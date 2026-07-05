Άνοιγμα σχολείων: Πότε επιστρέφουν μαθητές και εκπαιδευτικοί – Πότε θα γίνει ο Αγιασμός 2026

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Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2026-2027 να πλησιάζει, η Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 έχει προγραμματιστεί ως η ημέρα κατά την οποία μαθητές, εκπαιδευτικοί και το σύνολο της σχολικής κοινότητας θα επιστρέψουν στις σχολικές μονάδες μετά τη θερινή διακοπή.

Αγιασμός– Η επανέναρξη της λειτουργίας των σχολείων θα σηματοδοτήσει το τέλος μιας περιόδου σχεδόν τριών μηνών διακοπών, ενώ το Υπουργείο Παιδείας προετοιμάζει τις απαραίτητες εγκυκλίους που θα ρυθμίζουν τις διαδικασίες των πρώτων ημερών της νέας σχολικής χρονιάς.

Οι εγκύκλιοι που αναμένονται πριν από την έναρξη

Προς το τέλος του καλοκαιριού το Υπουργείο Παιδείας αναμένεται να προχωρήσει στην έκδοση των εγκυκλίων που αφορούν την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

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Οι οδηγίες θα καλύπτουν τον αγιασμό, τη διανομή των σχολικών βιβλίων και την έναρξη των μαθημάτων, ώστε να ολοκληρωθεί η προετοιμασία για την επιστροφή των σχολείων στην κανονική λειτουργία.

Χωρίς ουσιαστικές αλλαγές στη λειτουργία των σχολείων

Με βάση τον έως τώρα προγραμματισμό, δεν αναμένονται σημαντικές μεταβολές στο πλαίσιο λειτουργίας των σχολικών μονάδων για τη νέα χρονιά.

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Ως εκ τούτου, η διαδικασία έναρξης του σχολικού έτους προβλέπεται να κινηθεί στο ίδιο πλαίσιο, με τις σχετικές εγκυκλίους να εξειδικεύουν τις απαραίτητες λεπτομέρειες για τις πρώτες ημέρες λειτουργίας.

Η επιστροφή της σχολικής κοινότητας

Η Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 αποτελεί, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, την ημερομηνία επιστροφής της εκπαιδευτικής κοινότητας στην καθημερινότητα των σχολείων.

Η ημέρα αυτή σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της σχολικής χρονιάς 2026-2027, έπειτα από σχεδόν τρεις μήνες θερινών διακοπών για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Ο αγιασμός 2026 αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.