Πληρωμές Ιουνίου από τη ΔΥΠΑ: Επιδόματα ανεργίας, μητρότητας και προγράμματα εργασίας – Πόσα χρήματα καταβλήθηκαν;

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Η ΔΥΠΑ δημοσιοποίησε τα αναλυτικά στοιχεία για τις πληρωμές του Ιουνίου, παρουσιάζοντας τις δαπάνες και τον αριθμό των ωφελουμένων ανά κατηγορία επιδομάτων και προγραμμάτων.

Οι πληρωμές Ιουνίου της ΔΥΠΑ ολοκληρώθηκαν, με την Υπηρεσία να δημοσιοποιεί τα αναλυτικά στοιχεία για τις καταβολές προς εργαζόμενους, ανέργους, γονείς, ειδικές επαγγελματικές ομάδες, καθώς και προς φορείς υποδοχής και εργοδότες που συμμετέχουν σε προγράμματα απασχόλησης.

Σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, οι καταβολές εντάσσονται στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής της Υπηρεσίας, με στόχο τη στήριξη χιλιάδων πολιτών και τη διασφάλιση της διαφάνειας μέσω της δημοσιοποίησης των στοιχείων κάθε μήνα.

Οι πληρωμές για επιδόματα και παροχές

Το μεγαλύτερο μέρος των πληρωμών αφορούσε τα τακτικά επιδόματα ανεργίας, για τα οποία διατέθηκαν 60.576.562,87 ευρώ σε 106.980 δικαιούχους.

Για τα βοηθήματα ανεργίας αυτοαπασχολουμένων καταβλήθηκαν 474.736,85 ευρώ σε 668 ωφελούμενους, ενώ για τις παροχές μητρότητας και γονεϊκότητας διατέθηκαν 25.495.464,30 ευρώ, με συνολικά 30.677 δικαιούχους.

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Παράλληλα, μέσω του Επιδόματος Εργασίας καταβλήθηκαν 750.554,17 ευρώ σε 2.516 ωφελούμενους, ενώ για το επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας διατέθηκαν 587.208 ευρώ σε 2.869 δικαιούχους.

Στις λοιπές παροχές ασφάλισης οι πληρωμές ανήλθαν σε 135.580,36 ευρώ, καλύπτοντας 197 ωφελούμενους.

Καταβολές για προγράμματα κατάρτισης

Η ΔΥΠΑ προχώρησε επίσης σε πληρωμές για προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων και ανέργων.

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Συγκεκριμένα, διατέθηκαν 10.103.797 ευρώ, με συνολικά 15.613 ωφελούμενους να συμμετέχουν στα σχετικά προγράμματα.

Οι πληρωμές των ειδικών προγραμμάτων απασχόλησης

Στα ειδικά προγράμματα απασχόλησης περιλαμβάνονται πληρωμές που πραγματοποιούνται μέσω του ΟΠΣ ΔΥΠΑ και αφορούν εκκαθαρίσεις και επικαιροποιήσεις στοιχείων.

Μεταξύ αυτών καταβλήθηκαν:

586.218,03 ευρώ για το πρόγραμμα 1.135 ανέργων στον τομέα της Υγείας.

94.248 ευρώ για το πρόγραμμα 100 ανέργων στις πυρόπληκτες περιοχές της Αττικής.

82.627,97 ευρώ για το πρόγραμμα 100 ανέργων στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

13.070,19 ευρώ για το ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 150 πρώην εργαζομένων της εταιρείας «Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας Α.Ε.» στον δημόσιο τομέα.

1.441.052,16 ευρώ για το πρόγραμμα 4.000 μακροχρόνια ανέργων στον τομέα της Υγείας.

480.513,26 ευρώ για το πρόγραμμα 500 τραυματιοφορέων στο δημόσιο σύστημα υγείας.

223,16 ευρώ για το πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα που αφορά 2.260 άτομα σε υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

67.761,88 ευρώ για σπουδαστικές άδειες μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών, καθώς και για άδειες πρακτικής άσκησης μαθητών των ΕΠΑΣ.

Η ΔΥΠΑ επισημαίνει ότι οι πληρωμές του Ιουνίου επιβεβαιώνουν τον σταθερό ρόλο της στη στήριξη της κοινωνικής συνοχής, των οικογενειών και της απασχόλησης.

Παράλληλα, τονίζει ότι η μηνιαία δημοσιοποίηση αναλυτικών στοιχείων αποτελεί μέρος της πολιτικής διαφάνειας και λογοδοσίας προς τους πολίτες, ενώ υπογραμμίζει ότι συνεχίζει να υλοποιεί στοχευμένες παρεμβάσεις για την ενίσχυση εργαζομένων, ανέργων, γονέων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.