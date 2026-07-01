Παραλίγο τραγωδία 2,5 ετών παιδάκι – Έπεσε σε πισίνα και πατάπιε μεγάλη ποσότητα νερού
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Παραλίγο να πνιγεί σε πισίνα αγοράκι 2,5 ετών στη Μύκονο - Μεταφέρθηκε στο Παίδων
Την τελευταία στιγμή αποφεύχθηκε μία τραγωδία στη Μύκονο, όταν ένα αγοράκι 2,5 ετών ξέφυγε για λίγα λεπτά από την προσοχή του πατέρα του και έπεσε σε πισίνα.
Το παιδί από τη Γερμανία, ανασύρθηκε άμεσα, ωστόσο είχε καταπιεί μεγάλη ποσότητα νερού.
Αρχικά του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια διακομίστηκε για νοσηλεία στο Νοσοκομείο Παίδων, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις και να παρακολουθηθεί η κατάσταση της υγείας του.
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