαση, ο ιδιοκτήτης μπορεί να προσφύγει στη Δικαιοσύνη, είτε με αγωγή απόδοσης του μισθίου είτε με αίτηση για έκδοση διαταγής απόδοσης του μισθίου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΕΚΕ, οι διαδικασίες αυτές μπορούν να κινηθούν τρεις μήνες μετά την αποστολή του εξωδίκου, απαιτούν τη συνδρομή δικηγόρου και αποτελούν τον μοναδικό νόμιμο τρόπο για την ανάκτηση του ακινήτου.

Τι δεν επιτρέπεται να κάνει ο ιδιοκτήτης

Η ΕΕΚΕ επισημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να προχωρήσει σε ιδιωτικές ενέργειες, όπως αλλαγή κλειδαριών ή διακοπή της ηλεκτροδότησης και της υδροδότησης, όσο διαρκεί η μίσθωση.

Όπως αναφέρει, τέτοιες πρακτικές είναι παράνομες και μπορεί να θεωρηθούν παραβίαση των όρων της μισθωτικής σχέσης.

Τι ισχύει για τη σιωπηρή παράταση της μίσθωσης

Σύμφωνα με την ΕΕΚΕ, εάν ο ενοικιαστής εξακολουθεί να χρησιμοποιεί το ακίνητο μετά τη λήξη της μίσθωσης και ο ιδιοκτήτης δεν αντιδρά, υπάρχει το ενδεχόμενο να θεωρηθεί ότι η μίσθωση έχει παραταθεί σιωπηρά.

Στην περίπτωση αυτή, η μίσθωση θεωρείται ότι συνεχίζεται ως αορίστου χρόνου και εξακολουθούν να ισχύουν οι ίδιοι όροι.

Για τον λόγο αυτό, η Ένωση συμβουλεύει τους ιδιοκτήτες να ενεργούν έγκαιρα, να ελέγχουν αν η σύμβασή τους έχει λήξει, να προχωρούν σε έγγραφες ενέργειες ώστε να αποφεύγονται παρεξηγήσεις και, όταν χρειάζεται, να απευθύνονται σε δικηγόρο ή στην ίδια την ΕΕΚΕ για δωρεάν νομική καθοδήγηση.