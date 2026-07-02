Νέες συλλήψεις για ναρκωτικά μέσα σε σχολείο: Ανήλικος μεταξύ των κατηγορουμένων

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν τις εμπειρίες, τα επιτεύγματα, τους προβληματισμούς, τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν και τις προσδοκίες τους για το μέλλον, αναδεικνύοντας μέσα από τις προσωπικές τους διαδρομές το ουσιαστικό αποτύπωμα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Διά Βίου Μάθησης στη ζωή των πολιτών.