Συντάξεις Αυγούστου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές – Αναλυτικά οι ημερομηνίες

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Οι συντάξεις Αυγούστου 2026 θα καταβληθούν νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, με τις πρώτες πληρωμές να πραγματοποιούνται στις 24 Ιουλίου.

Οι συντάξεις Αυγούστου 2026 θα καταβληθούν νωρίτερα από το ισχύον χρονοδιάγραμμα, με τους συνταξιούχους να βλέπουν τα πρώτα ποσά στους λογαριασμούς τους από τις 24 Ιουλίου. Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σε δύο ημερομηνίες, ανάλογα με το ασφαλιστικό ταμείο.

Μαζί με τις κύριες συντάξεις θα πιστωθούν και οι επικουρικές, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει διαμορφωθεί για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Ποιοι πληρώνονται στις 24 Ιουλίου

Η πρώτη καταβολή έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 και αφορά τις κύριες συντάξεις των ασφαλισμένων των πρώην Ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

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Την ίδια ημέρα προβλέπεται να καταβληθούν και οι επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα, καθώς και των μη μισθωτών.

Οι πληρωμές στις 29 Ιουλίου

Η δεύτερη φάση των πληρωμών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026. Τότε θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των συνταξιούχων του ΙΚΑ, του Δημοσίου, των τραπεζών, του ΟΤΕ, του ΝΑΤ, της ΔΕΗ, του ΕΤΑΤ και του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Την ίδια ημερομηνία θα πιστωθούν και οι επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων του Δημοσίου.

Δύο ημερομηνίες για τις καταβολές

Με βάση τον προγραμματισμό, οι πληρωμές των συντάξεων Αυγούστου ολοκληρώνονται σε δύο ημερομηνίες, με τις πρώτες πιστώσεις να ξεκινούν στις 24 Ιουλίου και τη δεύτερη καταβολή να ακολουθεί στις 29 Ιουλίου.

Έτσι, οι συνταξιούχοι θα λάβουν τις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις τους νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα που ίσχυε μέχρι σήμερα.

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