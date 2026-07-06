Ειδική Αγωγή: Ιδρύονται 11 νέα Ειδικά Σχολεία – Πού δημιουργούνται οι νέες δομές

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Η νέα σχολική χρονιά 2026-2027 θα ξεκινήσει με την ίδρυση 11 νέων σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής, την αναβάθμιση υφιστάμενων ΣΜΕΑΕ και την ενίσχυση των δομών με εξειδικευμένο προσωπικό.

Η Ειδική Αγωγή ενισχύεται ενόψει της σχολικής χρονιάς 2026-2027, καθώς το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τη δημιουργία νέων σχολικών μονάδων, την αναβάθμιση υφιστάμενων δομών και την επέκταση ειδικοτήτων σε σχολεία Ειδικής Αγωγής. Οι παρεμβάσεις στοχεύουν στην κάλυψη των αυξημένων εκπαιδευτικών αναγκών που έχουν καταγραφεί από τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές της περιφέρειας και των νησιών.

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού προβλέπεται η ίδρυση συνολικά 11 νέων Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), ενώ παράλληλα προχωρούν αναβαθμίσεις υφιστάμενων σχολείων και ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης των μαθητών με νέους τομείς και ειδικότητες.

Οι νέες σχολικές μονάδες

Από τις νέες δομές, πέντε αφορούν την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και συγκεκριμένα ιδρύονται Ειδικά Δημοτικά Σχολεία στις Σάπες Ροδόπης, στη Σκόπελο, στο Ρέθυμνο και στη Λέρο, καθώς και Ειδικό Νηπιαγωγείο στον Μονόλοφο Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση δημιουργούνται έξι νέες μονάδες, μεταξύ των οποίων ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. στη Βόρεια Κέρκυρα, την Κίσσαμο Χανίων, τον Αρχάγγελο Ρόδου, τη Θήρα και τη Βοιωτία, καθώς και το 2ο ΕΕΕΕΚ Φθιώτιδας.

Αναβαθμίσεις και νέες ειδικότητες

Παράλληλα με τις νέες ιδρύσεις, το Υπουργείο προχωρά στην αναβάθμιση 14 υφιστάμενων ΣΜΕΑΕ της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε να αυξηθεί η δυνατότητα φιλοξενίας περισσότερων μαθητών.

Επιπλέον, εγκρίθηκε η λειτουργία νέων τομέων και εξειδικευμένων ειδικοτήτων σε υφιστάμενα ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. σε περιοχές όπως η Αθήνα, η Κηφισιά, τα Άνω Λιόσια, η Ζάκυνθος, η Ιεράπετρα, το Καρπενήσι, η Κομοτηνή, η Λέσβος, οι Σέρρες, η Αργολίδα και η Τρίπολη, με στόχο την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και αποκατάστασης των μαθητών.

Παράλληλα, καταργούνται δύο σχολικές μονάδες στην Αττική, οι οποίες, σύμφωνα με το Υπουργείο, δεν είχαν λειτουργήσει ποτέ από την ίδρυσή τους.

Στελέχωση των νέων δομών

Οι νέες και οι αναβαθμισμένες μονάδες θα στελεχωθούν με εκπαιδευτικό, επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία τους από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Στις δομές θα υπηρετούν, εκτός από τους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, σχολικοί νοσηλευτές και μέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

Στόχος η ενίσχυση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, οι παρεμβάσεις εντάσσονται σε μια συνολική στρατηγική για την ενίσχυση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και τη βελτίωση της πρόσβασης των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις κατάλληλες εκπαιδευτικές δομές.

Βασική επιδίωξη είναι οι μαθητές να μπορούν να φοιτούν στον τόπο κατοικίας τους, περιορίζοντας την ανάγκη μετακίνησης ή μετεγκατάστασης των οικογενειών τους σε μεγάλα αστικά κέντρα.