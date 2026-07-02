Αποσπάσεις εκπαιδευτικών 2026: Πόσες εγκρίθηκαν στη Δευτεροβάθμια – Αναμένονται οι επίσημες αποφάσεις
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Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με χιλιάδες εγκρίσεις σε ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΑΣΥ. Απομένει πλέον η υπογραφή και η επίσημη ανακοίνωση των αποφάσεων.
Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τις αποφάσεις να αναμένεται πλέον να υπογραφούν και να ανακοινωθούν επίσημα από το Υπουργείο Παιδείας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν γνωστά, εγκρίθηκαν 3.394 αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ (Γενική Εκπαίδευση), σε σύνολο 3.630 αιτήσεων, γεγονός που αντιστοιχεί σε ποσοστό ικανοποίησης 93,5%.
Από τις αποσπάσεις αυτές:
481 αφορούν αποσπάσεις κατά προτεραιότητα,
123 αφορούν νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς,
164 πραγματοποιήθηκαν κατ’ εξαίρεση.
Παράλληλα, εγκρίθηκαν 366 αποσπάσεις σε ΣΜΕΑΕ και Τμήματα Ένταξης, σε σύνολο 527 αιτήσεων, με ποσοστό ικανοποίησης 69,5%.
Αναλυτικότερα:
28 αποσπάσεις έγιναν κατ’ εξαίρεση,
69 κατά προτεραιότητα,
4 αφορούν νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς.
Επιπλέον, αποφασίστηκαν:
12 αποσπάσεις σε ΣΜΕΑΕ Κωφών και Τυφλών, καθώς και
70 αποσπάσεις σε ΚΕΔΑΣΥ, εκ των οποίων οι 6 κατά προτεραιότητα.
Οι σχετικές αποφάσεις αναμένεται να δημοσιευθούν μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία υπογραφής τους από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.
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