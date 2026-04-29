Εκπαιδευτικό κενό στα Γερμανικά: Πρόταση για πολλαπλό βιβλίο και νέα υλικά

Πίνακας περιεχομένων

Την ανάγκη άμεσης κάλυψης ενός σημαντικού κενού στη διδασκαλία της Γερμανικής γλώσσας στα σχολεία αναδεικνύει η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Δημόσιας Εκπαίδευσης (ΠΕΚΑΓΕΠΕ), απευθύνοντας παρέμβαση προς το Υπουργείο Παιδείας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η απουσία εγκεκριμένων προτάσεων διδακτικών βιβλίων από την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη, γεγονός που –όπως επισημαίνεται– δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Η Ένωση προτείνει ως λύση τη διατήρηση και θεσμοθέτηση της δυνατότητας επιλογής διδακτικού υλικού από την ελεύθερη αγορά, στο πλαίσιο της εφαρμογής του «πολλαπλού βιβλίου». Όπως τονίζεται, η πρακτική αυτή όχι μόνο καλύπτει υφιστάμενα κενά, αλλά ενισχύει και την ποιότητα της διδασκαλίας, δίνοντας στους εκπαιδευτικούς πρόσβαση σε σύγχρονα και παιδαγωγικά επικαιροποιημένα εγχειρίδια που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από ΠΕΚΑΓΕΠΕ:

«Πολλαπλό βιβλίο» για τη Γερμανική γλώσσα από την ελεύθερη αγορά

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Με μεγάλη λύπη διαπιστώσαμε ότι στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων (Ψ.Β.Δ.Β.) δε συμπεριλαμβάνονται προτάσεις για τη διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας, τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:

Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για το μάθημα της Γερμανικής Γλώσσας οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν από το ελεύθερο εμπόριο τα κατάλληλα βιβλία. Υπενθυμίζουμε πως για το σχ. έτος 2025-2026 η ειδική επιστημονική επιτροπή Κρίσης διδακτικών σειρών και προαιρετικών βοηθημάτων Γερμανικής Γλώσσας για τις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου ενέκρινε 6 διαφορετικά διδακτικά πακέτα. Προτείνουμε να συνεχιστεί αυτό το

καθεστώς, καθώς διαπιστώσαμε πως οι εκπαιδευτικοί Γερμανικής Φιλολογίας (ΠΕ07) είναι ικανοποιημένοι/ες από την ποιότητα και την ποικιλία του προσφερόμενου διδακτικού υλικού.

Β. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στα Γυμνάσια και τα Λύκεια της χώρας η διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας υλοποιείται εδώ και πάνω από είκοσι (20!!!) χρόνια με τη διδακτική σειρά «Deutsch – ein Hit!». Δε χρειάζεται προφανώς να παρατεθεί ειδική επιχειρηματολογία που να

τεκμηριώνει το γεγονός πως τα υπάρχοντα διδακτικά εγχειρίδια δεν ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών και των μαθητριών μας. Προκειμένου να καλυφθεί η έλλειψη σύγχρονου διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ζητούμε τη θεσμοθέτηση της δυνατότητας προμήθειας βιβλίων από την ελεύθερη αγορά, ώστε να καταστεί εφικτή η επιλογή διδακτικού υλικού που να συνάδει με τα νέα Προγράμματα Σπουδών και τις σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Σχεδόν όλα τα διδακτικά πακέτα του εμπορίου είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες

(CEFR). Η αξιοποίησή τους στο πλαίσιο της σχολικής διδασκαλίας δύναται να συμβάλει ουσιαστικά:

• στην αποτελεσματικότερη προετοιμασία των μαθητών και μαθητριών για την απόκτηση πιστοποιήσεων γλωσσομάθειας, ειδικά τώρα που εισέρχεται σε τροχιά υλοποίησης η καθιέρωση του ψηφιακού Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (e-ΚΠγ) για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ΄ Γυμνασίου,

• στην ενίσχυση του ενδιαφέροντος και της ενεργού συμμετοχής των μαθητών/μαθητριών,

• στην ενσωμάτωση σύγχρονων θεματικών πεδίων και αυθεντικών περιστάσεων χρήσης της ξένης γλώσσας, καθώς προτείνουν δραστηριότητες επικοινωνιακού χαρακτήρα, αξιοποιούν ψηφιακά εργαλεία και πολυμέσα και περιλαμβάνουν διαδραστικές ασκήσεις.

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υφίστανται σχολικά εγχειρίδια Γερμανικής στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων (Ψ.Β.Δ.Β.), η δυνατότητα επιλογής διδακτικού εγχειριδίου από το ελεύθερο εμπόριο δε συνιστά παρέκκλιση από το θεσμό του

πολλαπλού βιβλίου, αλλά αναγκαία προϋπόθεση για την πλήρη, συνεπή και ουσιαστική εφαρμογή του