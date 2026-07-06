Voucher έως 70 ευρώ για smartphone: Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις και ποιοί είναι οι δικαιούχοι

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής «e-εγγραφές», στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Οι αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς ΕΕΤΑΑ συνήθως παραμένουν ανοιχτές για περιορισμένο χρονικό διάστημα, γι’ αυτό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις και να προετοιμαστούν εγκαίρως.

Το μέτρο ακολουθεί το μοντέλο που εφαρμόζεται ήδη σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας και έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση.

Σύμφωνα με ενημέρωση των αιρετών του ΠΥΣΕΕΠ Στερεάς Ελλάδας, το Συμβούλιο ενέκρινε αιτήματα για άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου και βαθμολογική προαγωγή μέλους του ΕΕΠ.

Βασικός πυρήνας είναι η πλήρης απαγόρευση και τους κάτω των 17 ετών.

Η διαδικασία αφορά 46 ειδικότητες που παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2026-2027 να πλησιάζει, η Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 έχει προγραμματιστεί ως η ημέρα κατά την οποία μαθητές, εκπαιδευτικοί και το σύνολο της σχολικής κοινότητας θα επιστρέψουν στις σχολικές μονάδες μετά τη θερινή διακοπή.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής τους αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ, ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Β΄ της προκήρυξης.

Ο Δήμος Πειραιά προχωρά στην πρόσληψη 33 εργαζομένων με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών δημοτικών υπηρεσιών και δομών.

Το Παράλληλο Μηχανογραφικό αποτελεί μια δεύτερη διαδρομή σπουδών, ιδιαίτερα για όσους θέλουν να στραφούν σε τεχνικά και επαγγελματικά αντικείμενα με άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας.

Στην ενεργοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών για τα ακίνητα που διατίθενται μέσω πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης προχωράει το υπουργείο Τουρισμού, δίνοντας σαφείς εντολές στις κατά τόπους Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού.

Το Υπουργείο Παιδείας ενημερώνει ότι τα αιτήματα για τους Οδηγούς Κατάρτισης των ΣΑΕΚ θα εξεταστούν στο πλαίσιο της επικείμενης διαδικασίας επικαιροποίησής τους.

Συνάντηση με την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ) πραγματοποίησε ο Επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης στην Παιδεία, δίνοντας έμφαση στη συνέχιση του Ψηφιακού Φροντιστηρίου και στις αλλαγές στο σχολικό δίκτυο.

Ο Στράτος Στρατηγάκης παρουσιάζει τις πρώτες εκτιμήσεις για τη διαμόρφωση των Ελάχιστων Βάσεων Εισαγωγής (ΕΒΕ) 2026, διευκρινίζοντας πώς μπορούν να τις αξιοποιήσουν οι υποψήφιοι κατά τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού.

Το Υπουργείο Παιδείας αναμένεται να εκδώσει την εγκύκλιο για το Μηχανογραφικό 2026, με τους υποψηφίους να προετοιμάζονται για την υποβολή των επιλογών τους σε ΑΕΙ και ΣΑΕΚ.

Η Υπουργός, υπογράμμισε ότι η Πολιτεία αντιμετωπίζει τα Πανεπιστήμια ως στρατηγικούς εταίρους στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας και επανέλαβε τη δέσμευση του Υπουργείου για συνεχή διάλογο και έμπρακτη στήριξη της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης επισημαίνει ότι η εβδομάδα ξεκινά με ξηρό και ζεστό καιρό, εντείνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιών ειδικά σε περιοχές της Κρήτης και του Αιγαίου.

Τον Νοέμβριο του 2026 αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις χορήγησης voucher έως 70 ευρώ για την αγορά smartphone από δικαιούχους με πιστοποιημένη αναπηρία.

Voucher έως 70 ευρώ για smartphone: Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις και ποιοί είναι οι δικαιούχοι

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Τον Νοέμβριο του 2026 αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις χορήγησης voucher έως 70 ευρώ για την αγορά smartphone από δικαιούχους με πιστοποιημένη αναπηρία.