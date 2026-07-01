Πώς η Επαγγελματική Εκπαίδευση και η Διά Βίου Μάθηση δημιουργούν νέες ευκαιρίες

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Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν τις εμπειρίες, τα επιτεύγματα, τους προβληματισμούς, τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν και τις προσδοκίες τους για το μέλλον, αναδεικνύοντας μέσα από τις προσωπικές τους διαδρομές το ουσιαστικό αποτύπωμα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Διά Βίου Μάθησης στη ζωή των πολιτών.

Μία ιδιαίτερα συμβολική συνάντηση, αφιερωμένη στη δύναμη της μάθησης, των δεξιοτήτων και της προσωπικής προσπάθειας, πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, όπου ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κωνσταντίνος Βλάσης και η Γενική Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης Όλγα Καφετζοπούλου υποδέχθηκαν μαθητές, καταρτιζόμενους και εκπαιδευόμενους από εκπαιδευτικές δομές που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία ΕΕΚ και ΔΒΜ.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του Πρότυπου ΕΠΑ.Λ. Περάματος, της ΣΑΕΚ Αμαρουσίου, της Επαγγελματικής Σχολής Κατάρτισης (ΕΣΚ) Περάματος, του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Αχαρνών και, μέσω διαδικτυακής σύνδεσης, του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Ελεώνα Θηβών που λειτουργεί στο Κατάστημα Κράτησης Γυναικών. Παράλληλα, συμμετείχε και η Διευθύντρια του Πρότυπου ΕΠΑ.Λ. Ελευσίνας, εκπροσωπώντας τον θεσμό του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας.

Ιδιαίτερη αξία στη συνάντηση προσέδωσε το γεγονός ότι γύρω από το ίδιο τραπέζι βρέθηκαν άνθρωποι διαφορετικών ηλικιών, εμπειριών και αφετηριών. Νέοι που σχεδιάζουν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα, καταρτιζόμενοι που αναπτύσσουν εξειδικευμένες δεξιότητες, αλλά και εκπαιδευόμενοι που επέστρεψαν στη μαθησιακή διαδικασία μετά από πολλά χρόνια, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η εκπαίδευση αποτελεί διαρκή δυνατότητα προσωπικής εξέλιξης, κοινωνικής συμμετοχής και επαγγελματικής προόδου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναδείχθηκαν η αξία των επαγγελματικών δεξιοτήτων, ο ρόλος της μαθητείας ως γέφυρας μετάβασης στην απασχόληση, η συμβολή των δημόσιων δομών κατάρτισης στην επαγγελματική ανάπτυξη των νέων, καθώς και η σημασία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας στην κοινωνική ένταξη, την προσωπική ενδυνάμωση και την επανασύνδεση των ενηλίκων με τη μάθηση. Παράλληλα, οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών δομών ανέπτυξαν σκέψεις, προτάσεις και προβληματισμούς που απορρέουν από την καθημερινή εκπαιδευτική πράξη, συμβάλλοντας σε έναν ουσιαστικό διάλογο με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.

Παράλληλα, εξέφρασαν την ιδιαίτερη ικανοποίησή τους για την πρωτοβουλία της συνάντησης, επισημαίνοντας ότι σπάνια δίνεται η δυνατότητα τόσο άμεσης και ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας, των εκπαιδευτικών στελεχών και των ίδιων των εκπαιδευομένων. Τονίστηκε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ανέδειξε στην πράξη την αξία της εγγύτητας του Υπουργείου με τις εκπαιδευτικές δομές και τους ανθρώπους τους, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός χρήσιμου και απαραίτητου πεδίου διαλόγου και ανταλλαγής εμπειριών.

Ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κωνσταντίνος Βλάσης δήλωσε:«Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε ιστορίες που αποδεικνύουν ότι η εκπαίδευση δεν είναι απλώς μια διαδικασία απόκτησης γνώσεων. Είναι δύναμη αλλαγής, προσωπικής υπέρβασης και δημιουργίας νέων προοπτικών.

Στο ίδιο τραπέζι βρέθηκαν νέοι άνθρωποι που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην επαγγελματική τους πορεία, καταρτιζόμενοι που καλλιεργούν σύγχρονες δεξιότητες και ενήλικες εκπαιδευόμενοι που αποφάσισαν να διεκδικήσουν μια νέα ευκαιρία στη γνώση και στη ζωή. Όλοι τους μάς υπενθύμισαν ότι η θέληση για πρόοδο δεν έχει ηλικία, κοινωνική αφετηρία ή περιορισμούς.

Η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και η Διά Βίου Μάθηση αποτελούν σήμερα μία από τις σημαντικότερες εκπαιδευτικές και κοινωνικές επιλογές της χώρας. Συνδέουν τη γνώση με τις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας, δημιουργούν προοπτικές απασχόλησης, ενισχύουν την παραγωγική δυναμική της χώρας και προσφέρουν ευκαιρίες εξέλιξης σε κάθε στάδιο της ζωής.

Οι άνθρωποι που γνωρίσαμε σήμερα εκπροσωπούν συμβολικά τους χιλιάδες μαθητές, μαθητευόμενους, καταρτιζόμενους και εκπαιδευόμενους που φοιτούν στις δομές μας σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μέσα από την προσπάθεια και την επιμονή τους αναδεικνύουν καθημερινά την αξία ενός εκπαιδευτικού συστήματος που δίνει ευκαιρίες, καλλιεργεί δεξιότητες και δεν αφήνει κανέναν πίσω.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους διευθυντές, τους εκπαιδευτικούς και όλα τα στελέχη των δομών για το έργο που επιτελούν. Πίσω από κάθε επιτυχημένη εκπαιδευτική διαδρομή βρίσκεται μια κοινότητα ανθρώπων που πιστεύει στις δυνατότητες των εκπαιδευομένων και εργάζεται καθημερινά για να τις αναδείξει.»

Η Γενική Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης Όλγα Καφετζοπούλου ανέφερε :«Οι ιστορίες που ακούσαμε σήμερα αποτυπώνουν με τον πιο ουσιαστικό τρόπο την αποστολή των δομών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Διά Βίου Μάθησης.

Πίσω από κάθε εργαστήριο, κάθε πρόγραμμα κατάρτισης, κάθε τάξη μαθητείας και κάθε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας βρίσκονται άνθρωποι που αποκτούν γνώσεις, αναπτύσσουν δεξιότητες, ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους και διευρύνουν τους ορίζοντές τους.

Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να δημιουργούμε ένα σύγχρονο, ποιοτικό και συμπεριληπτικό περιβάλλον μάθησης που θα δίνει σε όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας ή αφετηρίας, τη δυνατότητα να εξελίσσονται, να προοδεύουν και να διεκδικούν το μέλλον που επιθυμούν.

Η σημερινή συνάντηση επιβεβαίωσε ότι η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και η Διά Βίου Μάθηση δεν αφορούν μόνο εκπαιδευτικές διαδρομές, αλλά ανθρώπους, ευκαιρίες και πραγματικές ιστορίες προσωπικής ενδυνάμωσης.»

Ξεχωριστή συγκίνηση προκάλεσαν προσωπικές μαρτυρίες εκπαιδευομένων που ανέδειξαν τη βαθιά επίδραση της εκπαίδευσης στη ζωή τους. Εκπαιδευόμενη από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αχαρνών περιέγραψε πως η επιστροφή της στη μάθηση την έκανε να αισθάνεται ξανά «σαν να είναι 18 χρονών», ενώ άλλη από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ελεώνα Θηβών ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «κάθε μέρα μακριά από το σχολείο είναι χαμένη μέρα από τη ζωή μου» και ότι μέσα από το σχολείο «βρήκα ξανά το παιδί που είχα μέσα μου και το είχα χάσει». Οι μαρτυρίες αυτές επιβεβαιώνουν με τον πιο αυθεντικό τρόπο τη δύναμη της εκπαίδευσης να μεταμορφώνει ζωές, να καλλιεργεί την αυτοπεποίθηση και να δημιουργεί νέες προοπτικές.

Μέσα σε ένα κλίμα αμεσότητας, χιούμορ και δημιουργικού διαλόγου, η συνάντηση ανέδειξε τη δυναμική της εκπαιδευτικής κοινότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Διά Βίου Μάθησης. Κοινή επιθυμία όλων των συμμετεχόντων ήταν ανάλογες πρωτοβουλίες διαλόγου να καθιερωθούν και στο μέλλον, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τους δεσμούς μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας, των εκπαιδευτικών δομών και των ανθρώπων που υπηρετούν και ωφελούνται από αυτές.