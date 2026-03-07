Μεταθέσεις εκπαιδευτικών 2026: Το χρονοδιάγραμμα για φέτος

Πίνακας περιεχομένων

Ενημερωτικό σχετικά με: τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 16/02/2026, το χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων για τις μεταθέσεις, τις φετινές αποχωρήσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε., 4. τη συνάντηση των ΚΥΣΔΕ και ΚΥΣΠΕ με τον Γ.Γ.

Θοδωρής Κατσωνόπουλος

Αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τακτικό αιρετό μέλος του στο Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.

Στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης για υπηρεσιακά ζητήματα και γενικότερα θέματα της εκπαιδευτικής επικαιρότητας, αποστέλλεται το παρόν ενημερωτικό σημείωμα, με αναφορά στα ακόλουθα:

Συνεδρίαση ΚΥΣΔΕ (16.02.2026)

Κατά τη συνεδρίαση συζητήθηκαν τα εξής θέματα:

– Παραίτηση από την υπηρεσία εκπαιδευτικών ΔΕ για εξαιρετικούς λόγους

– Γενικά θέματα αποσπάσεων εκπαιδευτικών

– Θέματα αποσπάσεων και μεταθέσεων εκπαιδευτικών ΔΕ σε Μουσικά Σχολεία

– Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε στελέχη εκπαίδευσης

Μεταθέσεις 2026 – Χρονοδιάγραμμα

Οι ανακοινώσεις εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν το τρίτο δεκαήμερο του Μαρτίου, πιθανότατα από 23/3 έως το τέλος του μήνα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό των συνεδριάσεων.

Συνάντηση των ΚΥΣΔΕ – ΚΥΣΠΕ με τον Γενικό Γραμματέα κ. Παπαδομαρκάκη (18.02.2026)

Στη συνάντηση τέθηκαν ζητήματα που αφορούν τις υπηρεσιακές μεταβολές, τη λειτουργία των Συμβουλίων και τον συνολικό προγραμματισμό της επόμενης περιόδου.

Αποχωρήσεις – Συνταξιοδοτήσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με τις αυτοδίκαιες αποχωρήσεις και τις αποχωρήσεις κατόπιν αίτησης παραίτησης, ανά ΔΔΕ και κλάδο/ειδικότητα. Τα δεδομένα αυτά επηρεάζουν άμεσα τον υπολογισμό των οργανικών κενών και τη διαδικασία των μεταθέσεων.

Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις παραίτησης δεν καθίστανται οριστικές πριν την 11.03.2026 (προθεσμία ανάκλησης).

Παρατίθενται επίσης συγκριτικά στοιχεία για τα έτη 2023–2026.