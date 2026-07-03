Φορολογικές Δηλώσεις: Τα «ραντεβού» με την εφορία για τον Ιούλιο – Οι ημερομηνίες «κλειδί»

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Πρόκειται για έναν δύσκολο μήνα, καθώς πέρα από την εκπνοή της προθεσμίας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων στις 15 Ιουλίου, οι φορολογούμενοι πρέπει να τακτοποιήσουν και τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, όπως την εξόφληση του φόρου εισοδήματος και την καταβολή της 5ης δόσης ΕΝΦΙΑ.

Επιπλέον, ήδη από την αρχή του μήνα ξεκινά η υποχρεωτική διασύνδεση των αυτόματων πωλητών, μια διαδικασία που θα βοηθήσει την ΑΑΔΕ να παρακολουθεί τις λιανικές συναλλαγές.

Οι ημερομηνίες «κλειδί»

Διασύνδεση αυτόματων πωλητών: Την 1η Ιουλίου ξεκίνησε η υποχρεωτική διασύνδεση των αυτόματων πωλητών με ειδικό Α.ΔΗ.Μ.Ε. (Αυτόματη Δημοσιοποίηση Μηχανών Εξυπηρέτησης) αποτελεί βασική απαίτηση της ΑΑΔΕ για την καταγραφή και διαβίβαση των λιανικών συναλλαγών.

Φορολογικές δηλώσεις: Έως τις 15 Ιουλίου θα πρέπει να φροντίσουν για την οριστικοποίηση των φορολογικών τους δηλώσεων οι υπόχρεοι φορολογούμενοι.

Φόρος εισοδήματος: Ο φόρος εισοδήματος μπορεί να καταβληθεί είτε εφάπαξ, είτε σε έως οκτώ μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026 και η τελευταία έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2027.

Ενώ έκπτωση φόρου από 2 έως 4% θα έχουν όσοι επιλέξουν την εφάπαξ εξόφληση.

5η δόση ΕΝΦΙΑ: Όσοι επέλεξαν εξόφληση ΕΝΦΙΑ σε δόσεις, καλούνται να πληρώσουν την 5η δόση μέχρι το τέλος Ιουλίου.

Τροποποιητικές δηλώσεις: Υπενθυμίζεται πως η ΑΑΔΕ έχει ενεργοποιήσει στην πλατφόρμα myAADE την εφαρμογή για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων που αφορούν αναδρομικά μισθών και συντάξεων του 2024, με προθεσμία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.