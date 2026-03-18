Πότε ανοίγουν τα σχολεία μετά το Πάσχα 2026

Οι μαθητές ετοιμάζονται ήδη για τις δύο εβδομάδες ανάπαυλα που θα είναι κλειστά τα σχολεία.

Στις δύο αργίες που απομένουν μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να καθίσουν τριήμερο. Πότε κλείνουν και πότε ανοίγουν τα σχολεία για Πάσχα 2026

Αντίστροφη μέτρηση για το Πάσχα, καθώς η μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας «πέφτει» στις 12 Απριλίου, με τους μαθητές να ετοιμάζονται ήδη για τις δύο εβδομάδες ανάπαυλα που θα είναι κλειστά τα σχολεία.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά από τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου έως και την Κυριακή του Θωμά 19 Απριλίου, επομένως η Παρασκευή 3 Απριλίου είναι η τελευταία ημέρα που θα καθίσουν στα θρανία τους, πριν τις πασχαλινές διακοπές και θα επιστρέψουν στις σχολικές αίθουσες τη Δευτέρα 20 Απριλίου.

Από όταν επιστρέψουν, μέχρι να κλείσουν τα σχολεία τον Ιούνιο, θα έχουν ακόμα δύο ευκαιρίες ανάπαυλας, η πρώτη την Παρασκευή 1 Μαΐου για την Πρωτομαγιά και η δεύτερη τη Δευτέρα 1η Ιουνίου που είναι του Αγίου Πνεύματος.

