Τμήματα ένταξης: «Να αξιοποιηθούν στις μεταθέσεις και στη συνέχεια για μόνιμους διορισμούς»

Η ανάγκη να αξιοποιηθούν άμεσα τα εναπομείναντα τμήματα ένταξης επαναφέρεται στο προσκήνιο, με την επισήμανση ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο σύνολό τους στις επικείμενες μεταθέσεις των εκπαιδευτικών και στη συνέχεια να αξιοποιηθούν για μόνιμους διορισμούς.

Το ζήτημα θεωρείται κρίσιμο για την ενίσχυση της ειδικής αγωγής και τη στήριξη των σχολικών μονάδων που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, πίνακας με τα συγκεκριμένα στοιχεία αναμένεται να φτάσει σήμερα το πρωί στο υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να εξεταστεί και να αξιοποιηθεί κατάλληλα στο πλαίσιο των επόμενων αποφάσεων. Παράλληλα, υπογραμμίζεται η θέση ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να βρεθούν ξανά στο επίκεντρο των εξελίξεων στην εκπαίδευση.

H ενημέρωση από τον κ. Βουγά:

Υπενθυμίζουμε ξανά ότι τα εναπομείναντα τμήματα ένταξης πρέπει να δοθούν όλα στις επικείμενες μεταθέσεις και μετά να δοθούν για μόνιμο διορισμό!

Σήμερα το πρωί θα φτάσει αυτός ο πίνακας στα χέρια του υπουργείου Παιδείας για να αξιοποιηθεί κατάλληλα.

Γιατί η Εκπαιδευτική Αλλαγή κόντρα σε όλους και σε όλα θα ξανακάνει τον Εκπαιδευτικό πρωταγωνιστή!

Με τιμή

Ο Δάσκαλος

Φανης Βουγάς

