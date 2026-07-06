Βάσεις 2026: Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις ΕΒΕ πριν από το άνοιγμα του Μηχανογραφικού – Πίνακες

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Ο Στράτος Στρατηγάκης παρουσιάζει τις πρώτες εκτιμήσεις για τη διαμόρφωση των Ελάχιστων Βάσεων Εισαγωγής (ΕΒΕ) 2026, διευκρινίζοντας πώς μπορούν να τις αξιοποιήσουν οι υποψήφιοι κατά τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού.

Βάσεις 2026 – Οι ΕΒΕ 2026 αρχίζουν να διαμορφώνονται μετά την ανακοίνωση των βαθμολογικών στοιχείων των Πανελλαδικών Εξετάσεων από το Υπουργείο Παιδείας, με τον εκπαιδευτικό αναλυτή Στράτο Στρατηγάκη να δημοσιοποιεί τις πρώτες εκτιμήσεις για τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής ανά επιστημονικό πεδίο και ανά τμήμα.

Οι εκτιμήσεις βασίζονται στα διαθέσιμα στοιχεία, ενώ δεν περιλαμβάνουν τις σχολές που απαιτούν εξέταση σε ειδικό μάθημα, καθώς οι σχετικές βαθμολογίες δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

Όπως επισημαίνει, η ανάλυση στηρίζεται στα συγκεντρωτικά βαθμολογικά δεδομένα που δημοσίευσε το Υπουργείο Παιδείας, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μικρές αποκλίσεις σε σχέση με τους τελικούς υπολογισμούς του υπουργείου, οι οποίες περιορίζονται συνήθως στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Πώς προκύπτουν οι εκτιμήσεις

Σύμφωνα με τον Στράτο Στρατηγάκη, η έλλειψη αναλυτικών στοιχείων για τους μέσους όρους των υποψηφίων δυσχεραίνει την ακριβή εκτίμηση της διαμόρφωσης των ΕΒΕ και, στη συνέχεια, των βάσεων εισαγωγής. Όπως αναφέρει, το Υπουργείο Παιδείας διαθέτει αναλυτικά δεδομένα για κάθε βαθμολογία, ενώ τα στοιχεία που δημοσιοποιούνται είναι συγκεντρωτικά ανά μάθημα.

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Ο ίδιος σημειώνει ότι η δημοσιοποίηση των μέσων όρων των υποψηφίων στα τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα θα διευκόλυνε σημαντικά την εξαγωγή ακριβέστερων εκτιμήσεων για τις ΕΒΕ και τις βάσεις.

Οι εκτιμώμενες ΕΒΕ ανά επιστημονικό πεδίο

Με βάση την ανάλυση, η εκτιμώμενη μέγιστη και ελάχιστη ΕΒΕ διαμορφώνεται διαφορετικά σε κάθε επιστημονικό πεδίο.

Συγκεκριμένα, στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο η εκτιμώμενη ΕΒΕ κυμαίνεται από 8,91 έως 13,37, στο 2ο από 10,45 έως 15,67, στο 3ο από 9,83 έως 14,75 και στο 4ο από 8,27 έως 12,41. Παράλληλα, παρουσιάζονται αναλυτικές εκτιμήσεις για όλα τα τμήματα του Μηχανογραφικού που δεν απαιτούν εξέταση σε ειδικό μάθημα.

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Πώς μπορούν να αξιοποιήσουν τον πίνακα οι υποψήφιοι

Ο Στράτος Στρατηγάκης εξηγεί ότι οι υποψήφιοι μπορούν να υπολογίσουν τον μέσο όρο των τεσσάρων μαθημάτων τους και να τον συγκρίνουν με την εκτιμώμενη ΕΒΕ του τμήματος που τους ενδιαφέρει.

Εφόσον ο μέσος όρος τους είναι ίσος ή μεγαλύτερος από την αντίστοιχη ΕΒΕ, θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν το συγκεκριμένο τμήμα στο Μηχανογραφικό Δελτίο όταν ανοίξει η σχετική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας. Ωστόσο, όπως διευκρινίζει, η εισαγωγή σε μια σχολή εξαρτάται τελικά από τα μόρια που θα συγκεντρώσει κάθε υποψήφιος.

Τι ισχύει για τα τμήματα με περισσότερα από ένα επιστημονικά πεδία

Στην ανάλυσή του διευκρινίζεται επίσης ο τρόπος υπολογισμού της ΕΒΕ για τμήματα που ανήκουν σε δύο ή περισσότερα επιστημονικά πεδία.

Στις περιπτώσεις αυτές, η ΕΒΕ προκύπτει από το χαμηλότερο μέσο όρο μεταξύ των επιστημονικών πεδίων στα οποία εντάσσεται το τμήμα. Ως παράδειγμα αναφέρεται ότι, εάν ένα τμήμα ανήκει τόσο στο 2ο όσο και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο, λαμβάνεται υπόψη η ΕΒΕ που προκύπτει από τον μέσο όρο του 4ου Πεδίου.

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