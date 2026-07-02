Νομοσχέδιο – «σκούπα» από το Υπουργείο Παιδείας: Τέλος εποχής για την ΑΣΠΑΙΤΕ – Αλλαγές και σε σχολεία, εκδρομές, αξιολόγηση

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Το επιτελείο της υπουργού Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη συγκεντρώνει εκκρεμότητες από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, με στόχο αυτές να ενσωματωθούν στο νέο πολυνομοσχέδιο «σκούπα», το οποίο εκτιμάται ότι θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση τον Ιούλιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που είναι σε θέση να γνωρίζει το iPaidia.gr, έρχονται αλλαγές σε κρίσιμα πεδία της σχολικής καθημερινότητας

Το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας θα έχει παρεμβάσεις στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων, στην αξιολόγηση μαθητών, στους Συμβούλους Εκπαίδευσης και στις μαθητικές εκδρομές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βασική επιδίωξη των ρυθμίσεων είναι η απλοποίηση των διαδικασιών και η μείωση των διοικητικών βαρών που συνοδεύουν σήμερα την εφαρμογή της αξιολόγησης. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η προσπάθεια περιορισμού της γραφειοκρατίας στα σχολεία.

Η ΑΣΠΑΙΤΕ στο ΕΚΠΑ

Κεντρική διάταξη του πολυνομοσχεδίου θα αποτελεί η απορρόφηση της ΑΣΠΑΙΤΕ από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πρόκειται για μεταρρύθμιση που αναμένεται να αλλάξει τον χάρτη της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στον τομέα της παιδαγωγικής και τεχνολογικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών.

Η αλλαγή αυτή τοποθετεί την ΑΣΠΑΙΤΕ σε νέο ακαδημαϊκό πλαίσιο, με επίκεντρο τη σύνδεση της παιδαγωγικής κατάρτισης με ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας. Η ρύθμιση αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα βασικά σημεία του πολυνομοσχεδίου.

Αναμένεται να ενταχθούν, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι διατάξεις που αφορούν τόσο την απορρόφηση της ΑΣΠΑΙΤΕ από το ΕΚΠΑ, όσο και τη ρύθμιση για την ισοτιμία πτυχίων ΤΕΙ με πανεπιστημιακού επιπέδου.

Η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας επέλεξε να μεταθέσει χρονικά το σύνολο των παρεμβάσεων, προκειμένου να υπάρξει μια ολιστική αντιμετώπιση των εκκρεμοτήτων σε όλες τις βαθμίδες.

Ο οδικός χάρτης προβλέπει ότι το κείμενο του νομοσχεδίου θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση εντός του Ιουνίου, ανοίγοντας τον δρόμο για την ψήφισή του πριν το κλείσιμο της Βουλής για το καλοκαίρι.

Η μεγάλη είδηση αφορά το μέλλον της ΑΣΠΑΙΤΕ, η οποία οδεύει οριστικά προς το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. καθώς η συμφωνία φαίνεται πως έχει «κλειδώσει», με το Υπουργείο να ικανοποιεί το σύνολο των αιτημάτων της Διοικούσας Επιτροπής και των καθηγητών.

Οι τρεις βασικοί πυλώνες της συμφωνίας, προβλέπουν: πενταετή φοίτηση, πλήρη κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων και ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο μεταπτυχιακού επιπέδου (Integrated Master), ευθυγραμμίζοντας το ίδρυμα με τα ευρωπαϊκά στάνταρ.

Ακόμα, οι κρίσεις των καθηγητών θα διενεργούνται με το αυστηρό αλλά αναγνωρισμένο πλαίσιο του νόμου 4009/2011.

Η θετική εισήγηση της ΕΘΑΑΕ και η σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ καθιστούν τη νομοθέτηση της ένταξης «μονόδρομο», βάζοντας με αυτόν τον τρόπο τέλος σε μια μεταβατική περίοδο δεκαετιών.

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Αλλαγές στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων

Το πολυνομοσχέδιο αναμένεται να περιλαμβάνει παρεμβάσεις στο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων. Στόχος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είναι η διαδικασία να γίνει πιο απλή και λιγότερο επιβαρυντική διοικητικά.

Η ρύθμιση προβλέπει, μεταξύ άλλων, την ενοποίηση των πεδίων Α1 και Α2. Η αλλαγή αυτή παρουσιάζεται ως μέρος της συνολικότερης προσπάθειας για περιορισμό της γραφειοκρατίας που καταγράφεται σήμερα κατά την εφαρμογή των σχετικών διαδικασιών.

Αύξηση των Συμβούλων Εκπαίδευσης

Παράλληλα, το Υπουργείο Παιδείας προωθεί αύξηση του αριθμού των θέσεων των Συμβούλων Εκπαίδευσης. Η παρέμβαση αυτή συνδέεται με την ανάγκη κάλυψης υπαρχουσών αναγκών στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Η ενίσχυση του θεσμού των Συμβούλων Εκπαίδευσης αποσκοπεί στην καλύτερη παιδαγωγική και διοικητική υποστήριξη των σχολικών μονάδων. Με τον τρόπο αυτό, το υπουργείο επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο τους στην καθημερινή λειτουργία των σχολείων.

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Νέο πλαίσιο αξιολόγησης μαθητών

Σημαντικές αλλαγές αναμένονται και στο πεδίο της αξιολόγησης των μαθητών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, το πολυνομοσχέδιο θα περιλαμβάνει νέο πλαίσιο αξιολόγησης για το Λύκειο.

Παράλληλα, στο Υπουργείο Παιδείας εξετάζονται αντίστοιχες παρεμβάσεις και για το Δημοτικό Σχολείο. Οι αλλαγές αυτές αναμένεται να αποτελέσουν ένα από τα βασικά σημεία του νέου πλαισίου που θα τεθεί προς εφαρμογή.

Ρυθμίσεις για τις μαθητικές εκδρομές

Στο πολυνομοσχέδιο θα ενσωματωθούν και οι νέες ρυθμίσεις για τις μαθητικές εκδρομές, οι οποίες έχουν ήδη προαναγγελθεί από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.

Στόχος είναι η καθιέρωση σαφούς πλαισίου δικαιωμάτων και υποχρεώσεων για σχολεία, εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ενίσχυση της ασφάλειας κατά τις μετακινήσεις.