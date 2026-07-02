Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα: Ξεκίνησαν οι πληρωμές των voucher στους προμηθευτές – Ποιοί θα πληρωθούν πρώτοι

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Ξεκίνησαν οι πληρωμές προς τους προμηθευτές για τις εξαργυρωμένες επιταγές του προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», με την πρώτη καταβολή να αφορά περισσότερα από 6.270 voucher.

«Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»: Σε εξέλιξη οι πρώτες πληρωμές των voucher στους προμηθευτές

Το πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα» περνά σε νέο στάδιο υλοποίησης, καθώς ξεκινούν οι πληρωμές προς τους προμηθευτές για τις επιταγές (voucher) που έχουν ήδη εξαργυρωθεί, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

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Η πρώτη φάση των καταβολών αφορά χιλιάδες εξαργυρωμένες επιταγές των τελευταίων μηνών του 2025, ενώ η διαδικασία θα συνεχιστεί σταδιακά μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι πληρωμές που εκκρεμούν.

Ποιες εξαργυρώσεις καλύπτει η πρώτη καταβολή

Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι πρώτες πληρωμές αφορούν περισσότερες από 6.270 επιταγές (voucher) που εξαργυρώθηκαν κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2025.

Το συνολικό ύψος της πρώτης καταβολής ανέρχεται σε 6,29 εκατ. ευρώ, ενώ οι επόμενες πληρωμές θα πραγματοποιούνται σταδιακά, ακολουθώντας τη χρονική σειρά με την οποία είχαν υποβληθεί οι εξαργυρώσεις.

Τι αναφέρει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο επισημαίνει ότι η χρηματοδότηση του προγράμματος συνεχίζεται με συνέπεια και ταχύτητα, στηρίζοντας τόσο την ενεργειακή αναβάθμιση των νοικοκυριών όσο και τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην εφαρμογή του.

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Όπως αναφέρεται, η σταθερή χρηματοδότηση διασφαλίζει την ομαλή υλοποίηση του προγράμματος και την υποστήριξη όλων των εμπλεκόμενων πλευρών.

Πώς πραγματοποιούνται οι πληρωμές

Τα ποσά καταβάλλονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλώσει οι προμηθευτές.

Για διευκρινίσεις ή περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, οι προμηθευτές μπορούν να επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].